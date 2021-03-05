«"Stooping" так популярен в Нью-Йорке, потому что это часть культуры его жителей. В отличие от остальных, Нью-Йорк — временный город, и это значит, что люди здесь постоянно переезжают. Ни одна квартира не похожа на другую, и поэтому этот обычай выставлять предметы, которые больше не подходят/не нужны, существует уже давно,» — объяснили авторы популярного аккаунта.

«"Stooping NYC" меняет отношение людей к возможности дать выброшенной мебели новую жизнь. «Мы попытались сделать это занятие похожим на игру, как квест. Думаю, благодаря этому оно стало популярным и модным среди более молодой аудитории (возраст 75% наших подписчиков — от 18 до 35 лет)», — поделились они. Причем подписчики шлют им огромное количество контента: создатели рассказали, что в будний день им приходят сотни, если не тысяча сообщений, а на выходных, особенно в конце месяца, они валятся им в личку тысячами.