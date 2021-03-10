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Запад называл нас Империей зла. Ну-ну

Запад называл нас Империей зла. Ну-ну (1 фото)

Автор:
10 марта 2021 11:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   дружба   история   
951
1
В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю не ходит, две...

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Метки: СССР   дружба   история   
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15  комментариев
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38k
Нанук Паналык 3 часа назад
В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю не ходит, две...

Автор,ты ипанутый!?

Пацан в СССР две недели не ходит в школу и всем покую?
Заипали лайкодрочеры!
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2k
Том Сойер Нанук Паналык 2 часа назад
Ипанутый - это ты, читай внимательно текст - "....в 1922 году...", а не в 1962-м, 72-м, 82-м - понимаешь, о чём я?
В 1922 году, в декабре, был только образован СССР - так что, прежде чем оскорблять, хотя бы мало-мальски изучи материал по теме....
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−25
iKira-ng 47 минут назад
в годы моего детства на него бы хрен забили
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3k
rutt 2 часа назад
Сейчас бы, максимум на что ума хватило это - ношение каких-нибудь вкусняшек да и то врядли. Выросло поколение нарцистичных крыс- эгоистов. Начиная с нулевых, мы слишком большое значение предали зарабатыванию бабок, и просрали таки нашу молодёжь. Единицы нормальных, основную массу на БАМ, там небудет времени дурковать, а заодно и к труду приучатся.
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aleksander 2 часа назад
Если СССР не был империей зла, тогда зачем он держал собственных граждан взаперти? И зачем его танки были везде в мире, куда могли дотянуться?
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249
Maximka aleksander Час назад
это ты о чем?
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20k
SerGProS 2 часа назад
Хороший пост, интересная и полезная информация, но при слове "топология" у меня начинается нервный тик..Не говоря уже о дифференциальной..
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3k
insaider 3 часа назад
Не ту империю назвали Империей зла!
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3k
rutt insaider 2 часа назад
И есть же куча "умников" уверенных, что амеры несут мир и счастье . Вот реально- "ссы с глаза........."
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249
Maximka rutt Час назад
умники уже начали минусовать
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rutt Maximka 4 минуты назад
Это всё на что они способны)
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