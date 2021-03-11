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Гифки

Гифки (15 гиф)

Автор:
11 марта 2021 19:30
Сообщество : Гифки
Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
2057
15
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Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
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100
Сергей 5 часов назад
Где купить такое сверло?
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16k
Ego sum qui sum 3 часа назад
Две дуры на автомойке и внизу тикток...гармонично
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40k
doker 4 часа назад
Точилка для карандашей понравилась. На ней, походу, можно и резьбы разные резать, дюймовые на трубах, например. Классная точилка!
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25k
turyst doker 3 часа назад
Я на похожей, в школе ещё, матрёшку выточил.
ДиП, точилка называлась. ;)
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40k
doker turyst 3 часа назад
Ага. Тяжёлая, правда. И в портфель не влезет.
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25k
turyst doker 2 часа назад
Это да. Большой минус. :) Весомый.
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314
Александр Ткаченко doker 2 часа назад
Зачем такой маленький портфель купил.
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14k
Дмитрий doker 2 часа назад
В умелых руках это крайне универсальная точилка

Ссылка www.youtube.com
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4k
Сергей Борисов 4 часа назад
Знает кто, что за всёсверлящие свёрла на второй гифке ?
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