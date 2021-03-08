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Мужчина продемонстрировал причудливую трансформацию лица после тренировки челюсти

Мужчина продемонстрировал причудливую трансформацию лица после тренировки челюсти (5 фото)

Автор:
08 марта 2021 08:47
Сообщество : Истории
Метки: внешность   история   трансформация лица   тренировка челюсти   фото   
871
5
Парень-модель показал какой стала его форма лица после многих лет тренировок, которые были направлены на изменение формы его челюсти.
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Метки: внешность   история   трансформация лица   тренировка челюсти   фото   
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3k
insaider 2 часа назад
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Алексей Минуту назад
Похож на щелкунчика
.
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645
Виктор Минуту назад
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1k
Mikhail K 6 минут назад
С этой мадам они составляли бы идеальную пару д....ов
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9k
Борис Азачемвам 15 минут назад
[мат] он заправляет. Это импланты - стопудов. Два месяца "качал", ага верю...
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4k
просто Дмитрий 18 минут назад
А потом...бац и его девушка скажет....:"Лучше бы ты больше писал" (или что-то вроде)
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3k
panama 23 минуты назад
Мальчик болен , ему нужна помощь
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5k
Bjornsson Час назад
вот ведь как пи_з_дит! Во взрослом возрасте так изменить форму костей мифическими "тренировками", нельзя! Стопроцентная пластика, либо врачебные переломы... Но если судить по форме подбородка - пластика.
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832
Борис Час назад
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53k
Андрей Час назад
Чтобы изменить форму челюсти, не обязательно делать какие-то упражнения - достаточно в соответствующем месте не уследить за базаром. Или появиться там же в таком вот педиковатом виде.
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2k
Том Джоуд 2 часа назад
Нажевал.
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