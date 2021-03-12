Небольшой рассказ о большом величии Евгения Леонова

Когда снимали в Тбилиси «Не горюй!», в перерыве между съемками Георгий Данелия решил навестить своего родственника Рамина Рамишвили (тот лежал с инфарктом, а съемки проходили недалеко от больницы). Позвал с собой Евгения Леонова:



- Рамин будет счастлив.



Врач завел гостей в палату. Рамин, когда увидел Леонова, расцвел. Даже порозовел. И соседи Рамина по палате расцвели. Смотрят на Женю и улыбаются.



Посидели в палате минут пять, стали прощаться. Тут врач попросил:



– Товарищ Леонов, пожалуйста, давайте зайдем в реанимацию. На минутку. Там очень тяжелые больные, пусть и они на вас посмотрят.



Зашли в реанимацию. Та же реакция. И тогда врач взмолился:



– Товарищ Леонов, давайте обойдем всех! Ведь сердце – это очень серьезно, а вы лучше любой терапии на них действуете!



Когда Данелия с Леоновым обошли все палаты и стали прощаться, врач сказал:



– А в женское отделение?



Делать нечего, обошли и женское отделение… Женя везде улыбался, шутил, – врач был прав, на больных Леонов действовал лучше любого лекарства.