Как на Руси спали крестьяне

Почему надо было спать в одежде и с покрытой головой

Интересно, что крестьяне не надевали специальную одежду для сна (ее просто не существовало до середины 20 века), а спали в том, в чем ходили днем. Женщины не снимали платков. Исследователи считают, что это делалось из-за суеверий. Сон приравнивался к переносу души в иной мир. А как же появиться там нагим? Некрасиво.



Также говорили, что нагой человек (особенно женщины) особенно уязвим перед нечистью. Чтобы не провоцировать чертей, спали в одежде. Крестьянки покрывали головы платком, потому что боялись умереть во сне. А с непокрытой головой нельзя было попасть на Суд Божий. Девушки иногда нарушали обычаи и спали голышом — для того, чтобы увидеть вещий сон, поговорить с нечистой силой.



Есть и иная версия: в крестьянских семьях просто не было постельного белья. Люди спали на жестких соломенных тюфяках, накрытых подстилками из овчины. О чистоте такой постели и речи не идет. А одежду можно было постирать в любой момент. Скорее всего, наличие постельного белья было показателем богатства семьи и удаленности деревни от городов.



И еще один вариант: крестьяне не снимали одежду, чтобы защититься от мерзких насекомых, которые всегда мешали отдыхать. В избах всегда присутствовали пауки, клопы, муравьи. Народными средствами их вывести было достаточно сложно, а привычных нам инсектицидных средств в старину просто не выпускали.