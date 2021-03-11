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Учительница из Красноярска сняла, как школьникам собирались подать на обед то, что не доели на завтрак ученики из другой смены. При этом сотрудники столовой заявили, что забирают недоеденное домой.
Дети жалуются, что еда холодная, невкусная и зачастую надкушенная. В дело вмешалась прокуратура.
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А то еда им холодная... Ну дак ее готовят в другом конце города для всех школ на какой нить фирме, особо приближенной в работникам управления образования района, города...
Ну и где конкретно факт попадания на стол следующей смены недоеденного от предыдущей?
Домой забирать вполне могут, почему бы и нет. У меня двоюродная привозит ведро иногда, живет в пригороде, держит коров, есть собаки, овцы, а чего выкидывать столько калорий и питательных веществ?
А насчет отравиться... Что, реально можно отравиться от понадкусанного? Там что, комодские вараны столоваются в первую смену с ядовитой слюной?
Молодцы шо контролируют. Есть какая-то служба для этого?