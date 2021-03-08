Некоторые кадры датированы 2016 годом, когда он выглядел совсем не так, как сейчас, тогда как другие были сняты всего два месяца назад, когда его челюсть явно была немного меньше.



Несмотря на свою модельную внешность, Лука настаивает на том, что он не всегда был сердцеедом, итальянец даже показал свои более ранние фотографии, на которых он выглядит куда более тощим.



В другом же своём ролике Лука поведал о том, что собирается удалить свой TikTok, и всё из-за критики его новой челюсти.



«Я хотел сделать короткое объявление. Я намерен закрыть этот аккаунт в TikTok, — сказал парень. — Мне жаль всех, кто за мной следит, но на данный момент из пяти комментариев, которые я получаю, четыре являются оскорблениями или критикой. Нам было весело вместе, но нет смысла это продолжать.»