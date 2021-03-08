Что для одного - мусор, для другого - сокровище

Автор:
08 марта 2021 10:42
В Нью-Йорке набирает популярность новый способ раздачи ненужных вещей. Вместо того, чтобы вывозить надоевшую мебель и предметы обихода на свалку, жители "Большого Яблока" выставляют их на улицуперед домом - и каждый желающий может забрать то, что понравилось. Иногда чей-то мусор может стать для другого настоящим счастьем!
"Комод отлично вписался в мою комнату"
"Нашел себе шикарный журнальный столик"
"Наверное, выбросил какой-то психотерапевт. Настоящий шик!"
"Нашли невероятные пальмы. Забрали домой!"
"Какой-то цветовод на одном и том же месте каждую неделю бесплатно отдает отростки"
"Вчера принесла этот столик с улицы. Теперь у меня красиво!"
"У кого еще есть розовый холодильник? Ни у кого!"
"Тот, кто сумеет поднять и увезти этот старинный сейф, получит настоящее сокровище!"
"Кажется, если открыть этот шкаф, внутри непременно обнраужится магический портал. Ну как такое не взять!"
"Повезло найти на улице отличный диван"
"Старинная клетка для птиц - очень изящно!"
"Шикарное зеркало. Не верю своему счастью"
"Столик подошел мне идеально!"
"Такой сундук-столик в магазине не купишь"
"Как будто аккордеон скрестили с клавиатурой. Невозможно не подобрать"
"Везу домой находку. Чувствую себя королевой!"
"Какая прелесть! На такой машинке еще бабушка шила!"
"Платяной шкаф - бесплатно! Не тяжелый. Разбирается на три части"
Теперь ребенку не отвертеться от уроков игры на фортепьяно - этот инструмент войдет даже в маленькую квартиру!
"Эта сладкая парочка отлично встанет у нашей кровати!"
Рабочее место в сборе бесплатно
Проблема с дачной мебелью решена!
"Невозможно пройти мимо такой красоты!"
"Давно хотела себе такое прекрасное пианино!"
Почти что полная обстановка в стильную комнату!
"Я пешком отнесу этот чудесный торшер домой - а то вдруг его заберут, пока я буду искать машину!"
"Везем домой новую банкетку!"
Почувствуй себя королевой!
"Не понимаю, как можно пройти мимо"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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половина вообще новое... половина антиквариат, что кучу денег стоит..
ну может только в растения и один шкаф поверю что могли выкинуть...