Дорохо-бохато: 16 фото дешевых понтов от пользователей соцсетей

Выставлять богатство напоказ - первый признак дешевых понтов. Перед вами очередная подборка с людьми, которые считают, что деньги - это статус. Как же они заблуждаются! Никакой респектабельностью здесь и не пахнет...
А вы знакомы с такими выпендрежниками?
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Я водяру не пью вообще, а мартини с соком люблю. Очень вкус нравится, при чем, с ананасовым.