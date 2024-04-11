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Редкое зрелище: двухэтажный хаусбот плывёт по заливу Сан-Франциско

Редкое зрелище: двухэтажный хаусбот плывёт по заливу Сан-Франциско

Автор:
11 апреля 2024 15:07
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Калифорния   дом-лодка   жизнь в сша   залив Сан-Франциско   квартирный вопрос   плавучий дом   хаусбот   
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В заливе Сан-Франциско был замечен большой плавучий дом, который буксировался катером с причала Доктаун (Редвуд-Сити) к городу Саусалито. По решению властей проживание в хаусботах было признано незаконным, и сотню обитателей Доктауна вместе с их домами-лодками попросили на выход. Этот дом — предпоследний из могикан.


Двухэтажный деревянный дом начал свое плавание от пристани Доктаун и спустя сутки бросил якорь в заливе Ричардсон, расположенном на берегу Саусалито.



Когда-то Доктаун был райским местечком, где в плавучих домах проживало более 100 человек. Но потом городские власти решили их выселить, признав проживание в хаусботах незаконным.


Первые попытки выселения начались в 2015 году, и судебные тяжбы между недовольными жителями Docktown Marina и Редвуд-Сити с тех пор не прекращались.


В октябре прошлого года город выплатил более 1 миллиона долларов, чтобы урегулировать иски, поданные владельцами плавучих домов, которые покинули пристань Доктаун, служившую им домом десятки лет.

За перемещением одного из последних хаусботов Доктауна — двухэтажного плавучего дома, который буксировался небольшим катером, — следила береговая охрана. Путешествие от причала Доктаун до Ричардсон-Бэй заняло сутки.


В настоящее время баржа пришвартована у моста Ричардсон-Бэй, но пока неясно, куда она направится в конечном итоге.


Причал Доктаун находился в управлении Редвуд-Сити на протяжении десятилетий, пока в 2015 году на город не подали иск адвокат Тед Ханниг и анонимная группа. В иске утверждалось, что Docktown Marina нарушает законы об общественном землепользовании, поскольку причал является государственной собственностью, которая не была зонирована для жилого использования.

Город в итоге выплатил Ханнигу и его группе 1,5 миллиона долларов и выделил не менее 3 миллионов долларов на очистку на пристани.


Выселение происходило в течение нескольких лет. К июлю прошлого года в плавучих домах Доктауна оставалось всего девять жителей.


«О нас забыли, с нами обращались как с гражданами второго и третьего сорта, — говорили тогда последние оставшиеся жители Доктауна. — Это невозможно вынести, потому что каждый день уходит еще одна лодка, а потом еще одна. Очень грустно видеть, как разрушается доступное жилье, понимаете? Если ты живешь на пенсию, то ее не хватает, чтобы снять дом в Кремниевой долине. Все, кто до сих пор живет здесь, не хочет никаких компенсаций, мы просто хотим остаться».


В октябре суд присяжных постановил, что город должен выплатить этим людям более 300 000 долларов.


«Складывается ощущение, что нас здесь не хотят видеть, — сказал тогда другой житель Доктауна Дэн Слэнкер. — С тех пор как в 2016 году был принят план по Доктауну, все пошло кувырком, и я полагаю, что это должен был быть план переселения, а не план перемещения. Перемещение по силе воздействия уступает только потере близкого человека. И кажется, что со временем людей становится все больше и больше, а компенсаций все меньше и меньше».


В конце того же года Слэнкеру и его жене выплатили 190 000 долларов за переезд и 8000 долларов за услуги адвоката. Они покинули причал Доктаун через две недели после подписания судебных документов.


В Сан-Франциско уже давно существуют сообщества владельцев хаусботов, постоянно стоящих на якоре, но в последние годы их образ жизни столкнулся с проблемами.


В заливе Сан-Франциско находится около 1200 га взморника — многолетней морской травы, которая служит местом нереста сельди. Биологи утверждают, что морское здоровье залива зависит от взморника, а здесь находится второй по величине ареал его обитания во всей Калифорнии. Местные власти намерены сохранить его путем создания специальной защитной зоны, пусть и в ущерб любителям плавучих домов.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Калифорния   дом-лодка   жизнь в сша   залив Сан-Франциско   квартирный вопрос   плавучий дом   хаусбот   
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28k
Влад 54 минуты назад
Бедняги столько лет уходили от налогов ведь хаусбот не является недвижимостью.
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9k
Pravednik84 Полчаса назад
100 человек угрожают огромной экосистеме.
Нет, не катера, не яхты, не торговый флот и порт, а 100 человек.

Ну я бы понял, если бы закрыли наглухо катерно-яхтенный порт (включая стоянку плавучих домов). Но тут явно какая то нехорошая махинация.
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50k
Сергей Полчаса назад
Вот одного не пойму, соляные наркоманы на улицах это законно, палатки и картонные коробки с бомжами это законно, мексиканцы спящие в скверах на лавках это законно, а хаусботы незаконно? Как там у них в рассаднике демократии все устроенно?
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1786 постов (1702 в горячем)

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