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Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого
2.
Моосквич-412 в африканском ралли на стороне британской команды, 1975 год.
Москвич-412 в команде Natu Vadgama Satra Conder Racing, Англия проезжает мимо стада слонов во время ралли «Сафари» в 1975 году. Из 80 участников финишировали только 14.
К сожалению, Москвич оказался среди сошедших с трассы.
К сожалению, Москвич оказался среди сошедших с трассы.
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7.
Генсек ЦК КПСС Л.И.Брежнев и Президент США Р.Никсон с американскими астронавтами Ч.Конрадом, П.Вейцом и Д.Кервином. Сан-Клементе. США. 1973 г.
12.
Лондон, 1914 гoд. Хозяевa магазина oгрoмными буквами нaпиcали : «Мы русскиe!», чтoбы иx не пеpепутали c немцами и нe уcтpoили погрoм
Удивительно! Во всяком случае так для меня. И не предполагал, что в цивилизованной Англии:
1. Бывали погромы.
2. Погромы были антинемецкими.
3. Достаточно было назваться русским, чтобы тебя и твоё имущество не трогали.
Оказывается, что бывали и такие погромы
1. Бывали погромы.
2. Погромы были антинемецкими.
3. Достаточно было назваться русским, чтобы тебя и твоё имущество не трогали.
Оказывается, что бывали и такие погромы
13.
Ложные цели
Американские солдаты осматривают "макет" истребителя, использовавшийся японцами для обмана американской воздушной разведки. Снимок сделан летом 1944-го года на японском аэродроме Аслито, захваченном американскими войсками в ходе боев на острове Сайпан
16.
Фотография настоящего маршала на рыбалке
Если вы не узнали, кто на этой фотографии, то я вам сейчас напомню. Этот человек:
Дворянин, точнее потомок шляхетского рода, ставший дважды Героем Советского Союза.
Единственный в истории человек, ставший маршалом двух стран. Этот человек командовал Парадом Победы, командовал армиями, фронтами, был министром обороны. У него нет огромной яхты в сто с лишним метров.
Сотрудники ФСО не перекрывают периметр. Никто не насаживает щук на блесну, мелкие караси – своя добыча, честная и добытая своим собственным трудом.
Вы, конечно, узнали, кто это?
Константин Константинович Рокоссовский.
Дворянин, точнее потомок шляхетского рода, ставший дважды Героем Советского Союза.
Единственный в истории человек, ставший маршалом двух стран. Этот человек командовал Парадом Победы, командовал армиями, фронтами, был министром обороны. У него нет огромной яхты в сто с лишним метров.
Сотрудники ФСО не перекрывают периметр. Никто не насаживает щук на блесну, мелкие караси – своя добыча, честная и добытая своим собственным трудом.
Вы, конечно, узнали, кто это?
Константин Константинович Рокоссовский.
17.
Погрузка внедорожников M151 MUTT в трёхъярусный железнодорожный вагон на заводе фирмы Ford в городе Хайланд Парк в штате Мичиган; ~ 60-70-е гг.
22.
Пикник с "Вермутом", 1970–е годы, СССР
В народе сей напиток назывался "вермутью", "Вероникой Мартовной", "Верой Михайловной", "бермудом", "аптечкой", ну и, конечно, "бормотухой".
В Советской России производство вермутов развернули на Ставрополье в 1947 году. Первые отечественные вермуты оказались жесткими на вкус и резкими на запах. Напиток не пользовался особой популярностью, но хозяйки любили выставлять его в центре праздничного стола, ибо вермут никто не пил, но, в тоже время, он подчеркивал статусность и богатый вид застолья.
Популярность к вермуту начала приходить в 70–е — к этому моменту его качество значительно повысилось, а потребители начали привыкать к пикантной полыневой горчинке. Вместе с этим в Союзе получил развитие ресторанный "бизнес" — массово открывались бары, рестораны, кафе, появились бармены, которые предлагали посетителям алкогольные коктейли в том числе на основе вермутов.
Среди студентов пользовались популярностью вермуты "Утренняя роса" и "Крымский розовый". Пили их в двух вариантах. Мешали пополам с водкой — получали коктейль "Дочка декана". В три литра жигулевского пива вливали стакан вина — выходила забавная смесь "Полынка". Но обогнать по популярности портвейн вермуту так и не удалось
В Советской России производство вермутов развернули на Ставрополье в 1947 году. Первые отечественные вермуты оказались жесткими на вкус и резкими на запах. Напиток не пользовался особой популярностью, но хозяйки любили выставлять его в центре праздничного стола, ибо вермут никто не пил, но, в тоже время, он подчеркивал статусность и богатый вид застолья.
Популярность к вермуту начала приходить в 70–е — к этому моменту его качество значительно повысилось, а потребители начали привыкать к пикантной полыневой горчинке. Вместе с этим в Союзе получил развитие ресторанный "бизнес" — массово открывались бары, рестораны, кафе, появились бармены, которые предлагали посетителям алкогольные коктейли в том числе на основе вермутов.
Среди студентов пользовались популярностью вермуты "Утренняя роса" и "Крымский розовый". Пили их в двух вариантах. Мешали пополам с водкой — получали коктейль "Дочка декана". В три литра жигулевского пива вливали стакан вина — выходила забавная смесь "Полынка". Но обогнать по популярности портвейн вермуту так и не удалось
23.
Конькобежец Виктор Косичкин в женских колготках и свитере, Скво–Велли, США, 1960 год.
Благодаря смекалке советского стайера Виктора Косичкина в конькобежном спорте началась «нейлоновая» эра. Именно он первым понял, что синтетика способна творить чудеса.
Вышло это совершенно случайно, рассказывает Виктор Косичкин:
"В Давосе (на чемпионате мира–1960) на "червонце" я попал во вторую группу. Под вечер похолодало. Катаюсь и чувствую: мерзну. Захожу в раздевалку, а там американки и немки. Говорю им: "Дайте какой–нибудь "дресс" мне!" Они мне суют колготки. Я их надеваю, а они же малы, черт бы их побрал. Взял, обрезал, натянул верхнюю часть, катаюсь, смотрю: так тонизирует ноги этот нейлон!
Бегу "червонец" — лед не тот, погода не та, но все равно показываю второй результат. Первый был Йоханнесен. Подъехал к девкам, показываю им обрезанные колготки, они смеются... На банкете сижу с Кудрявцевым, говорю ему: "Константиныч, во–первых, я девчонкам колготки должен, а во–вторых, у меня идея появилась. Надо в магазин сходить". А в город по одному советские спортсмены выходить не могли. Тем более вечером.
Вытащил я из–за стола Кудрявцева и веду его в магазин, где накануне видел в витрине огромную женщину в черных колготках, прошитых двойным швом. Заходим, я говорю продавцу: "Мне вот такие колготки на "биг фрау". Приносят. Попросил такой же черный свитер. И его принесли. Облегал он туловище потрясающе! Девчонкам я колготки вернул.
Приехали в Москву, напутствия на Олимпиаду и все прочее...
До Америки летим дня четыре. Устали, как черти! В Скво–Велли приехали часов в 11 вечера. Разместились и заснули мертвым сном. А мне не спится. Я же купил! Мне надо попробовать! Насилу дождался, пока рассвело. Было примерно 6.30 утра.
А на стадион одному идти тоже нельзя! Я к Константинычу — тот спросонья отмахивается: да брось ты, дай поспать! А я ему: "Константиныч! Мне надо попробовать, чтобы потом не было стыдно в женских колготках. Надо мне еще что–то надевать или нет, я же должен знать?!"
Он и пошел со мной. Лед припорошен. Размялся чуть–чуть и говорю: ну, давай "троечку" попробуем. Еду четвертый круг, а Константиныч кричит: "Да стой ты! Стой!" Подъезжаю: "В чем дело, Константиныч?" А он мне: "Не понимаю, то ли секундомеры у меня врут, то ли ты рекорд мира побил на 20 секунд...
Рекорд на "тройке" 4.37, а ты бежишь 4.16". "Константиныч, — говорю, — удалось!" После завтрака начинаю тренироваться в этом черненьком костюмчике, всех обхожу. Подъезжает Женя Гришин: "Витя! Дай я тоже попробую!" Попробовал, глаза круглые: "Витя! Что ж ты мне раньше не сказал!" Вот в этом костюмчике Женя Гришин выиграл в Долине Индианок две золотые медали"
А Витя Косичкин выиграл золото и серебро на той Олимпиаде и в конькобежном спорте начался нейлоновый век.
Вышло это совершенно случайно, рассказывает Виктор Косичкин:
"В Давосе (на чемпионате мира–1960) на "червонце" я попал во вторую группу. Под вечер похолодало. Катаюсь и чувствую: мерзну. Захожу в раздевалку, а там американки и немки. Говорю им: "Дайте какой–нибудь "дресс" мне!" Они мне суют колготки. Я их надеваю, а они же малы, черт бы их побрал. Взял, обрезал, натянул верхнюю часть, катаюсь, смотрю: так тонизирует ноги этот нейлон!
Бегу "червонец" — лед не тот, погода не та, но все равно показываю второй результат. Первый был Йоханнесен. Подъехал к девкам, показываю им обрезанные колготки, они смеются... На банкете сижу с Кудрявцевым, говорю ему: "Константиныч, во–первых, я девчонкам колготки должен, а во–вторых, у меня идея появилась. Надо в магазин сходить". А в город по одному советские спортсмены выходить не могли. Тем более вечером.
Вытащил я из–за стола Кудрявцева и веду его в магазин, где накануне видел в витрине огромную женщину в черных колготках, прошитых двойным швом. Заходим, я говорю продавцу: "Мне вот такие колготки на "биг фрау". Приносят. Попросил такой же черный свитер. И его принесли. Облегал он туловище потрясающе! Девчонкам я колготки вернул.
Приехали в Москву, напутствия на Олимпиаду и все прочее...
До Америки летим дня четыре. Устали, как черти! В Скво–Велли приехали часов в 11 вечера. Разместились и заснули мертвым сном. А мне не спится. Я же купил! Мне надо попробовать! Насилу дождался, пока рассвело. Было примерно 6.30 утра.
А на стадион одному идти тоже нельзя! Я к Константинычу — тот спросонья отмахивается: да брось ты, дай поспать! А я ему: "Константиныч! Мне надо попробовать, чтобы потом не было стыдно в женских колготках. Надо мне еще что–то надевать или нет, я же должен знать?!"
Он и пошел со мной. Лед припорошен. Размялся чуть–чуть и говорю: ну, давай "троечку" попробуем. Еду четвертый круг, а Константиныч кричит: "Да стой ты! Стой!" Подъезжаю: "В чем дело, Константиныч?" А он мне: "Не понимаю, то ли секундомеры у меня врут, то ли ты рекорд мира побил на 20 секунд...
Рекорд на "тройке" 4.37, а ты бежишь 4.16". "Константиныч, — говорю, — удалось!" После завтрака начинаю тренироваться в этом черненьком костюмчике, всех обхожу. Подъезжает Женя Гришин: "Витя! Дай я тоже попробую!" Попробовал, глаза круглые: "Витя! Что ж ты мне раньше не сказал!" Вот в этом костюмчике Женя Гришин выиграл в Долине Индианок две золотые медали"
А Витя Косичкин выиграл золото и серебро на той Олимпиаде и в конькобежном спорте начался нейлоновый век.
30.
Декабрь 1951 года. Художник Павел Корин (тот, что с тростью) следит за установкой своих витражей на станции «Новослободская».
33.
Солдат прощается с девушкой перед отправкой на фронт, Pennsylvania Station, Нью-Йорк, декабрь 1943 г.
37.
Героические захватчики пионерской комнаты, СССР, 1941 ujl
В 30–е годы в СССР в качестве призов на различных соревнованиях, переходящих знаков отличия и тому подобных наград широко использовались красные знамена. Как правило, такие знамена выглядели солидно, хранились на почетных местах в ленинских комнатах, красных уголках и штабах военных частей, но были по большому счету не более чем сувенирами, в отличие от боевых знамен, которые являются официальным символом за утерю которого часть могла быть расформирована.
Естественно, в 1941 году при отступлении советские войска в обязательном порядке спасали боевые знамена, а всю ненужную "сувенирку" бросали на произвол судьбы.
Для немцев же, не знакомых с советскими реалиями, каждое такое красное знамя представлялось солидным трофеем, о захвате которого писались рапорты и на основании которого делались выводы о разгроме советских частей.
Естественно, в 1941 году при отступлении советские войска в обязательном порядке спасали боевые знамена, а всю ненужную "сувенирку" бросали на произвол судьбы.
Для немцев же, не знакомых с советскими реалиями, каждое такое красное знамя представлялось солидным трофеем, о захвате которого писались рапорты и на основании которого делались выводы о разгроме советских частей.
Авторский пост
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