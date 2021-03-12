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Совершенно выдуманная история про африканцев

Совершенно выдуманная история про африканцев (4 фото)

Автор:
12 марта 2021 18:41
Метки: африка   благотворительность   вода   
803
4
Одна благотворительная организация, решила искупить все зло, причиненное белым человеком человеку не совсем белому.

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Метки: африка   благотворительность   вода   
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15k
Егор 2 часа назад
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16k
Ego sum qui sum 23 минуты назад
к сожалению чаще всего "благотворительная организация" - обычные аферисты, где-то просто воруют пожертвования, где-то они создаются для уменьшения налогов, но не без показухи на камеры, конечно.
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38k
parallax 2 часа назад
Бородатый анекдот в тему.

Африка,лежит негр под пальмой, млеет. Мимо проходит бизнесмен из Европы.
Вот ты, лежишь бездельничаешь, а мог бы на пальму залезть, нарвать бананов. Пойти на рынок и продать.
А зачем?
Ну как зачем! На деньги с проданного, купишь тележку и нарвёшь на много больше!
А зачем?
Да ты с проданного уже сможешь купить грузовик и возить большие обьёмы, потом наймешь работников, а сам будешь лежать и ничего не делать!
А я и так лежу и ничего не делаю!
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13k
Patmaz parallax Час назад
Бананы растут не на пальме
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815
Андрей parallax Час назад
А не всё ли равно?
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815
Андрей Patmaz Час назад
До 12 метров высотой эта "трава" вырастает.
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38k
parallax Patmaz Полчаса назад
На банановой пальме.
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38k
Прораб 2 часа назад
"Систему надо огородить хорошим забором с колючей проволокой, поставить охрану, если будут собаки - еще лучше. Впускать людей надо по одному и постоянно смотреть за ними. Вождю нужно принести большой подарок, иначе он будет продавать эту воду своим же людям. А еще лучше просто привозить им бутилированную воду прямо к домам каждый день. Желательно в больших емкостях по 25-30 литров, чтобы их было сложно тащить в город на продажу."

Неистово плюсую

А по давнему опыту использования негров на стройке (практиканты из МГСУ), добавлю - пиз.дить, предельно жёстко, ногами и прочими тупыми твёрдыми предметами и как можно чаще (не реже 3-х раз в день). Тогда можно получить хоть какой то положительный эффект.
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19k
ПаганецЪ Прораб 12 минут назад
То есть обезьян надо просто дрессировать. Как в цирке. Глядишь, через 100-200 поколений эволюционируют.
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