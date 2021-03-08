Забытый метод родов XX века, стирающий воспоминания — cумеречный сон

Тысячи матерей оставались довольны результатами и свидетельствовали, что рожали без боли. Некоторые из них проходили эту процедуру неоднократно при рождении нескольких детей. Со стороны все звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но вот в чём была загвоздка.

Когда пациентки впервые начинали испытывать схватки, Гаусс давал им дозу морфина и скополамина. А после этого он вводил им только дозы скополамина. И хотя это мешало им вспомнить о боли, это никоим образом не препятствовало её чувствовать. Гаусс хорошо знал об этом, учитывая, что во избежания травмирования пациентками себя и других он заставлял приковывать женщин к их кроватям, используя смирительные рубашки или ремни на руках и ногах, перевязывая им глаза и засовывая вату в уши.

На то, что процесс не был таким безболезненным, как запоминался женщинам, указывали и крики.

«Может показаться, что она осознаёт рождение своего ребёнка и может свидетельствовать об очевидных страданиях, — писал доктор Генри Смит Уильямс (Henry Smith Williams) в 1914 году. — Однако когда несколько мгновений спустя медсестра приносит ребёнка из соседней комнаты, где о нём заботятся, и даёт его матери в руки, пациентка не признаёт ребёнка своим и не понимает, что уже родила.»

Тем не менее, этот метод перебрался через Атлантику в США — во многом благодаря высокому спросу со стороны самих матерей. Здесь к его недостаткам добавились опасности из-за способов введения лекарств.

В Германии перед введением лекарств методически оценивали необходимые дозы, а в США этого не было. В то время как в Германии дополнительные дозы вводились в соответствии с потребностями пациентов, в Америке дозы просто вводились через определённые промежутки времени.

«Ребёнок был розовато-лилового цвета и не дышал около десяти минут, — отмечала доктор Стелла Лер (Stella Lehr) о родах, свидетельницей которых она стала в 1915 году. — В течение этого времени использовались различные средства реанимации: ребёнка подвешивали за ноги и энергично шлёпали по телу, затем клали на стол и ритмично стучали по груди, потом тело поочередно погружали в горячую и холодную воду и, наконец, применяли интратрахеальную катетеризацию.»

«После того, как я стала свидетелем этого, я, естественно, пришла к выводу, что сумеречный сон следует использовать очень консервативно или, ещё лучше, совсем не использовать.»

Вполне понятный спрос на такую процедуру, учитывая доступные в то время обезболивающие, намного превзошёл квалификацию врачей, готовых её предоставить, при этом задача введения доз часто предоставлялась медсестрам без достаточной подготовки. А учитывая, что лекарства могут проникать через плаценту, это могло привести к рождению детей с затруднённым дыханием, чего скорее всего не случилось бы при естественных родах.

Спрос на «сумеречный сон» снизился в 1915 году, когда Фрэнсис Кармоди (Francis Carmody), которая помогла популяризировать метод в США, умерла при родах. И хотя это произошло в результате несвязанного кровотечения, данный факт снизил популярность этой практики. Однако в некоторых регионах он использовался вплоть до 1960-х годов, пока журналисты не раскрыли условия, в которых содержались роженицы в палатах, и не увидели следы ожогов, оставленные женщинами, боровшихся со своими ограничениями в состоянии наркотического опьянения.