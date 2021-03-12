FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2542 поста • 1035 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Небольшой рассказ о большом величии Евгения Леонова

Небольшой рассказ о большом величии Евгения Леонова (1 фото)

Автор:
12 марта 2021 03:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   история   кино   
685
1
Когда снимали в Тбилиси «Не горюй!», в перерыве между съемками Георгий Данелия решил навестить своего родственника Рамина Рамишвили (тот лежал с инфарктом, а съемки проходили недалеко от больницы).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: СССР   история   кино   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Сибирячка 4 часа назад
Великий артист и прекрасный человек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
80k
Taras Kozalupko 39 минут назад
А вот Петрова или Гошу Куценка провели бы по больнице, сколько коек бы освободилось!
Про бузову молчу, там бы лежачие встали и ушли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ай да восьмиклассница: девочка, которую в жизни ждет большой успех Ай да восьмиклассница: девочка, которую в жизни ждет большой успех Трампа предложили вырезать из фильма "Один дома" Трампа предложили вырезать из фильма "Один дома" Афганская война в фотографиях 1979-1989 годов Афганская война в фотографиях 1979-1989 годов Реальные судьбы в "Титанике" Реальные судьбы в "Титанике" 13 культовых фильмов СССР: сколько лет было актерам на момент съёмок 13 культовых фильмов СССР: сколько лет было актерам на момент съёмок 45 витрин и афиш времен СССР 45 витрин и афиш времен СССР
Игорь

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

182216



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Нетрезвая пассажирка поделилась с водителем такси планами поехать в клуб, и тот сдал ее полиции
7
104
Нетрезвая пассажирка поделилась с водителем такси планами поехать в клуб, и тот сдал...
Неравнодушные прохожие спасли женщину от похищения
4
27
Неравнодушные прохожие спасли женщину от похищения
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему тест на беременность в разное время суток показывает разные результаты?
0
8
Почему тест на беременность в разное время суток показывает разные результаты?
Модный Гриффиндор: героев "Гарри Поттера" одели в брендовые вещи
2
20
Модный Гриффиндор: героев "Гарри Поттера" одели в брендовые вещи
Неожиданный поворот: девушка пригласила парня на свидание, утаив одну деталь
Неожиданный поворот: девушка пригласила парня на свидание, утаив одну деталь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#Юмор#история#подборка#дтп#аварии#животные#космос#кино#настроение#сша
#фото#интересно#факты#СССР#автомобили#дети#Разное#китай#позитив#красота
#прикол#интересное#Россия#авто аварии#автомир#люди#авария дня#коты#приколы#скандал

На что жалуетесь?

Вернуться