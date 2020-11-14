Русский фараон выставил на продажу свою квартиру

В Москве, в Хамовниках, живет простой московский фараон, который хочет избавиться от своей пирамиды за скромную сумму в 150 000 000 ₽.
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Нужно чтобы совпали 3 события: человек, повёрнутый на древнем Египте, у которого есть 150 млн и которому нужна квартира.
Шансы как динозавра встретить (не 50/50 ни разу )
Так что уйдёт за 100-120, а всё это "великолепие" отправится в утиль или на барахолку за копейки.
Я, конечно, жить в таком бы не захотел, но, хотя бы, при взгляде на это плакать не хочется)