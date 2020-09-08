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Дорохо-бохато: 16 фото дешевых понтов от пользователей соцсетей

Дорохо-бохато: 16 фото дешевых понтов от пользователей соцсетей (17 фото)

Автор:
08 сентября 2020 07:19
Сообщество : Юмор
Метки: дешевые понты   дорохо-бохато   понторез   понты   прикол   соцсети   фото   юмор   
3721
17
Выставлять богатство напоказ - первый признак дешевых понтов. Перед вами очередная подборка с людьми, которые считают, что деньги - это статус. Как же они заблуждаются! Никакой респектабельностью здесь и не пахнет...

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Метки: дешевые понты   дорохо-бохато   понторез   понты   прикол   соцсети   фото   юмор   
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10  комментариев
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357
Gleb_Skameikin Полчаса назад
Вас самих еще не задолбало- одни и те же фотографии из года в год, из поста в пост
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Валерий 2 минуты назад
Как сказал Лавров:"Дебилы, бл#ть".
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65k
Фома 16 минут назад
Комментарий к фото
Папика ждёт .
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135
Иван 21 минуту назад
Видно же что фотки из девяностых, а тогда все по другому было
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12k
homerchik Полчаса назад
Дорохо-бохато: 16 фото дешевых понтов от пользователей соцсетей
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451
Константин Полчаса назад
С таким интерьером только и понтоваться))) совковый зассаный ковер, ободранные стены как в притоне, всё грязное, пыльное, фу... Лучше бы ремонт сделали и убрались, и даже фото без денег уже будет краше))
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1k
Peter Griffin Полчаса назад
Судя по напитку,фотографирует его муж.
Судя по напитку,фотографирует его муж.
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Ivan Peter Griffin Полчаса назад
Стериотипы долой.
Я водяру не пью вообще, а мартини с соком люблю. Очень вкус нравится, при чем, с ананасовым.
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88
............ Ivan 19 минут назад
вермут тоже люблю чинзано сухой нравится, но если вермутом переборщить, похмелье от него адское, голову изнутри разламывает как будто
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1k
Ivan ............ 13 минут назад
У меня "поплавок" есть. После 500г такая изжога начинается, что упаковка рени за ночь уходит...
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