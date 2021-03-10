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Чтобы получить отличный снимок, нужно учесть множество моментов, особенно, если вы не профессиональный фотограф. Но случай, как всегда, вносит свои коррективы. Кадры в этом посте уникальны тем, что в них поучаствовали разные личности, которые находились поблизости, и произошло это совершенно неожиданно для окружающих. Но в этом то и вся соль!
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