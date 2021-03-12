Активисты раскритиковали «отель с белыми медведями»

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Открылся новый отель, где гости могут круглосуточно, не выходя из своих номеров, наблюдать за белыми медведями.
Объявленный как первый в мире в своём роде, на этой неделе он официально открыл свои двери для посетителей в городе Харбин, провинция Хэйлунцзян, Китай.
Реклама говорит о том, что отель стоимостью более 15 млн. долларов предоставляет своим постояльцам незабываемые впечатления благодаря белым медведям, живущим по соседству, за которыми можно наблюдать в течение всех 24 часов в сутки.
Он оборудован в общей сложности 33 закалёнными стёклами, разбросанными по всем функциональным зонам отеля.
Он оборудован в общей сложности 33 закалёнными стёклами, разбросанными по всем функциональным зонам отеля.
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На белых медведей можно смотреть через стекло из любого помещения — это предоставляет посетителям возможность наблюдать за обычной повседневной жизнью северных созданий.
Правда активисты по защите прав животных призвали гостей держаться подальше от данного отеля.
Правда активисты по защите прав животных призвали гостей держаться подальше от данного отеля.
Вице-президент PETA (Люди за этичное обращение с животными) в Азии Джейсон Бейкер (Jason Baker) отметил:
«PETA призывает посетителей держаться подальше от этого отеля и любого другого заведения, которое получает прибыль от страданий животных.»
«PETA призывает посетителей держаться подальше от этого отеля и любого другого заведения, которое получает прибыль от страданий животных.»
Бейкер говорит, что белые медведи активны на природе до 18 часов в день, бродя по своим родным территориям, которые могут простираться на тысячи километров, где они в полной мере наслаждаются своей естественной жизнью и средой обитания.
«Белым медведям место в Арктике, а не в зоопарках или стеклянных ящиках в аквариумах — и уж тем более не в отелях, — сказал Бейкер. — Алчная, эксплуататорская аквариумная индустрия, которая неуместна в сегодняшнем куда более осведомлённом мире, построена на страданиях разумных социальных существ, которым отказано во всём естественном и важном для них», — добавил он.
«Белым медведям место в Арктике, а не в зоопарках или стеклянных ящиках в аквариумах — и уж тем более не в отелях, — сказал Бейкер. — Алчная, эксплуататорская аквариумная индустрия, которая неуместна в сегодняшнем куда более осведомлённом мире, построена на страданиях разумных социальных существ, которым отказано во всём естественном и важном для них», — добавил он.
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На Фарерских островах массово убивают китов на ежегодном празднике
В Сети появились жуткие кадры, которые были сделаны в Дании. На Фарерских островах в эти минуты идет ежегодный праздник забоя китов. Отдавая дань многовековой традиции, все местные мужчины выходят на охоту. Хотя по факту это просто жестокое массовое убийство.
Вода у пляжей уже окрасилась в кроваво-красный цвет. У млекопитающих как раз сезон миграции, и к берегу их приплывает очень много. Китобои выстраивают барьер из своих кораблей, гонят животных на мелководье и там ножами и копьями варварски с ними расправляются. Участвуют даже дети.
Местные власти настаивают, что на островах невозможны земледелие и скотоводство и убийство китов веками было для жителей единственным способом не умереть с голоду. Но зоозащитники по всему миру возмущены тем, что даже сейчас, когда еды на Фарерах хватает, рыбаки не собираются отказываться от этого жестокого обычая.
https://ren.tv/news/v-mire/453275-na-farerskikh-ostrovakh-massovo-ubivaiut-kitov-na-ezhegodnom-prazdnikehttps://ren.tv/news/v-mire/453275-na-farerskikh-ostrovakh-massovo-ubivaiut-kitov-na-ezhegodnom-prazdnike