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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
10 марта 2021 23:31
Метки: история   ретро   фото   
1033
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого
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Метки: история   ретро   фото   
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45
阿鋒 6 часов назад
Большое спасибо за отличную подборку и за пояснения к фото! Всегда просматриваю с огромным удовольствием!
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5k
Bjornsson Час назад
Не проглядывая комменты, а про волосатые ноги уже писали?
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3k
newegg 2 часа назад
18. Эх, залететь бы щас в эту столовку…

Эта фото явный новодел.
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3k
Roninsamuray 2 часа назад
Хорошая подборка, Димон!
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9k
Алексей 2 часа назад
Про Косичкина и нейлон прикольно-спасибо
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193
Рак 3 часа назад
жесть у нее ноги волосатые, и еще стоит довольная!
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12k
Андрей Дядя Рак 2 часа назад
зато губы нормальные
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13k
куджо 3 часа назад
фото 15. С таким штативом вроде бы фотографировали мертвых, скорее всего мальчик мертвый
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46k
Albert GER 9 часов назад
Фигасе у подруги с 70ых ноги волосатые!!!
В у подруг 80ых таких ног и пёст уже не было
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