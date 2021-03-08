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Парень-модель показал какой стала его форма лица после многих лет тренировок, которые были направлены на изменение формы его челюсти.
Однако некоторые пользователи TikTok считают, что он зашёл слишком далеко, отмечая, что теперь он похож на мультяшного персонажа.
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Лука Марчези (Luca Marchesi) из Милана, Италия, называет себя в своём био в TikTok «генеральным директором Jawline», и, просмотрев его видео, нетрудно понять, почему.
Невзирая на то, что его челюсть явно отличается формой от той, что была у него два месяца назад, стоит отметить, что итальянская модель на самом деле некоторое время «тренирует» своё лицо, пытаясь таким образом изменить форму челюсти.
Невзирая на то, что его челюсть явно отличается формой от той, что была у него два месяца назад, стоит отметить, что итальянская модель на самом деле некоторое время «тренирует» своё лицо, пытаясь таким образом изменить форму челюсти.
Правда на этот раз зрители были сильно шокированы внешним видом парня, когда он показал, что её форма стала почти треугольной и какой-то неестественной.
Ролик, демонстрирующий эту причудливую трансформацию, набрал более 2,1 миллиона просмотров.
В видео можно увидеть, как Лука кусает пластиковое приспособление, которое он использует для укрепления своих лицевых мышц.
«Вы считаете чересчур?» — подписал он клип, и многие с этим согласились.
Ролик, демонстрирующий эту причудливую трансформацию, набрал более 2,1 миллиона просмотров.
В видео можно увидеть, как Лука кусает пластиковое приспособление, которое он использует для укрепления своих лицевых мышц.
«Вы считаете чересчур?» — подписал он клип, и многие с этим согласились.
Некоторые сравнивали его новый облик с Элвином из «Элвин и бурундуки», другие же — с чипсами Doritos и велосипедным сиденьем.
Также люди говорили, что нижняя половина лица молодого человека теперь похожа на перевёрнутый треугольник.
«Скоро превратится в треугольник, если ты не [успокоишься]», — написал один пользователь.
Многие задавались вопросом, как он выглядел раньше, поэтому Лука поделился серией снимков, демонстрирующих его внешность «До и После».
Также люди говорили, что нижняя половина лица молодого человека теперь похожа на перевёрнутый треугольник.
«Скоро превратится в треугольник, если ты не [успокоишься]», — написал один пользователь.
Многие задавались вопросом, как он выглядел раньше, поэтому Лука поделился серией снимков, демонстрирующих его внешность «До и После».
Некоторые кадры датированы 2016 годом, когда он выглядел совсем не так, как сейчас, тогда как другие были сняты всего два месяца назад, когда его челюсть явно была немного меньше.
Несмотря на свою модельную внешность, Лука настаивает на том, что он не всегда был сердцеедом, итальянец даже показал свои более ранние фотографии, на которых он выглядит куда более тощим.
В другом же своём ролике Лука поведал о том, что собирается удалить свой TikTok, и всё из-за критики его новой челюсти.
«Я хотел сделать короткое объявление. Я намерен закрыть этот аккаунт в TikTok, — сказал парень. — Мне жаль всех, кто за мной следит, но на данный момент из пяти комментариев, которые я получаю, четыре являются оскорблениями или критикой. Нам было весело вместе, но нет смысла это продолжать.»
Несмотря на свою модельную внешность, Лука настаивает на том, что он не всегда был сердцеедом, итальянец даже показал свои более ранние фотографии, на которых он выглядит куда более тощим.
В другом же своём ролике Лука поведал о том, что собирается удалить свой TikTok, и всё из-за критики его новой челюсти.
«Я хотел сделать короткое объявление. Я намерен закрыть этот аккаунт в TikTok, — сказал парень. — Мне жаль всех, кто за мной следит, но на данный момент из пяти комментариев, которые я получаю, четыре являются оскорблениями или критикой. Нам было весело вместе, но нет смысла это продолжать.»
Добавим, что в ноябре месяце прошлого года в своём интервью итальянскому сайту Webboh итальянский жеребец рассказал о трансформации своего тела.
Там он поведал, что в 18-летнем возрасте весил 104 кг, отметив, что «это было не лучшее время».
Он рассказал, что тогда он только расстался с девушкой, сделав вывод, что больше ей не нравился, поскольку был весьма крупным.
Несколькими же месяцами позже он начал искать работу в модельных агентствах, но из-за своего размера и «круглого лица» ему было трудно.
«Я помню, что снимался для как минимум пяти или шести, и все они меня отвергли, потому что я был слишком большим и у меня было слишком круглое лицо», — объяснил он.
При этом как-то один кастинг-директор сказал юноше, чтобы он возвращался после того, как похудеет на килограмм 30, это и побудило его полностью пересмотреть своё телосложение.
Там он поведал, что в 18-летнем возрасте весил 104 кг, отметив, что «это было не лучшее время».
Он рассказал, что тогда он только расстался с девушкой, сделав вывод, что больше ей не нравился, поскольку был весьма крупным.
Несколькими же месяцами позже он начал искать работу в модельных агентствах, но из-за своего размера и «круглого лица» ему было трудно.
«Я помню, что снимался для как минимум пяти или шести, и все они меня отвергли, потому что я был слишком большим и у меня было слишком круглое лицо», — объяснил он.
При этом как-то один кастинг-директор сказал юноше, чтобы он возвращался после того, как похудеет на килограмм 30, это и побудило его полностью пересмотреть своё телосложение.
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