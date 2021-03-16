Как на Руси спали крестьяне

Культура сна в старой Руси отличалась от современной и сегодня может показаться достаточно странной. Удивительно, но привычные ныне кровати появились в деревнях только в 20 веке. Но и кроме этого существовали особые правила сна, требующие исполнения.
Вряд ли современный человек сможет выспаться, следуя им.
Спальные места, распределяемые по уровню комфортности
Расположиться для сна крестьяне могли в самых разных местах. Это мог быть сеновал или сени, телега или клеть, лавка или сундук. Но существовали и места, которые предназначались для сна, а именно полати и печка.
Лежанка на печи была самой удобной и комфортной для сна. Она долго оставалась теплой, что было важно в холодное время года. Обычно на печи спали старики, но и молодежь любила понежиться в тепле. Еще одно комфортное спальное место — полати. Так называли деревянные полки, располагавшиеся между печью и стеной, порой высоко под потолком. Это было тепленькое местечко без сквозняков, потому укладывали на полати детей. Старикам же было неудобно залезать и спускаться. Младенцы почивали в люльках, которые подвешивали к потолку, а дети постарше нередко спали на лавках и сундуках.
У мужчины-главы семьи был собственный угол, коник, напротив бабьего кута. В нем умельцы что-то чинили, вырезали, мастерили, а ночью могли тут же лечь спать. Если на дворе стояла теплая погода, крестьяне могли уснуть под деревом во дворе или в сарае, примостившись на мешке с мукой.
На полатях спали дети, так как старикам забираться туда было неудобно.
Какая кровать? Пожалуйте на нары.
Быт русских крестьян был очень аскетичен. Из мебели в избе находились стол и лавки, установленные вдоль стен. Такие предметы, как табуретки, были не у всех. А уж обычная кровать была символом богатой, роскошной жизни. Во многих семьях даже в начале 20 века кроватей не было вообще.
Исследователи пишут, что в 20-х годах 20 века существовала такая статистика: чуть больше половины крестьян спали на кровати, около 40 процентов отдыхали на полу, примерно 5 процентов спали на печи, на долю полатей приходилось 3 процента, и один процент сельских жителей почивал на нарах.
Ошибочно полагать, что речь идет о тюремных лежанках, на которых ворочаются арестанты. Нет, нарами крестьяне называли широкие деревянные лавки, которые устанавливались в избе.
Как крестьяне сон на две части делили
Жизнь русских крестьян была тяжелой. Весной и летом на сон оставалось мало времени, так как люди работали по пятнадцать часов в сутки. Крестьянки к тому же занимались домашней работой. Недосып был обычным делом, но люди компенсировали его недолгим (1-2 часа) послеобеденным сном.
Заснуть они могли где угодно, например, прислонившись к стогу сена. Послеобеденный сон был не просто прихотью крестьян, а обычаем. Без него говорить о хорошей работоспособности не приходилось.
Зимой крестьяне также вставали очень рано, чтобы успеть сделать все дела: покормить скот, съездить за дровами в лес, починить утварь и так далее. Уставали меньше, чем летом, но сон все равно был разделена на две части. На закате семьи садились ужинать и ложились спать. Проходило примерно пять часов, и крестьяне просыпались и снова принимались за дела.
У каждого они были свои: молитвы, игры в карты, любовные утехи. Так продолжалось примерно до 3 часов ночи, после чего люди снова укладывались спать и отдыхали до того момента, пока не взойдет солнце.
Почему надо было спать в одежде и с покрытой головой
Интересно, что крестьяне не надевали специальную одежду для сна (ее просто не существовало до середины 20 века), а спали в том, в чем ходили днем. Женщины не снимали платков. Исследователи считают, что это делалось из-за суеверий. Сон приравнивался к переносу души в иной мир. А как же появиться там нагим? Некрасиво.
Также говорили, что нагой человек (особенно женщины) особенно уязвим перед нечистью. Чтобы не провоцировать чертей, спали в одежде. Крестьянки покрывали головы платком, потому что боялись умереть во сне. А с непокрытой головой нельзя было попасть на Суд Божий. Девушки иногда нарушали обычаи и спали голышом — для того, чтобы увидеть вещий сон, поговорить с нечистой силой.
Есть и иная версия: в крестьянских семьях просто не было постельного белья. Люди спали на жестких соломенных тюфяках, накрытых подстилками из овчины. О чистоте такой постели и речи не идет. А одежду можно было постирать в любой момент. Скорее всего, наличие постельного белья было показателем богатства семьи и удаленности деревни от городов.
И еще один вариант: крестьяне не снимали одежду, чтобы защититься от мерзких насекомых, которые всегда мешали отдыхать. В избах всегда присутствовали пауки, клопы, муравьи. Народными средствами их вывести было достаточно сложно, а привычных нам инсектицидных средств в старину просто не выпускали.
Матрасы из соломы и подушки из старых зипунов
Да, постели у крестьян были действительно аскетичными. Это могла быть обычная подстилка из соломы, покрытая старой рогожей. Без подушки спать неудобно, и вместо нее использовались какие-то мягкие вещи. Это мог быть армяк, зипун или шуба. Они же служили одеялом, когда было холодно.
Пуховая перина, высокая подушка и теплое одеяло относили к предметам роскоши и считались прекрасным приданым для невесты.
Историк А.В. Краснов писал в своей книге о своем детстве, прошедшем в Рязанской губернии о том, что кроватей в деревнях не было. Перед сном крестьяне расстилали солому, клали сверху дерюгу и ложились спать все вместе. На печи оставались только самые пожилые представители семьи, которым требовался особых уход — дед да бабка.
Источник:
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но сквозь дрему слышит, как внизу молодые шебуршатся.
Старикан, засыпая, посмеивается про себя:...эх молдость, молодость...
А внизу шепчутся:
- давай стоя
- ну давай
- а давай терерь сидя
- давай
- давай ты сверху
- давай
- давай валетиком
- давай
- давай раком
- давай
- давай кандрибобиком
- давай
Опа!!! Старикана аж подбросило, че за дела - ни разу не слыхал. Дай
хоть подсмотрю! Нагнулся, вглядывается - ниче не видать... темень.
Высовается дальше... не видать... дальше... не видать...
Гнулся, гнулся, пока с полки не полетел. Шум на весь дом... ушаты,
прихваты, кастрюли, котелки все по дороге прихватил. Поднялся кое-как,
бок почесывает, пытается обратно заползти.
В это время дочка с испугом спрашивает:
- что случилось, папочка?...
- ниче не случилось, дочка, просто епстись надо по-людски!!!
.
остается понять как они в темноте это делали ? при лучине ?
Пару абзацев дальше:
" больше половины крестьян спали на кровати!"
Так что хотел сказать автор???
плюс "особенности подсчёта" - скорее всего учитывались "взрослые крестьяне", большинство из которых и в 17-18 веке спали на кроватях.
"по лавкам" ( на лавках, нарах, полатях ) спали в основном дети.