- Чувствую себя зомби. Или как будто меня поставили в спящий режим, а жизнь проходит стороной. И я всё думаю, когда же уже мой выход? С этим чёртовым локдауном всё стало ещё хуже.



- Понимаю тебя. Мне помогают книги и музыка. Я начал учиться играть на гитаре по YouTube и стал читать философов стоиков. А ещё я слушал Pink Floyd. У них в песне Echoes есть такие слова: "I am you and what I see is me". Я слушал и вдруг понял, что я не одинок. В том смысле, что мы все проходим через это. И если я помогу другому, я тем самым помогу себе. И когда я стал помогать другим, я стал лучше себя чувствовать, лучше к себе относиться.



- Я составил себе расписание маленьких дел: прочитать одну страницу книги, рисовать 10 минут, сделать 5-минутную зарядку и т.д. А ещё важно не быть одному, когда тебе особенно плохо, и не стесняться пойти к врачу и принимать антидепрессанты.