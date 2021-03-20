Строители многоэтажной Америки

На помосте из досок, или просто на стальных балках стоит угольная печь.

В печи заклепки - 10сантиметровые в длину и 3 сантиметровые в диаметре стальные цилиндры.

"Повар" "варит" заклепки - небольшими мехами гонит в печь воздух, чтобы разогреть их до нужной температуры.

Заклепка прогрелась (не слишком сильно - провернется в отверстии и придется ее высверливать; и не слишком слабо - не расклепается), теперь нужно передать заклепку туда, где она будет скреплять балки.



Какая балка когда будет крепиться известно лишь предварительно, да и передвигать горячую печь в течение рабочего дня нельзя.

Поэтому часто место крепления находится от "повара" метрах в 30ти (тридцати), иногда выше, иногда ниже на 2-3 этажа.

Передать заклепку можно единственным способом - бросить.

"Повар" поворачивается к "вратарю" и молча, убедившись, что вратарь готов к приему, щипцами бросает раскаленную докрасна 600граммовую болванку в его сторону.



Иногда на траектории уже сваренные балки, кинуть нужно один раз, точно и сильно.

"Вратарь" стоит на узком помосте или просто на голой балке рядом с местом клепки.

Его цель - поймать летящую железку обычной жестяной консервной банкой.

Он не может двинуться с места, чтобы не упасть.

Но поймать заклепку он обязан, иначе она маленькой бомбой рухнет на город. "Стрелок" и "упор" ждут.



"Вратарь", поймав заклепку, загоняет ее в отверстие.

"Упор" с внешней стороны здания, вися над пропастью, стальным стержнем и собственным весом удерживает шляпку заклепки.

"Стрелок" 15-килограммовым пневматическим молотом в течение минуты расклепывает ее с другой стороны.

Лучшая бригада проделывает это фокус свыше 500 раз за день, средняя - около 250ти.