Строители многоэтажной Америки

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
“Вампиры средней полосы“: первый правдивый сериал о российской нечисти “Вампиры средней полосы“: первый правдивый сериал о российской нечисти 12 неочевидных признаков плохих фильмов 12 неочевидных признаков плохих фильмов Работник уволился и получил от начальника 230 кг грязных монет вместо зарплаты Работник уволился и получил от начальника 230 кг грязных монет... Люди, которым удалось побороть зависимость от алкоголя или запрещенных препаратов Люди, которым удалось побороть зависимость от алкоголя или... Станок для заточки ножей своими руками Станок для заточки ножей своими руками Веселые картинки Веселые картинки Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки О том, как отплатить бывшей, не нарушая уголовный кодекс О том, как отплатить бывшей, не нарушая уголовный кодекс За что сенатору Маккейну в ГШ МО СССР предлагали присвоить звание Героя Советского Союза? За что сенатору Маккейну в ГШ МО СССР предлагали присвоить звание... Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Подборка достижений Гурбангулы Бердымухамедова Подборка достижений Гурбангулы Бердымухамедова Сдуло ветром: Байден дважды споткнулся и упал, поднимаясь на трап самолета Сдуло ветром: Байден дважды споткнулся и упал, поднимаясь на трап... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Жители сделали сюрприз любимому курьеру Жители сделали сюрприз любимому курьеру 30 фотографий из серии "Удивительное рядом" 30 фотографий из серии "Удивительное рядом" Суперсервис: пенсионерку принесли в банк на носилках Суперсервис: пенсионерку принесли в банк на носилках Заброшенные места России: потрясающие фотографии Александра Сухарева Заброшенные места России: потрясающие фотографии Александра Сухарева Полицейский, объявленный умершим 15 лет назад, вернулся в семью Полицейский, объявленный умершим 15 лет назад, вернулся в семью Роли от которых отказался Курт Рассел, возможно зря Роли от которых отказался Курт Рассел, возможно зря
Строители многоэтажной Америки

Строители многоэтажной Америки (10 фото)

Автор:
20 марта 2021 15:08
Метки: интересно   небоскребы   строители   
645
10
Как строились небоскребы в Америке?
Мне много лет не давала покоя вот эта фотография, часто встречающаяся на постерах и обложках. И сегодня все прояснилось.
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: интересно   небоскребы   строители   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Frank Borman 2 часа назад
Высококлассные рабочие, мастера своего дела. У рабочих сталелитейного завода, которые работают у доменной печи, тоже работа опасная и тяжелая. У шахтеров в забое тоже работа не сахар.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
77
Hunde Beißer2 Алекс Крайчек Час назад
Пригожинская псинка негодует?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
[email protected] Час назад
А где негры??? их же жизнь важна....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций В Китае строят уникальный "небесный коридор", соединяющий небоскребы В Китае строят уникальный "небесный коридор", соединяющий небоскребы Как благодаря дерзкому мошеннику в Чикаго появился самый маленький в мире небоскреб Как благодаря дерзкому мошеннику в Чикаго появился самый маленький в мире небоскреб Зонтик не поможет: с бассейна на крыше небоскреба в Маниле пролились тонны воды Зонтик не поможет: с бассейна на крыше небоскреба в Маниле пролились тонны воды В Санкт-Петербурге завершается строительство самого высокого здания в Европе В Санкт-Петербурге завершается строительство самого высокого здания в Европе Вот что случается, когда на стройку берут идиотов Вот что случается, когда на стройку берут идиотов
Нанук Паналык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

41558



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Простые идеи, поражающие своей гениальностью
8
230
Простые идеи, поражающие своей гениальностью
Петарды? Да у мальчишек СССР было десяток самоделок покруче
3
154
Петарды? Да у мальчишек СССР было десяток самоделок покруче
﻿
Набирающие популярность
Наталья Поклонская призналась, что разочарована в мужчинах
0
114
Наталья Поклонская призналась, что разочарована в мужчинах
Как передача «Играй, гармонь!» продержалась на телевидении 35 лет
0
32
Как передача «Играй, гармонь!» продержалась на телевидении 35 лет
5 преимуществ новейшего робопылесоса
5 преимуществ новейшего робопылесоса
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#картинки#Россия#сша#автомобили#факты#на различный вкус#аварии#настроение
#фото#интересно#прикольные#животные#подборка#приколы#байден#жизнь#дтп#позитив
#история#кино#прикол#СССР#актеры#смешные#автомир#в мире#забавно#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться