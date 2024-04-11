Редкое зрелище: двухэтажный хаусбот плывёт по заливу Сан-Франциско

В заливе Сан-Франциско был замечен большой плавучий дом, который буксировался катером с причала Доктаун (Редвуд-Сити) к городу Саусалито. По решению властей проживание в хаусботах было признано незаконным, и сотню обитателей Доктауна вместе с их домами-лодками попросили на выход. Этот дом — предпоследний из могикан.
Двухэтажный деревянный дом начал свое плавание от пристани Доктаун и спустя сутки бросил якорь в заливе Ричардсон, расположенном на берегу Саусалито.
Когда-то Доктаун был райским местечком, где в плавучих домах проживало более 100 человек. Но потом городские власти решили их выселить, признав проживание в хаусботах незаконным.
Первые попытки выселения начались в 2015 году, и судебные тяжбы между недовольными жителями Docktown Marina и Редвуд-Сити с тех пор не прекращались.
В октябре прошлого года город выплатил более 1 миллиона долларов, чтобы урегулировать иски, поданные владельцами плавучих домов, которые покинули пристань Доктаун, служившую им домом десятки лет.
За перемещением одного из последних хаусботов Доктауна — двухэтажного плавучего дома, который буксировался небольшим катером, — следила береговая охрана. Путешествие от причала Доктаун до Ричардсон-Бэй заняло сутки.
В настоящее время баржа пришвартована у моста Ричардсон-Бэй, но пока неясно, куда она направится в конечном итоге.
Причал Доктаун находился в управлении Редвуд-Сити на протяжении десятилетий, пока в 2015 году на город не подали иск адвокат Тед Ханниг и анонимная группа. В иске утверждалось, что Docktown Marina нарушает законы об общественном землепользовании, поскольку причал является государственной собственностью, которая не была зонирована для жилого использования.
Город в итоге выплатил Ханнигу и его группе 1,5 миллиона долларов и выделил не менее 3 миллионов долларов на очистку на пристани.
Выселение происходило в течение нескольких лет. К июлю прошлого года в плавучих домах Доктауна оставалось всего девять жителей.
«О нас забыли, с нами обращались как с гражданами второго и третьего сорта, — говорили тогда последние оставшиеся жители Доктауна. — Это невозможно вынести, потому что каждый день уходит еще одна лодка, а потом еще одна. Очень грустно видеть, как разрушается доступное жилье, понимаете? Если ты живешь на пенсию, то ее не хватает, чтобы снять дом в Кремниевой долине. Все, кто до сих пор живет здесь, не хочет никаких компенсаций, мы просто хотим остаться».
В октябре суд присяжных постановил, что город должен выплатить этим людям более 300 000 долларов.
«Складывается ощущение, что нас здесь не хотят видеть, — сказал тогда другой житель Доктауна Дэн Слэнкер. — С тех пор как в 2016 году был принят план по Доктауну, все пошло кувырком, и я полагаю, что это должен был быть план переселения, а не план перемещения. Перемещение по силе воздействия уступает только потере близкого человека. И кажется, что со временем людей становится все больше и больше, а компенсаций все меньше и меньше».
В конце того же года Слэнкеру и его жене выплатили 190 000 долларов за переезд и 8000 долларов за услуги адвоката. Они покинули причал Доктаун через две недели после подписания судебных документов.
В Сан-Франциско уже давно существуют сообщества владельцев хаусботов, постоянно стоящих на якоре, но в последние годы их образ жизни столкнулся с проблемами.
В заливе Сан-Франциско находится около 1200 га взморника — многолетней морской травы, которая служит местом нереста сельди. Биологи утверждают, что морское здоровье залива зависит от взморника, а здесь находится второй по величине ареал его обитания во всей Калифорнии. Местные власти намерены сохранить его путем создания специальной защитной зоны, пусть и в ущерб любителям плавучих домов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Нет, не катера, не яхты, не торговый флот и порт, а 100 человек.
Ну я бы понял, если бы закрыли наглухо катерно-яхтенный порт (включая стоянку плавучих домов). Но тут явно какая то нехорошая махинация.