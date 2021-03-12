Активисты раскритиковали «отель с белыми медведями»

Бейкер говорит, что белые медведи активны на природе до 18 часов в день, бродя по своим родным территориям, которые могут простираться на тысячи километров, где они в полной мере наслаждаются своей естественной жизнью и средой обитания.



«Белым медведям место в Арктике, а не в зоопарках или стеклянных ящиках в аквариумах — и уж тем более не в отелях, — сказал Бейкер. — Алчная, эксплуататорская аквариумная индустрия, которая неуместна в сегодняшнем куда более осведомлённом мире, построена на страданиях разумных социальных существ, которым отказано во всём естественном и важном для них», — добавил он.