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45 раз, когда люди выбрасывали отличную мебель, но она находила новых хозяев

45 раз, когда люди выбрасывали отличную мебель, но она находила новых хозяев (46 фото)

Автор:
05 марта 2021 17:05
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Удача   мебель   находки   нью-йорк   соцсети Instagram   
943
46

Вам когда-нибудь приходилось ломать голову, куда деть хорошую, но уже ненужную мебель? У жителей Нью-Йорка такой проблемы нет — они просто выносят ее на улицу, и какой-нибудь случайный прохожий моментально ее забирает. Этот обычай называется stooping (от “stoop”, крыльцо), и ему посвящен инстаграм Stooping NYC, где его авторы регулярно сообщают о самых лучших находках. Вот немного примеров того, какие сокровища можно найти на улицах Большого яблока.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Удача   мебель   находки   нью-йорк   соцсети Instagram   
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5  комментариев
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3k
RALEXXX Час назад
Когда-то на заре эмигрантской жизни это здорово помогало. Помню, как нашёл кондиционер и довольный приволок его в квартиру. Несколько лет он работал без проблем пока мы дом не купили. Теперь сам выставляю вещи перед домом. Люди забирают.
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10k
Taximaxi 15 минут назад
А на то,чтобы вытравить клопов,занесённых вместе с мебелью ,уйдёт 2,500 $ на санобработку.
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4k
Ya 57 минут назад
У каждого свои причины. Кто-то от бедности, кто-то от жадности, кто-то просто старьё любит. У меня чужие вещи вызывают сильный дискомфорт. Ни за что не возьму в дом чужого.
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852
Ловите наркомана! Час назад
а все потому что у буржуев нет нормальных балконов!!
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60k
Доктор Джонс Ловите наркомана! Час назад
Дач и гаражей...
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