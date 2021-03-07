17 онлайн-покупок, которые обернулись полным провалом

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Эти клиенты остались очень разочарованы, и вряд ли еще когда-то закажут вещи вслепую.
Покупки в интернет- магазинах — это своего рода лотерея. Никогда не знаешь, что получишь. Тем не менее множество людей продолжают испытывать свою удачу и активно пользоваться онлайн-шопингом.
Сегодня мы собрали для вас 17 случаев, когда удача всё-таки обошла стороной интернет-покупателей и заставила столкнуться с суровой реальностью, которая далеко не всегда соответствует нашим ожиданиям.
Сегодня мы собрали для вас 17 случаев, когда удача всё-таки обошла стороной интернет-покупателей и заставила столкнуться с суровой реальностью, которая далеко не всегда соответствует нашим ожиданиям.
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Заказала жизнеутверждающую нашивку
Надпись слева: «Я хочу верить»
Надпись справа: «Я хочу уйти»
Надпись справа: «Я хочу уйти»
Заказала себе модные джинсы
Самая частая сложность при онлайн-шоппинге — это разобраться с таблицей размеров и получить вещь, соответствующую вашим параметрам.
Этот динозавр явно прибавил пару кило, пока шёл до меня
Получить вещь, которая совсем не соответствует нашим ожиданиям, бывает очень обидно. Но если взглянуть на ситуацию с юмором, то она не будет казаться такой уж печальной.
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