FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4608 постов • 1175 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Истории о том, как люди борются с тяжёлой депрессией

Истории о том, как люди борются с тяжёлой депрессией (5 фото)

Автор:
10 марта 2021 17:11
Сообщество : Истории
Метки: Reddit   депрессия   истории   советы   
1528
5
Пользователи Reddit рассказывают о своих "плохих днях". Советы в посте неуниверсальны, но, может быть, кому-нибудь помогут.
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Reddit   депрессия   истории   советы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
3
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
RomaXz 2 часа назад
К счастью, я никогда не впадал в тяжёлую депрессию. Бывало что то близкое, тогда просто спал целыми днями. А обычные дни плохого настроения очень хорошо лечатся покупкой чего нибудь вкусного и долгой игрой в консоль :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Ford 37 минут назад
Описана не тяжёлая депрессия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
663
TugoUH 38 минут назад
Все очень просто. Все что с тобой произошло - виноват только ТЫ один и больше никто... Если день прошел, и ты ничему не научился - виноват ТЫ. Если ты не сделал выводы - виноват ТЫ. Если ты не научился на своих ошибках - виноват ТЫ. Если жизнь тебя ни чему не учит - виноват ТЫ... Увы и ах - это горькая правда. Если ТЫ не хозяин своей жизни, тогда ты раб. Если у тебя депрессия (да так бывает, в жизни вообще много всякого, например смерть близкого человека), ты депрессуешь пока хочешь и можешь себе позволить... Если тебе жрать нечего будет из-за депрессии или твои еще живые близкие начнут страдать от депрессии, все это очень быстро прекратиться. Депрессия - это только в твоей голове, больше ее нигде нет....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Administrator TugoUH Полчаса назад
вроде бы верно, но бывает не всё по силам самому человеку
также как бывает что в болезни человек сам не может справиться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
663
TugoUH Administrator Полчаса назад
И у меня было, хорошо, если есть кто поможет, но в большинстве случаев приходить справлять самому. Важно понимать - пока я жив. Я не только не забуду ничего. Я еще могу..... А мертвый он только червей кормит и иногда умножает слезы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Administrator TugoUH 12 минут назад
верно, но это только слова, мотивация
а в статье даются практические инструменты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
668
Виктор 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Олегbl4 Виктор Полчаса назад
Далеко не лучший, а точнее, самый опасный способ "лечит" депрессняк.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
668
Виктор 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Example 6.2.6 Час назад
Уж не знаю, какая там депрессия может мучать богатых, с моей точки зрения все их проблемы- надуманы, или исходят из безделия. Но, на мой субъективный взгляд, большинство депрессий лечатся деньгами, потому что наличие денег - решает большинство проблем из-за которых человек может пребывать в унынии.
Возможно, когда (и если) я стану богатым, я по другому буду рассуждать, но пока что - моё мнение таково. Либо человек несчастен, потому что не может побороть ряд жизненных проблем, либо он неизлечимо болен, либо он с жиру бесится.
Ну ещё алкоголь помогает, но это временно и деструктивно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Administrator Example 6.2.6 Полчаса назад
бывают еще личные нематериальные проблемы, а деньги там и усугубить могут "она любит меня или мои деньги?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Андрей Administrator 14 минут назад
Если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, это расходы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Administrator Андрей 13 минут назад
ну да, если деньги есть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
669
likiloki Час назад
И эти люди не понимают, что физиология влияет на психологию. Правильные продукты в еде и напитках, чистый воздух, чистота тела и помещения (даже созданные руками других людей для этого человека) - и депрессия и хандра гарантированно уйдут быстрее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
BillyBonzz Час назад
Депры надо отгонять мухобойкой)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
AIRON_FIRST Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
tamin 2 часа назад
Это не кризис. Это [мат]!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Досрочный выход: кто сможет стать пенсионером раньше положенного срока Досрочный выход: кто сможет стать пенсионером раньше положенного срока Реально выбесил своей безграмотностью Реально выбесил своей безграмотностью Что будет, если долго не спать Что будет, если долго не спать 6 интересных фактов обо всём на свете 6 интересных фактов обо всём на свете Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

188050



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
12 отечественных актёров, которые снимались в голливудском кино
3
173
12 отечественных актёров, которые снимались в голливудском кино
Чернейший юмор на Фишках, от которого периодически темнеет в глазах
8
61
Чернейший юмор на Фишках, от которого периодически темнеет в глазах
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Средь скал суровых
1
0
Средь скал суровых
Eddie Nize
0
7
Eddie Nize
Досрочный выход: кто сможет стать пенсионером раньше положенного срока
Досрочный выход: кто сможет стать пенсионером раньше положенного срока
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совпадение? Не думаю
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#факты#подборка#СССР#история#авто аварии#кино#красота#китай
#фото#Россия#люди#автомобили#автомир#дети#природа#Разное#знаменитости#комментарии
#прикол#интересно#дтп#животные#приколы#картинки#аварии#в мире#истории#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться