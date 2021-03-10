Истории о том, как люди борются с тяжёлой депрессией

- Я завёл привычку обязательно чистить зубы по утрам. Я сделал это своим обязательством.



Чищу зубы и больше ни к чему себя не обязываю, могу хоть весь день валятся на кровати и думать о том, какой я бестолковый неудачник. Но обычно после чистки мне начинало казаться, что я могу сделать сегодня ещё что-нибудь. Со временем я стал прибавлять к чистке зубов другие крошечные обязанности. И если после них у меня не было ни на что сил, я не корил себя за то, что ничего не сделал за день.



Хочу прояснить, что я говорю не о том, чтобы водить себя за нос, представляя, что день был продуктивным. Я говорю о том, что принимаю плохие дни и даю себе разрешение делать абсолютный минимум в эти дни. А завтра… Завтра снова почищу зубы и может быть сделаю больше. Как говорится, завтрашний день - это первый день твоей оставшейся жизни.



- У меня похожий метод, только я не одно какое-то действие делаю ежедневно, а разные. Потому что одно и то же мне наскучивает, я начинаю думать: “А в чём смысл?” Поэтому я составил маленький пронумерованный список дел. Каждое утро я бросаю кубики, чтобы узнать свою обязанность на сегодня.



Важное уточнение: если вы бросаете кубик в надежде, что выпадет 6, но выпадает 4, делайте задание под номером 6.



- А я избавляюсь на время от установленных мною же правил. Не хочется мыть посуду - не мою, не хочется стирать бельё - не стираю. Главное иметь много чистой посуды и чистых трусов. Лень стоять в душе - принимаю ванну. Когда мне становится лучше, я снова мою посуду и стираю бельё. Главное пережить период депрессии, и не чувствовать вину за то, что вот я посуду мыть не хочу и страдаю, а дети в Африке голодают.