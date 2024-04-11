Редкое зрелище: двухэтажный хаусбот плывёт по заливу Сан-Франциско

Причал Доктаун находился в управлении Редвуд-Сити на протяжении десятилетий, пока в 2015 году на город не подали иск адвокат Тед Ханниг и анонимная группа. В иске утверждалось, что Docktown Marina нарушает законы об общественном землепользовании, поскольку причал является государственной собственностью, которая не была зонирована для жилого использования.

Город в итоге выплатил Ханнигу и его группе 1,5 миллиона долларов и выделил не менее 3 миллионов долларов на очистку на пристани.

Выселение происходило в течение нескольких лет. К июлю прошлого года в плавучих домах Доктауна оставалось всего девять жителей.

«О нас забыли, с нами обращались как с гражданами второго и третьего сорта, — говорили тогда последние оставшиеся жители Доктауна. — Это невозможно вынести, потому что каждый день уходит еще одна лодка, а потом еще одна. Очень грустно видеть, как разрушается доступное жилье, понимаете? Если ты живешь на пенсию, то ее не хватает, чтобы снять дом в Кремниевой долине. Все, кто до сих пор живет здесь, не хочет никаких компенсаций, мы просто хотим остаться».

В октябре суд присяжных постановил, что город должен выплатить этим людям более 300 000 долларов.