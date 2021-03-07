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Винегрет демотивации

Винегрет демотивации (15 фото)

Автор:
07 марта 2021 10:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интернет   сатира   
1537
15
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Воскресное утро начинаем мирно и размеренно. Завтра будет очень суматошный день, яркий весенний праздник и перед ним нужно максимально отдохнуть, расслабиться и напитаться праздничными идеями. И не забудьте о подарках).

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Метки: Юмор   интернет   сатира   
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13  комментариев
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11k
Андрей Ватрушкин Час назад
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Кто будет покупать такие корабли, вот инструкция:
Ссылка youtu.be
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Атеист 37 минут назад
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You can't! должно быть на мосту написано!
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Андрей Ватрушкин Час назад
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От любви до профессии один шаг.
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Андрей Ватрушкин Час назад
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Ничего себе аттракцион!
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Андрей Ватрушкин Час назад
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Я б в проктологи пошел, пусть меня научат.
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Андрей Ватрушкин Час назад
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Раздолбайство и пофигизм.
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Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Эээ, мужик здесь парковаться нельзя.
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Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Это и называется техническим прогрессом.
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Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Не задавайтесь, от вас точно такие же диагнозы получаешь. Тут уж гуглить с вашей помощью приходится.
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254
сергей 2 часа назад
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Не играет а доигывает.
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3k
au3 2 часа назад
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- Так интересно же на чьих?
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Андрей Иванов 2 часа назад
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Там Ефремов играет. Не пойду
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Андрей Иванов 2 часа назад
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С уменьшенным количеством пальцев
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так себе
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