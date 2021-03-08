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Забытый метод родов XX века, стирающий воспоминания — cумеречный сон

Забытый метод родов XX века, стирающий воспоминания — cумеречный сон (2 фото)

Автор:
08 марта 2021 08:54
Сообщество : Эксперименты
Метки: cумеречный сон   интересно   сон   факты   фото   эксперимент   
746
2

Долгое время роды были сложным процессом. Сейчас тоже бывает не всё просто, но в недалеком прошлом всё было намного хуже.

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Метки: cумеречный сон   интересно   сон   факты   фото   эксперимент   
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4k
Tatyana 2 часа назад
Адский ад.
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13k
Corvus Corax 2 часа назад
"следы ожогов, оставленные женщинами, боровшихся со своими ограничениями"
Гуглоперевод?
Следы от привязей вплоть до ожогов...
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