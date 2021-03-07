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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
07 марта 2021 19:19
Метки: Юмор   картинки   приколы   
2110
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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40  комментариев
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53k
Андрей Час назад
Комментарий к фото
Наоборот! Должно быть наоборот!!!
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4k
sayrus 7 минут назад
Комментарий к фото
Правильно, пусть USB-порт выломается.
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4k
Tatyana 8 минут назад
Комментарий к фото
Не могу понять, она только губы накачала или ещё и скулы подняла?
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7k
costa Tatyana Минуту назад
Комментарий к фото
По-моему она боксера в темном переулке встретила.
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4k
Tatyana 12 минут назад
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Мне однажды подарили букет из 99 тюльпанов. Это был очень красивый букет
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4k
fin4all 13 минут назад
Комментарий к фото
Поймал себя на мысли, что не знаю ни одного современного хита.
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11k
alexis 24 минуты назад
Комментарий к фото
А трусы зачем?
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3k
3BE3DA4ET 43 минуты назад
Комментарий к фото
На первом фото вид у него ошалевший..
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22k
Мойша Час назад
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3k
Виталий Час назад
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А кто крайняя справа в красном платье?
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17k
Андрей Иванов Час назад
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А что ему помешает?
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7k
Cornho Час назад
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А полено под капотом помогает управлять "мечтой"?
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2k
Shekhar Kapur Час назад
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4500?!!!! Какой бред!!! 45 000 это стоит.
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2k
Carex Shekhar Kapur 19 минут назад
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Не может удар по губам совковой лопатой стоить 45000.
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3k
Leonid Carex 8 минут назад
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Совковой лопатой не может, а pelle carrée может!
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11k
Андрей Ватрушкин Час назад
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Каки-таки современные хиты?
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3k
Убийца Прохиндеев Час назад
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Мечты дрочеров. По той же логике и в шубе надо дырень проделать? Если у бабы все время "голова болит", то твои дыры не помогут "себе любимому". А если баба любит секс, то там и без дыр в одежде все хорошо будет.
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11k
Андрей Ватрушкин Час назад
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Бери мимозу, ее никто не считает.
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10k
ss Час назад
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11k
Андрей Ватрушкин Час назад
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Типа, пожелание на 8 Марта?
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11k
Андрей Ватрушкин Час назад
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Какая хитрая морда!
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1k
Дмитрий Час назад
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И? Не встал?
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11k
Андрей Ватрушкин Час назад
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Взрывной клапан.
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16k
Сталкер Андрей Ватрушкин 20 минут назад
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Если откинут – из комнаты лучше выйти? )))
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30k
Сергей Дёмин Андрей Ватрушкин 15 минут назад
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клапан доступа!)
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462k
NAZARETH Сталкер 2 минуты назад
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Спичку поднести
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1k
Дмитрий Час назад
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Тёща! Опять решила всё сама сделать!
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