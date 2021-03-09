FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
53-летняя женщина зарабатывает на эротических снимках с 21-летней дочерью (7 фото) 53-летняя женщина зарабатывает на эротических снимках с 21-летней... Украинские заводы, открывшиеся за последние годы Украинские заводы, открывшиеся за последние годы "Замечательный" сосед из Мурино "Замечательный" сосед из Мурино Истеричного мальчика вышвырнули из ресторана Истеричного мальчика вышвырнули из ресторана Инструктор в тире сработал на опережение Инструктор в тире сработал на опережение Ушёл Капитан, снять шляпы, поднять паруса! Ушёл Капитан, снять шляпы, поднять паруса! Чернейший юмор на Фишках, от которого периодически темнеет в глазах Чернейший юмор на Фишках, от которого периодически темнеет в глазах Ретро фотографии Ретро фотографии А нужно ли нам вообще Евровидение? А нужно ли нам вообще Евровидение? Россиянка приехала в автосервис на "экранированной" от излучения машине Россиянка приехала в автосервис на "экранированной" от излучения... Нетрезвая пассажирка поделилась с водителем такси планами поехать в клуб, и тот сдал ее полиции Нетрезвая пассажирка поделилась с водителем такси планами поехать... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки От России на Евровидение едет Манижа От России на Евровидение едет Манижа Ширвиндт рассказал о последних словах Андрея Миронова Ширвиндт рассказал о последних словах Андрея Миронова Неравнодушные прохожие спасли женщину от похищения Неравнодушные прохожие спасли женщину от похищения Пёс по команде хозяйки утащил ленивого кота с крыльца магазина Пёс по команде хозяйки утащил ленивого кота с крыльца магазина Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Кот просит о помощи во время поездки в ветеринарную клинику Кот просит о помощи во время поездки в ветеринарную клинику Смеялись всей семьей: убойные ошибки и опечатки Смеялись всей семьей: убойные ошибки и опечатки
Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (30 фото)

Автор:
09 марта 2021 17:22
Метки: Юмор   картинки   приколы   
3265
30
Свернуть все комментарии под фото
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   картинки   приколы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
62
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
61  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Trilik 2 часа назад
Комментарий к фото
Бернард Шоу на приеме у английской королевы. Королева спрашивает Шоу:
- Вы как-то говорили, что все женщины продажны. Даже я?
- Да, Ваше Величество.
- И сколько же я по-вашему стою?
- Фунтов сто, Ваше Величество.
- Как, королева и так дешево?
- Ну вот видите, Ваше величество, Вы уже торгуетесь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
16k
Ego sum qui sum 9 минут назад
Комментарий к фото
каблуками щелкнуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Kucher 13 минут назад
Комментарий к фото
Блин! А чай то не плохой. Но с этой рожей всё желание его пить пропадёт. Вот нафига было его так портить?!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−97
LoginNaFishkah 16 минут назад
Комментарий к фото
Странные они, котов убивают, а мышей не могут. От сорок вместо ружья и пневмы какие-то хаеры носят, ещё бы с дарами к ним пришли, чтоб умилоствить перед проездом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Цыц тут у меня 17 минут назад
Комментарий к фото
Два педика поставили минусы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−97
LoginNaFishkah 20 минут назад
Комментарий к фото
Ну что вы злые такие, это встроенный природный способ ограничения рождаемости. При перенаселении. Ещё в прошлом веке на мышах подробно изучили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Цыц тут у меня 22 минуты назад
Комментарий к фото
Ага, мне так пришло уведомление оценить посещенную гостиницу. Как я понял, это была простая квартира в многоквартирном доме. Проблема в том, что у меня контора на первом этаже этого дома.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
647
Умница-красавица Цыц тут у меня 17 минут назад
Комментарий к фото
Ну это ты жене своей расскажи..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−97
LoginNaFishkah Полчаса назад
Комментарий к фото
А у меня по документам ничего нет. А дворец этот - Ротенберга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
186
Serega Tim 43 минуты назад
Комментарий к фото
стервятники в погонах, ни х е р а для государства не делают только бабки гребут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54
Breemans 46 минут назад
Комментарий к фото
Нужно еще заклинание произнести и указать пункт назначения!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54
Breemans 51 минуту назад
Комментарий к фото
Она не Анка, а Ольга!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бендер Родригес 55 минут назад
Комментарий к фото
А мне кажется, они уже просто откровенно стебутся над полудурками, которые готовы на любой их высер фапать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ego sum qui sum Час назад
Комментарий к фото
антиреклама какая-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Павел Час назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
981
him67 Час назад
Комментарий к фото
Линии разного цвета и разной ширины способны раскрасить любую черно-белую фотографию...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Юрий Час назад
Комментарий к фото

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ego sum qui sum Час назад
Комментарий к фото
Питерским чем то повеяло
Ответить  •  Ссылка  • 