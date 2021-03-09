Украинские заводы, открывшиеся за последние годы

На прошлой неделе я опубликовал пост о заводах, открывшихся в России. И комментариев он собрал немало. Теперь настал черед соседней Украины.
Эпицентр открыл плиточные заводы в Киевской и Ивано-Франковской областях
В Украине открылся мини-завод по производству арбузного меда
В стране запущено производство автоцистерн
В Кривом Роге запустился завод по производству минеральных удобрений
В Черкасской области открылся завод крафтового пива
В Винницкой области за $14 млн создали комплекс по глубокой переработке кукурузы
В Хмельницкой области открылся семенной завод
В Сумской области заработал новый асфальтобетонный завод
В Украине заработал первый завод по переработке чеснока
В Хмельницкой области открыли семенной завод по проекту немецкого инженера
Ради этого поста пришлось перелопатить русскоязычный, украиноязычный и англоязычный сегменты интернета. Но больше дюжины "заводов" не набралось. Если вы знаете, какие ещё заводы открыли на территории Украины за 2020-й и 2021-й годы - оставляйте их в комментариях.
Источник:
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Барабан для сортировки зерна?
p/s Жаль нет ни одного - высокотехнологичного, скоро все инженеры разбегутся(((
Но вот только один вопрос, а кто инвестор этих производств? И куда пойдет доход от этих производств?
Тоже без тени иронии)