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15 бомбических фотографий, которые были задуманы просто хорошими, а получились неповторимыми

15 бомбических фотографий, которые были задуманы просто хорошими, а получились неповторимыми (16 фото)

Автор:
10 марта 2021 23:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Бомбические   Задуманы   Поучавстсовали   Уникальны   личности   неожиданно   фотографии   
1568
16

Чтобы получить отличный снимок, нужно учесть множество моментов, особенно, если вы не профессиональный фотограф. Но случай, как всегда, вносит свои коррективы. Кадры в этом посте уникальны тем, что в них поучаствовали разные личности, которые находились поблизости, и произошло это совершенно неожиданно для окружающих. Но в этом то и вся соль!

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Метки: Бомбические   Задуманы   Поучавстсовали   Уникальны   личности   неожиданно   фотографии   
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АБЕЗЬЯН Час назад
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Дарья Полчаса назад
10 лет назад, я и будущий муж

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Barachek_Obachek Дарья 12 минут назад
Нормальный загорелый муж
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186
Активная Жизнь 54 минуты назад
Ничего отличного в этих снимках не вижу, обычная обыденность нелепых случайностей.
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