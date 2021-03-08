Что для одного - мусор, для другого - сокровище

В Нью-Йорке набирает популярность новый способ раздачи ненужных вещей. Вместо того, чтобы вывозить надоевшую мебель и предметы обихода на свалку, жители "Большого Яблока" выставляют их на улицуперед домом - и каждый желающий может забрать то, что понравилось. Иногда чей-то мусор может стать для другого настоящим счастьем!

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"Комод отлично вписался в мою комнату" 0 Источник:

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"Нашел себе шикарный журнальный столик" 0 Источник:

"Наверное, выбросил какой-то психотерапевт. Настоящий шик!" 0 Источник:

"Нашли невероятные пальмы. Забрали домой!" 0 Источник:

"Какой-то цветовод на одном и том же месте каждую неделю бесплатно отдает отростки" 0 Источник:

"Вчера принесла этот столик с улицы. Теперь у меня красиво!" 0 Источник:

"У кого еще есть розовый холодильник? Ни у кого!" 0 Источник:

"Тот, кто сумеет поднять и увезти этот старинный сейф, получит настоящее сокровище!" 0 Источник:

"Кажется, если открыть этот шкаф, внутри непременно обнраужится магический портал. Ну как такое не взять!" 0 Источник:

"Повезло найти на улице отличный диван" 0 Источник:

"Старинная клетка для птиц - очень изящно!" 0 Источник:

"Шикарное зеркало. Не верю своему счастью" 0 Источник:

"Столик подошел мне идеально!" 0 Источник:

"Такой сундук-столик в магазине не купишь" 0 Источник:

"Это просто чудо!" 0 Источник:

"Как будто аккордеон скрестили с клавиатурой. Невозможно не подобрать" 0 Источник:

"Просто супер!" 0 Источник:

"Везу домой находку. Чувствую себя королевой!" 0 Источник:

"Какая прелесть! На такой машинке еще бабушка шила!" 0 Источник:

Кому складной стол? 0 Источник:

"Платяной шкаф - бесплатно! Не тяжелый. Разбирается на три части" 0 Источник:

Как новенький! 0 Источник:

Теперь ребенку не отвертеться от уроков игры на фортепьяно - этот инструмент войдет даже в маленькую квартиру! 0 Источник:

"Эта сладкая парочка отлично встанет у нашей кровати!" 0 Источник:

Рабочее место в сборе бесплатно 0 Источник:

Проблема с дачной мебелью решена! 0 Источник:

"Невозможно пройти мимо такой красоты!" 0 Источник:

"Давно хотела себе такое прекрасное пианино!" 0 Источник:

Почти что полная обстановка в стильную комнату! 0 Источник:

Ну очень уютное кресло! 0 Источник:

"Я пешком отнесу этот чудесный торшер домой - а то вдруг его заберут, пока я буду искать машину!" 0 Источник:

Изящная вещица 0 Источник:

"Везем домой новую банкетку!" 0 Источник:

Почувствуй себя королевой! 0 Источник: