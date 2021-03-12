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Активисты раскритиковали «отель с белыми медведями»

Активисты раскритиковали «отель с белыми медведями» (9 фото)

Автор:
12 марта 2021 08:18
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   медведи   отель   отель с белыми медведями   фото   
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Открылся новый отель, где гости могут круглосуточно, не выходя из своих номеров, наблюдать за белыми медведями.
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Метки: в мире   животные   медведи   отель   отель с белыми медведями   фото   
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13k
Габит Калыков 2 часа назад
Двойная мораль у этих активистов. На это они вообще не обращают внимания:

На Фарерских островах массово убивают китов на ежегодном празднике

В Сети появились жуткие кадры, которые были сделаны в Дании. На Фарерских островах в эти минуты идет ежегодный праздник забоя китов. Отдавая дань многовековой традиции, все местные мужчины выходят на охоту. Хотя по факту это просто жестокое массовое убийство.

Вода у пляжей уже окрасилась в кроваво-красный цвет. У млекопитающих как раз сезон миграции, и к берегу их приплывает очень много. Китобои выстраивают барьер из своих кораблей, гонят животных на мелководье и там ножами и копьями варварски с ними расправляются. Участвуют даже дети.

Местные власти настаивают, что на островах невозможны земледелие и скотоводство и убийство китов веками было для жителей единственным способом не умереть с голоду. Но зоозащитники по всему миру возмущены тем, что даже сейчас, когда еды на Фарерах хватает, рыбаки не собираются отказываться от этого жестокого обычая.

https://ren.tv/news/v-mire/453275-na-farerskikh-ostrovakh-massovo-ubivaiut-kitov-na-ezhegodnom-prazdnikehttps://ren.tv/news/v-mire/453275-na-farerskikh-ostrovakh-massovo-ubivaiut-kitov-na-ezhegodnom-prazdnike
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768
Linusya 38 минут назад
вообще против всяких зоопарков, цирков с животными, реально издевательство ради потехи толпы
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insaider 2 часа назад
Главное Грете не рассказывайте.
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