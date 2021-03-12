Совершенно выдуманная история про африканцев

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Одна благотворительная организация, решила искупить все зло, причиненное белым человеком человеку не совсем белому.
Собрали деньги и создали проект "Чистая вода".
Это когда в африканские деревни приезжают инженеры, бурят скважину, ставят насос, берут анализы воды, если нужно - ставят фильтры вплоть до осмоса, короче, как для себя делают.
Цель - обеспечить питьевой водой бедные деревни Африки.
Основной благодетель - крупная американская компания совместно с благотворительным фондом: одним - заказ и репутационная плюшка, другим - возможность избавиться от чувства белолиберальной вины.
Все оборудование пришлось везти из США, включая рабочих, потому что местное население еще не совсем освоило технологии гаечного ключа. Поставили в одной деревне пилот, оно даже заработало.
Через день, правда, перестало.
Причина: местные растащили всю систему на металл.
Частично продали в качестве лома в городах, частично использовали в хозяйстве. Виноватые американцы не сдавались.
Они снова привезли еще один пилот, попутно объясняя, что это - благо для всех.
Диалоги строились примерно так:
Это когда в африканские деревни приезжают инженеры, бурят скважину, ставят насос, берут анализы воды, если нужно - ставят фильтры вплоть до осмоса, короче, как для себя делают.
Цель - обеспечить питьевой водой бедные деревни Африки.
Основной благодетель - крупная американская компания совместно с благотворительным фондом: одним - заказ и репутационная плюшка, другим - возможность избавиться от чувства белолиберальной вины.
Все оборудование пришлось везти из США, включая рабочих, потому что местное население еще не совсем освоило технологии гаечного ключа. Поставили в одной деревне пилот, оно даже заработало.
Через день, правда, перестало.
Причина: местные растащили всю систему на металл.
Частично продали в качестве лома в городах, частично использовали в хозяйстве. Виноватые американцы не сдавались.
Они снова привезли еще один пилот, попутно объясняя, что это - благо для всех.
Диалоги строились примерно так:
- Это же чистая вода для вас, на годы вперед!
Не надо ходить на реку, не надо болеть кишечными болячками.
И не надо рыть колодцы! - белые люди давили на самое больное, на чувство лени.
- Мы и так не роем колодцы, - отвечали старейшины.
- Зачем рыть, вон река течет.
Вы, белые, глупые совсем. Вода течет сама. Иногда по земле, иногда с неба.
- Но ведь она грязная! Вы же болеете от нее!
- Болеем мы потому, что так хотят духи. Или шаман соседнего племени.
Не надо ходить на реку, не надо болеть кишечными болячками.
И не надо рыть колодцы! - белые люди давили на самое больное, на чувство лени.
- Мы и так не роем колодцы, - отвечали старейшины.
- Зачем рыть, вон река течет.
Вы, белые, глупые совсем. Вода течет сама. Иногда по земле, иногда с неба.
- Но ведь она грязная! Вы же болеете от нее!
- Болеем мы потому, что так хотят духи. Или шаман соседнего племени.
Белые не сдавались. Они ставили систему еще два раза, она работала прекрасно, а потом ее все равно разбирали на металл.
Хижина вождя обрастала ништяками, уши его украшали блестящие гайки, а в носу болтался манометр.
Ладно, - подумали белые.
Тут просто вождь такой. Надо попробовать в другой деревне. Но чем хороша Африка, так это постоянством отрицательного результата...
Во всех деревнях станции разбирали.
Иногда даже за часы.
Более того, иногда оборудование растаскивали ночью из ящиков до установки.
Хижина вождя обрастала ништяками, уши его украшали блестящие гайки, а в носу болтался манометр.
Ладно, - подумали белые.
Тут просто вождь такой. Надо попробовать в другой деревне. Но чем хороша Африка, так это постоянством отрицательного результата...
Во всех деревнях станции разбирали.
Иногда даже за часы.
Более того, иногда оборудование растаскивали ночью из ящиков до установки.
- Вы все неправильно делаете, - сказали люди, прожившие в Африке пару-тройку лет.
Систему надо огородить хорошим забором с колючей проволокой, поставить охрану, если будут собаки - еще лучше.
Впускать людей надо по одному и постоянно смотреть за ними.
Вождю нужно принести большой подарок, иначе он будет продавать эту воду своим же людям.
А еще лучше просто привозить им бутилированную воду прямо к домам каждый день.
Желательно в больших емкостях по 25-30 литров, чтобы их было сложно тащить в город на продажу.
- А не жирно им будет? - сказала благотворительная организация и свернула проект.
© mister.bunbury
Систему надо огородить хорошим забором с колючей проволокой, поставить охрану, если будут собаки - еще лучше.
Впускать людей надо по одному и постоянно смотреть за ними.
Вождю нужно принести большой подарок, иначе он будет продавать эту воду своим же людям.
А еще лучше просто привозить им бутилированную воду прямо к домам каждый день.
Желательно в больших емкостях по 25-30 литров, чтобы их было сложно тащить в город на продажу.
- А не жирно им будет? - сказала благотворительная организация и свернула проект.
© mister.bunbury
Авторский пост
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Метки: африка благотворительность вода
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Африка,лежит негр под пальмой, млеет. Мимо проходит бизнесмен из Европы.
Вот ты, лежишь бездельничаешь, а мог бы на пальму залезть, нарвать бананов. Пойти на рынок и продать.
А зачем?
Ну как зачем! На деньги с проданного, купишь тележку и нарвёшь на много больше!
А зачем?
Да ты с проданного уже сможешь купить грузовик и возить большие обьёмы, потом наймешь работников, а сам будешь лежать и ничего не делать!
А я и так лежу и ничего не делаю!
Неистово плюсую
А по давнему опыту использования негров на стройке (практиканты из МГСУ), добавлю - пиз.дить, предельно жёстко, ногами и прочими тупыми твёрдыми предметами и как можно чаще (не реже 3-х раз в день). Тогда можно получить хоть какой то положительный эффект.