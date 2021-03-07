FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11819 постов • 2586 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
17 онлайн-покупок, которые обернулись полным провалом

17 онлайн-покупок, которые обернулись полным провалом (18 фото)

Автор:
07 марта 2021 08:42
Сообщество : Юмор
Метки: Amazon   ebay   Али экспресс   Юмор   ожидание и реальноость   покупки онлайн   смешно   фото   
1404
18
Эти клиенты остались очень разочарованы, и вряд ли еще когда-то закажут вещи вслепую.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Amazon   ebay   Али экспресс   Юмор   ожидание и реальноость   покупки онлайн   смешно   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
V2.Smirnov 15 минут назад
Где продаётся упоротый ночник-полумесяц?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Tatyana Час назад
Али - это рулетка. Главное помнить правило: не бывает дешёвой "конфетки".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Секретное оружие к Восьмому Марта Секретное оружие к Восьмому Марта Ожидание и реальность: 40 самых эпичных кулинарных фейлов Ожидание и реальность: 40 самых эпичных кулинарных фейлов 30 онлайн-покупок, которые обернулись полным провалом 30 онлайн-покупок, которые обернулись полным провалом 35 крутейших фото, которые были сделаны в самый нужный момент 35 крутейших фото, которые были сделаны в самый нужный момент Объявления как отдельный жанр эпистолярного искусства Объявления как отдельный жанр эпистолярного искусства 17 убойных объявлений, которые могли придумать только наши люди 17 убойных объявлений, которые могли придумать только наши люди
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

678838



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 удивительно интересных исторических снимков из военной жизни
3
71
20 удивительно интересных исторических снимков из военной жизни
Госдума может законодательно запретить пропаганду смены пола, трансгендерности и бисексуальности
1
148
Госдума может законодательно запретить пропаганду смены пола, трансгендерности и...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Теперь Китай может обязать любого туриста сдать ректальный мазок на COVID-19
0
6
Теперь Китай может обязать любого туриста сдать ректальный мазок на COVID-19
Зачем на Масленицу жарят блины?
2
15
Зачем на Масленицу жарят блины?
Секретное оружие к Восьмому Марта
Секретное оружие к Восьмому Марта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#знаменитости#дтп#интересное#смешно#актеры#кино#приколы#Украина
#Юмор#картинки#СССР#факты#комментарии#шоу бизнес#аварии#люди#авто аварии#звезды
#интересно#история#прикол#подборка#настроение#Россия#девушки#позитив#прикольные#сарказм.

На что жалуетесь?

Вернуться