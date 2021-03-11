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Учительница обвинила работников школьной столовой в выдаче недоеденных другими детьми блюд

Учительница обвинила работников школьной столовой в выдаче недоеденных другими детьми блюд (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 15:50
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   красноярск   скандал   столовая   школа   
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Учительница из Красноярска сняла, как школьникам собирались подать на обед то, что не доели на завтрак ученики из другой смены. При этом сотрудники столовой заявили, что забирают недоеденное домой.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   видео   красноярск   скандал   столовая   школа   
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13k
aalexey3 2 часа назад
Училка - молодец!
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17k
Luc72 2 минуты назад
Ну дак сами же и дооптимизировались.
А то еда им холодная... Ну дак ее готовят в другом конце города для всех школ на какой нить фирме, особо приближенной в работникам управления образования района, города...
Ну и где конкретно факт попадания на стол следующей смены недоеденного от предыдущей?
Домой забирать вполне могут, почему бы и нет. У меня двоюродная привозит ведро иногда, живет в пригороде, держит коров, есть собаки, овцы, а чего выкидывать столько калорий и питательных веществ?
А насчет отравиться... Что, реально можно отравиться от понадкусанного? Там что, комодские вараны столоваются в первую смену с ядовитой слюной?
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−3
RUSOFOB111LVL 37 минут назад
личинки ватных свиней, пусть жрут отбросы
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4k
rere82 RUSOFOB111LVL 24 минуты назад
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1k
ZillOFF Час назад
Это всегда было и всегда будет.
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7k
Света Час назад
Блин, ну почему у нас в школе готовили так, что дома есть не хотелось, а сейчас всякие супер технологии, сверхобразованные менеджеры, а жрать столовское даже голодающий не всякий может?! Все дети жалуются на холодную еду. Не удивительно конечно. Готовят х.. знает где, потом везут, там раскладывают, подогревая. ЗАЧЕМ ВСЁ ЭТО??!! есть школа, есть столовая-готовьте. В студенчестве у нас в столовке проходили практику учащиеся кулинарного техникума и всегда было всё вкусно, никто никогда не травился, я уж не говорю что совсем не дорого даже для студентов. Что случилось сейчас?! способы приготовления изменились? крысы заразнее??
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4k
Mike Snow Света 17 минут назад
Когда я учился, особенно в Москве, еда была отвратная, от одного запаха блевать хотелось, в Минске получше, но тоже не особо. 86-96гг
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46k
Albert GER Час назад
Судя по видео - недоеденный омлет стоял в моечном цехе. = не собирались давать снова.

Молодцы шо контролируют. Есть какая-то служба для этого?
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27k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ну так и выводы со стороны прокуратуры какие? Всех закрыть? Смотрится не плохо. Доказательную базу и правовое обеспечение. Уж будьте добры.
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11k
Элитный тигр АнтонПолднев 2 часа назад
Почему всех закрыть? Сменить комбинат питания или работников столовки.
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