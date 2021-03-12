Совершенно выдуманная история про африканцев

- Вы все неправильно делаете, - сказали люди, прожившие в Африке пару-тройку лет.

Систему надо огородить хорошим забором с колючей проволокой, поставить охрану, если будут собаки - еще лучше.

Впускать людей надо по одному и постоянно смотреть за ними.



Вождю нужно принести большой подарок, иначе он будет продавать эту воду своим же людям.

А еще лучше просто привозить им бутилированную воду прямо к домам каждый день.

Желательно в больших емкостях по 25-30 литров, чтобы их было сложно тащить в город на продажу.



- А не жирно им будет? - сказала благотворительная организация и свернула проект.



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