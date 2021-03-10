Истории о том, как люди борются с тяжёлой депрессией

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Пользователи Reddit рассказывают о своих "плохих днях". Советы в посте неуниверсальны, но, может быть, кому-нибудь помогут.
- Я завёл привычку обязательно чистить зубы по утрам. Я сделал это своим обязательством.
Чищу зубы и больше ни к чему себя не обязываю, могу хоть весь день валятся на кровати и думать о том, какой я бестолковый неудачник. Но обычно после чистки мне начинало казаться, что я могу сделать сегодня ещё что-нибудь. Со временем я стал прибавлять к чистке зубов другие крошечные обязанности. И если после них у меня не было ни на что сил, я не корил себя за то, что ничего не сделал за день.
Хочу прояснить, что я говорю не о том, чтобы водить себя за нос, представляя, что день был продуктивным. Я говорю о том, что принимаю плохие дни и даю себе разрешение делать абсолютный минимум в эти дни. А завтра… Завтра снова почищу зубы и может быть сделаю больше. Как говорится, завтрашний день - это первый день твоей оставшейся жизни.
- У меня похожий метод, только я не одно какое-то действие делаю ежедневно, а разные. Потому что одно и то же мне наскучивает, я начинаю думать: “А в чём смысл?” Поэтому я составил маленький пронумерованный список дел. Каждое утро я бросаю кубики, чтобы узнать свою обязанность на сегодня.
Важное уточнение: если вы бросаете кубик в надежде, что выпадет 6, но выпадает 4, делайте задание под номером 6.
- А я избавляюсь на время от установленных мною же правил. Не хочется мыть посуду - не мою, не хочется стирать бельё - не стираю. Главное иметь много чистой посуды и чистых трусов. Лень стоять в душе - принимаю ванну. Когда мне становится лучше, я снова мою посуду и стираю бельё. Главное пережить период депрессии, и не чувствовать вину за то, что вот я посуду мыть не хочу и страдаю, а дети в Африке голодают.
Чищу зубы и больше ни к чему себя не обязываю, могу хоть весь день валятся на кровати и думать о том, какой я бестолковый неудачник. Но обычно после чистки мне начинало казаться, что я могу сделать сегодня ещё что-нибудь. Со временем я стал прибавлять к чистке зубов другие крошечные обязанности. И если после них у меня не было ни на что сил, я не корил себя за то, что ничего не сделал за день.
Хочу прояснить, что я говорю не о том, чтобы водить себя за нос, представляя, что день был продуктивным. Я говорю о том, что принимаю плохие дни и даю себе разрешение делать абсолютный минимум в эти дни. А завтра… Завтра снова почищу зубы и может быть сделаю больше. Как говорится, завтрашний день - это первый день твоей оставшейся жизни.
- У меня похожий метод, только я не одно какое-то действие делаю ежедневно, а разные. Потому что одно и то же мне наскучивает, я начинаю думать: “А в чём смысл?” Поэтому я составил маленький пронумерованный список дел. Каждое утро я бросаю кубики, чтобы узнать свою обязанность на сегодня.
Важное уточнение: если вы бросаете кубик в надежде, что выпадет 6, но выпадает 4, делайте задание под номером 6.
- А я избавляюсь на время от установленных мною же правил. Не хочется мыть посуду - не мою, не хочется стирать бельё - не стираю. Главное иметь много чистой посуды и чистых трусов. Лень стоять в душе - принимаю ванну. Когда мне становится лучше, я снова мою посуду и стираю бельё. Главное пережить период депрессии, и не чувствовать вину за то, что вот я посуду мыть не хочу и страдаю, а дети в Африке голодают.
- Во-первых, мой сын. Мне надо было вставать каждый день хотя бы потому, что ему было всего 2,5 года, и он не мог сам о себе позаботиться. Я поняла, что мне совсем хреново, когда однажды он подбежал ко мне с игрушечной машинкой, а у меня не было сил, чтобы хотя бы выдавить из себя: “Ой, какая у тебя машинка красивая!”
Я стала посещать психотерапевта, и на первом же приёме он посоветовал мне завести журнал для записи всего хорошего, что со мной произошло за день.
На протяжении 30 страниц я писала одно и то же: “Сделала завтрак себе и сыну”. Потом добавила “Оделась”. Две тетрадки спустя у меня появились фразы “Подумала о том, чтобы сделать домашние дела”, позже “Сделала домашние дела” и т.д. Может, кому-то это будет смешно, но у меня когда-то действительно не было никаких сил даже то, чтобы сменить халат и тапочки на нормальную одежду.
Моему сыну уже девять, я выздоровела, но иногда у меня всё же бывают “плохие дни”. Я всё ещё веду дневники.
Я стала посещать психотерапевта, и на первом же приёме он посоветовал мне завести журнал для записи всего хорошего, что со мной произошло за день.
На протяжении 30 страниц я писала одно и то же: “Сделала завтрак себе и сыну”. Потом добавила “Оделась”. Две тетрадки спустя у меня появились фразы “Подумала о том, чтобы сделать домашние дела”, позже “Сделала домашние дела” и т.д. Может, кому-то это будет смешно, но у меня когда-то действительно не было никаких сил даже то, чтобы сменить халат и тапочки на нормальную одежду.
Моему сыну уже девять, я выздоровела, но иногда у меня всё же бывают “плохие дни”. Я всё ещё веду дневники.
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- Меня вытащила астрономия. Осознание того, что вселенная так велика, что шансы родиться на нашей планете ничтожно малы, но я родился и живу. Для чего? Может, чтобы просто быть. Депрессия у меня развилась из-за того, что я не стал тем, кем бы хотел себя видеть. Все люди живут, чтобы найти смысл, но что если просто твоё существование и есть смысл. Из всех планет во всей громадной вселенной ты родился именно там, где существует разумная жизнь.
Изучение космоса также изменило моё отношение к религии. Меня учили, что я должен прожить хорошую жизнь, чтобы ублажить сидящего на небе мужика. Но из-за астрономии я стал видеть жизнь иначе. Бог - вселенная, он создал сам себя и создал нас. Не для какой-то высшей цели, а просто, чтобы мы жили. Не надо из кожи вон лезть, чтобы стать совершенным человеком и попасть в рай. Мы уже живём в раю, ничего другого у нас нет. Я не хочу пропускать эту жизнь ради следующий жизни.
- Мне это тоже помогло. Иногда я ненавижу свою жизнь. Иногда у меня нет энергии абсолютно ни на что и мне не хочется даже смотреть телик и играть в видеоигры. Иногда я просто не понимаю, зачем я живу. В такие моменты я стараюсь думать о том, насколько мне повезло родиться на этом шарике, летящем в космосе.
А если у меня неудачи на работе, из-за которых я накручиваю себя и загоняю в депрессию, то я думаю о том, насколько все проблемы человечества ничтожны в масштабе вселенной. Так моя проблема, раздутая мной до колоссальных размеров, становится незначительной.
Изучение космоса также изменило моё отношение к религии. Меня учили, что я должен прожить хорошую жизнь, чтобы ублажить сидящего на небе мужика. Но из-за астрономии я стал видеть жизнь иначе. Бог - вселенная, он создал сам себя и создал нас. Не для какой-то высшей цели, а просто, чтобы мы жили. Не надо из кожи вон лезть, чтобы стать совершенным человеком и попасть в рай. Мы уже живём в раю, ничего другого у нас нет. Я не хочу пропускать эту жизнь ради следующий жизни.
- Мне это тоже помогло. Иногда я ненавижу свою жизнь. Иногда у меня нет энергии абсолютно ни на что и мне не хочется даже смотреть телик и играть в видеоигры. Иногда я просто не понимаю, зачем я живу. В такие моменты я стараюсь думать о том, насколько мне повезло родиться на этом шарике, летящем в космосе.
А если у меня неудачи на работе, из-за которых я накручиваю себя и загоняю в депрессию, то я думаю о том, насколько все проблемы человечества ничтожны в масштабе вселенной. Так моя проблема, раздутая мной до колоссальных размеров, становится незначительной.
- Чувствую себя зомби. Или как будто меня поставили в спящий режим, а жизнь проходит стороной. И я всё думаю, когда же уже мой выход? С этим чёртовым локдауном всё стало ещё хуже.
- Понимаю тебя. Мне помогают книги и музыка. Я начал учиться играть на гитаре по YouTube и стал читать философов стоиков. А ещё я слушал Pink Floyd. У них в песне Echoes есть такие слова: "I am you and what I see is me". Я слушал и вдруг понял, что я не одинок. В том смысле, что мы все проходим через это. И если я помогу другому, я тем самым помогу себе. И когда я стал помогать другим, я стал лучше себя чувствовать, лучше к себе относиться.
- Я составил себе расписание маленьких дел: прочитать одну страницу книги, рисовать 10 минут, сделать 5-минутную зарядку и т.д. А ещё важно не быть одному, когда тебе особенно плохо, и не стесняться пойти к врачу и принимать антидепрессанты.
- Понимаю тебя. Мне помогают книги и музыка. Я начал учиться играть на гитаре по YouTube и стал читать философов стоиков. А ещё я слушал Pink Floyd. У них в песне Echoes есть такие слова: "I am you and what I see is me". Я слушал и вдруг понял, что я не одинок. В том смысле, что мы все проходим через это. И если я помогу другому, я тем самым помогу себе. И когда я стал помогать другим, я стал лучше себя чувствовать, лучше к себе относиться.
- Я составил себе расписание маленьких дел: прочитать одну страницу книги, рисовать 10 минут, сделать 5-минутную зарядку и т.д. А ещё важно не быть одному, когда тебе особенно плохо, и не стесняться пойти к врачу и принимать антидепрессанты.
- Меня вытаскивает из кровати прогулка с моим племянником. Когда он протягивает мне собранные им в парке цветы, а потом тычет пальцем в пролетающие по небу самолёты, у меня появляется надежда. Как будто бы я смотрю на мир его глазами, и этот мир полон радости.
- Кажется, мне помогает то, что я читаю ваши истории о депрессии.
- Кажется, мне помогает то, что я читаю ваши истории о депрессии.
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также как бывает что в болезни человек сам не может справиться
а в статье даются практические инструменты
Возможно, когда (и если) я стану богатым, я по другому буду рассуждать, но пока что - моё мнение таково. Либо человек несчастен, потому что не может побороть ряд жизненных проблем, либо он неизлечимо болен, либо он с жиру бесится.
Ну ещё алкоголь помогает, но это временно и деструктивно.