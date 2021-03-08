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Что для одного - мусор, для другого - сокровище

Что для одного - мусор, для другого - сокровище (36 фото)

Автор:
08 марта 2021 10:42
Сообщество : Истории
Метки: безвозмездно   бесплатно   находки   нью-йорк   повезло   раздача мебели   сокровища   счастье даром   
1218
36
В Нью-Йорке набирает популярность новый способ раздачи ненужных вещей. Вместо того, чтобы вывозить надоевшую мебель и предметы обихода на свалку, жители "Большого Яблока" выставляют их на улицуперед домом - и каждый желающий может забрать то, что понравилось. Иногда чей-то мусор может стать для другого настоящим счастьем!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: безвозмездно   бесплатно   находки   нью-йорк   повезло   раздача мебели   сокровища   счастье даром   
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10k
[email protected] Час назад
Какой столик??? это кульман, но без пантографа...
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5k
Руслан Минуту назад
Делал ремонт выставил ненуное на улицу-через неделю увидел на авито.
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−3
Evgeniy Gkyra 38 минут назад
ну так это же у америкосов бездуховных , они там с жиру бесятся, ни то что в рашке
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51k
Похабыч 52 минуты назад
А у нас даже коробки от телефонов пытаются на авито впарить..
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1k
friday2009 56 минут назад
Ага, вместо того, чтобы платить за вывоз мусора, просто выбросили на улицу. Авось кто-то заберет
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8k
Vacony Час назад
это где такое выкидывают ?
половина вообще новое... половина антиквариат, что кучу денег стоит..
ну может только в растения и один шкаф поверю что могли выкинуть...
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14k
Мария Коненкова Час назад
Как, интересно, все эти силачи найденную на улице мебель самостоятельно упихивают в вагон метро? И как их с этим пускают? Вот что интересно! А так-то традиция не уникальна для Нью Йорка, у нас тоже на помойки выставляют. Причем через 5 минут уже не найдёшь, утаскивают сразу. Помню, аквариум старый вытащила, пошла за второй партией мусора, живу на 3 этаже, то есть туда-сюда - пара минут. Выхожу - уже нету. Клетку для птиц вытащила - тоже сразу уволокли. Ковер выбросили, весь плешивый, местами светился - и ему нашелся хозяин!
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17k
Феникс Мария Коненкова Полчаса назад
аквариум бы я сейчас и сам подобрал, да не несут...
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51k
Похабыч Мария Коненкова 7 минут назад
Соседка поставила на лестницу подушку от дивана на которую ребёнок помочился, думала попозже очистить, через полчаса полушки и след простыл..
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14k
Мария Коненкова Похабыч 4 минуты назад
Я всегда рассказы Зощенко вспоминаю, там постоянно о мелких бытовых кражах, причем речь то о портянках, то о кальсонах, читаешь и думаешь: как же плохо в те времена наро жил, любая тряпка была материальной ценностью. А для некоторых 100 лет вроде как и не прошли с тех пор!
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