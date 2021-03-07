17 онлайн-покупок, которые обернулись полным провалом

Покупки в интернет- магазинах — это своего рода лотерея. Никогда не знаешь, что получишь. Тем не менее множество людей продолжают испытывать свою удачу и активно пользоваться онлайн-шопингом.



Сегодня мы собрали для вас 17 случаев, когда удача всё-таки обошла стороной интернет-покупателей и заставила столкнуться с суровой реальностью, которая далеко не всегда соответствует нашим ожиданиям.