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Украинские заводы, открывшиеся за последние годы

Украинские заводы, открывшиеся за последние годы (11 фото)

Автор:
09 марта 2021 11:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Украина   новые производства   подборка   предприятия украины   промышленность Украины   украинские заводы   
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11

На прошлой неделе я опубликовал пост о заводах, открывшихся в России. И комментариев он собрал немало. Теперь настал черед соседней Украины.

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Метки: Украина   новые производства   подборка   предприятия украины   промышленность Украины   украинские заводы   
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12  комментариев
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2k
Frank Borman 41 минуту назад
Арбузный мед, удобрения, пиво, кукуруза, семена, чеснок. Украина - цэ велика аграрна держава. Кляты коммуняки и москали понастроили свои вонючие заводы, но теперь, слава Бандере, идет декоммунизация промышленности. К тому же, когда Украину примут в ЕС, это коммунячьи заводы все равно не смогут конкурировать с немецкими и французскими заводами. Так что все хорошо.
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2k
Ramzzay 4 минуты назад
Передвижная установка по производству асфальта, перемещается к месту строительства дороги.
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5k
Александр 13 минут назад
Свидомые, скачите дальше!
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46k
Albert GER 16 минут назад
Единственное шо не понял, это шо за зверь такой "семенной завод"???
Барабан для сортировки зерна?
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20k
BillyBonzz 21 минуту назад
О да, это очень серьезный вклад в ВВП украины))) Теперь то они заживут. Все эти заводы автоцистерн и крафтового пива в полной мере заменили им доставшиеся по наследству гиганты Южмаш, Антонов, Николаевский судостроительный, Кременчугский сталелитейный, Азовмаш, ЗАЗ, ЛАЗ, Кременчугский автосборочный, Одесский припортовый, Львовсельмаш.
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12k
Совранский Полчаса назад
Не густо, но хоть что-то! (Без иронии)
p/s Жаль нет ни одного - высокотехнологичного, скоро все инженеры разбегутся(((
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10k
Артем Полчаса назад
Что бы найти, что было построено за последнее время у нас, да же искать особо не нужно - sdelanounas.ru. Каждый божий день что-то, где-то открывают. Ну а Украина сразу конечно видно, что "Це Европа". Это за год они такое понастроили? У нас в день побольше строят! Ну и на том молодцы (без сарказма)!
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15k
Dr.CrAzY Полчаса назад
Дай Бог! Люди будут с работой, а значит и с деньгами!
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6k
Majul Полчаса назад
Здорово, новые рабочие места для нормальных украинцев. Без тени иронии говорю, действительно здорово.
Но вот только один вопрос, а кто инвестор этих производств? И куда пойдет доход от этих производств?
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3k
bumtester Majul 9 минут назад
Инвестор там же где и наш)
Тоже без тени иронии)
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