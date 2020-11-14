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Русский фараон выставил на продажу свою квартиру

Русский фараон выставил на продажу свою квартиру (9 фото)

Автор:
14 ноября 2020 10:00
Сообщество : Жизнь
Метки: дорого богато   жизнь   квартира   люди   понты   фараон   фото   
2390
9
В Москве, в Хамовниках, живет простой московский фараон, который хочет избавиться от своей пирамиды за скромную сумму в 150 000 000 ₽.
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Метки: дорого богато   жизнь   квартира   люди   понты   фараон   фото   
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22  комментария
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28k
Alex 2 часа назад
Цыган стайл
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8k
K7OO 11 секунд назад
Тематика на любителя, но сделано весьма достойно. Отличная дизайнерская работа, если уж объективно говорить. Конечно, подобное решение больше подошло бы для ресторана или другого публичного места, чем для жилища. Но тут уж все определяет заказчик. Не думаю, что на эту квартиру очередь выстроится, мало кто захочет жить в официозе.
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8k
Кыся 18 минут назад
А сфинкс во дворе есть?
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3k
hairov Полчаса назад
Цигане одобрят.
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2k
Могвай Полчаса назад
Это не квартира, это музейная инсталляция по мотивам древнего египта, как в этом можно жить решительно не представляю.
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484
g789 38 минут назад
На что он надеется?
Нужно чтобы совпали 3 события: человек, повёрнутый на древнем Египте, у которого есть 150 млн и которому нужна квартира.
Шансы как динозавра встретить (не 50/50 ни разу
)
Так что уйдёт за 100-120, а всё это "великолепие" отправится в утиль или на барахолку за копейки.
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6k
amrita 39 минут назад
НЕТ... такое безвкусие.
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5k
B0n 41 минуту назад
"Ду ю ремемба дыс тааайм..." (с) М.Яцксон.
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5k
B0n 39 минут назад
Русский фараон выставил на продажу свою квартиру
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17k
Аня 47 минут назад
Фараону нужно было вовремя остановиться, балансируя на грани стиля и цыганского шика, но его, к сожалению, качнуло не туда. Кстати, а гробница-то в пирамиде имеется? Ну, чтоб по канонам.
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7k
Сергей 59 минут назад
По сравнению с теми интерьерам, что порой появляются а Фишках, этот ещё даже ничего так. Во всяком случае, общий стиль выдержан.
Я, конечно, жить в таком бы не захотел, но, хотя бы, при взгляде на это плакать не хочется)
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1k
Павел Час назад
Пошло и безвкусица! А ведь считает наверное эту цыганщину своим хорошим вкусом
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24k
Aqueronte Час назад
Неплохо но нахрена такие низкие потолки? Такой интерьер от 3.5м хорош.
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784
AGold Час назад
Русский фараон выставил на продажу свою квартиру
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3k
Виталий Лынов Час назад
Жаль саркофага нет
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92k
БрОдЯгА 2 часа назад
Чёт я пирамиды не увидел.
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279
Damaskinas БрОдЯгА 45 минут назад
Он их в унитазе спрятал
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9k
котегRUS 2 часа назад
склеп
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7k
KOSTELLO 2 часа назад
Я так понимаю, по старой фараонской традиции, бывший фараон с прислугой замурованы где то в стенах?
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316
МИХАН 2 часа назад
Пошлятина в стили Брынцалова
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