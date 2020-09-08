Дорохо-бохато: 16 фото дешевых понтов от пользователей соцсетей

Выставлять богатство напоказ - первый признак дешевых понтов. Перед вами очередная подборка с людьми, которые считают, что деньги - это статус. Как же они заблуждаются! Никакой респектабельностью здесь и не пахнет...

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1. Как будто у него есть айфон 0 Источник:

2. Парень на релаксе 0 Источник:

3. Веер из денег - типичная фотография от любителей дешевых понтов 0 Источник:

4. Это успех 0 Источник:

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6. А котик-то не виноват, что хозяева - идиоты 0 Источник:

7. Взял кредит? 0 Источник:

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9. Остались еще романтики 0 Источник:

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11. Зарплату получил? 0 Источник:

12. Опасно 0 Источник:

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15. Насобирал целую коллекцию 0 Источник:

16. Серьезного человека видно сразу 0 Источник: