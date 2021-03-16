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Как на Руси спали крестьяне

Как на Руси спали крестьяне (6 фото)

Автор:
16 марта 2021 23:29
Метки: интересно   история   сон   факты   
822
6

Культура сна в старой Руси отличалась от современной и сегодня может показаться достаточно странной. Удивительно, но привычные ныне кровати появились в деревнях только в 20 веке. Но и кроме этого существовали особые правила сна, требующие исполнения.
Вряд ли современный человек сможет выспаться, следуя им.

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Метки: интересно   история   сон   факты   
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6k
Dima 6 часов назад
Деревня. Ночь. В избе старик отец укладывается на печке. Почти засыпает,
но сквозь дрему слышит, как внизу молодые шебуршатся.
Старикан, засыпая, посмеивается про себя:...эх молдость, молодость...
А внизу шепчутся:
- давай стоя
- ну давай
- а давай терерь сидя
- давай
- давай ты сверху
- давай
- давай валетиком
- давай
- давай раком
- давай
- давай кандрибобиком
- давай
Опа!!! Старикана аж подбросило, че за дела - ни разу не слыхал. Дай
хоть подсмотрю! Нагнулся, вглядывается - ниче не видать... темень.
Высовается дальше... не видать... дальше... не видать...
Гнулся, гнулся, пока с полки не полетел. Шум на весь дом... ушаты,
прихваты, кастрюли, котелки все по дороге прихватил. Поднялся кое-как,
бок почесывает, пытается обратно заползти.
В это время дочка с испугом спрашивает:
- что случилось, папочка?...
- ниче не случилось, дочка, просто епстись надо по-людски!!!
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13k
seller-k Час назад
"Машинный" перевод, "машинная" озвучка, похоже этот идиотский текст набирал тоже робот.
Грубый век, грубые нравы. Романтизьму нету.
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65k
Варакин Алексей 5 часов назад
Че за манера всех в кучу? Какое то подобие кроватей было даже у нищеты.Все картины позапрошлого века.
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11k
Анатолий Соколов Варакин Алексей 5 часов назад
на двух верхник картинах - упомянутые в посте "нары" - лавки-кровати ( их современный аналог - тахта )
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17k
иванов дмитрий 7 часов назад
Зимой крестьяне также вставали очень рано, чтобы успеть сделать все дела: покормить скот, съездить за дровами в лес, починить утварь и так далее. Уставали меньше, чем летом, но сон все равно был разделена на две части. На закате семьи садились ужинать и ложились спать. Проходило примерно пять часов, и крестьяне просыпались и снова принимались за дела. У каждого они были свои: молитвы, игры в карты, любовные утехи. Так продолжалось примерно до 3 часов ночи, после чего люди снова укладывались спать и отдыхали до того момента, пока не взойдет солнце.
.
остается понять как они в темноте это делали ? при лучине ?
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46k
Albert GER иванов дмитрий 6 часов назад
И ещё " кроватей не было"....
Пару абзацев дальше:
" больше половины крестьян спали на кровати!"
Так что хотел сказать автор???
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8k
Васильевна Albert GER 6 часов назад
Это он уже про статистику 20-го года прошлого века, как я понимаю. Когда уже у половины были кровати.
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11k
Анатолий Соколов Васильевна 5 часов назад
результат "индустриализации" - металлические кровати с "панцирной сеткой" стали производиться в достаточно большом количестве ...
плюс "особенности подсчёта" - скорее всего учитывались "взрослые крестьяне", большинство из которых и в 17-18 веке спали на кроватях.
"по лавкам" ( на лавках, нарах, полатях ) спали в основном дети.
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