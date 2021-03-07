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На дне Адриатики нашли бомбардировщик Второй мировой

На дне Адриатики нашли бомбардировщик Второй мировой (20 фото)

Автор:
07 марта 2021 09:11
Сообщество : Военное
Метки: Адриатическое море   В-17   Летающая крепость   бомбардировщик   военное   военный артефакт   вторая мировая война   находка   
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"Летающая крепость" - тяжелый бомбардировщик В-17 времен Второй мировой войны - был найден на дне Адриатического моря. Он был сбит при возвращении с бомбардировки Вены в ноябре 1944 года. Как показывают полученные снимки, нос самолета практически разрушен, однако в остальном машина прекрасно сохранилась.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Адриатическое море   В-17   Летающая крепость   бомбардировщик   военное   военный артефакт   вторая мировая война   находка   
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Frank Borman 44 минуты назад
Дайвинг, это гуд. Если дайвануть на си боттом, там еще и не такое можно файндануть. И бомберы,и файтеры, и сабы, и шипы.
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