На дне Адриатики нашли бомбардировщик Второй мировой

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"Летающая крепость" - тяжелый бомбардировщик В-17 времен Второй мировой войны - был найден на дне Адриатического моря. Он был сбит при возвращении с бомбардировки Вены в ноябре 1944 года. Как показывают полученные снимки, нос самолета практически разрушен, однако в остальном машина прекрасно сохранилась.
Останки бомбардировщика В-17 времен Второй мировой войны были найдены на дне Адриатического моря. Самолет был сбит 6 ноября 1944 года после бомбардировки Вены и все это время оставался нетронутым на морском дне.
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Нос самолета пострадал еще при крушении. В остальном машина отлично сохранилась. Она лежит примерно в 50 километрах от хорватского побережья. Обнаружил его хорватский блогер, фоторепортер и известный фотограф подводного мира Мартин Стрмиска.
Машина считалась одним из мощнейших бомбардировщиков Второй мировой и поднимала за один раз более 3600 килограммов бомбового груза. Кроме того, ее называли самым защищенным бомбардировщиком той эпохи: именно мощной защите самолет обязан прозвищем "летающая крепость".
Сегодня затонувший F-17 стал популярным местом среди дайверов. Рядом с ним на дне лежит еще один сбитый бомбардировщик Второй мировой - В-24 "Либерейтор", хотя и гораздо менее сохранившийся.
САмолет прибыл на авиабазу в Италии в начале ноября 1944 года - за три дня до того, как был сбит.
Летчик пытался дотянуть до авиатазы на острове Виз, но у него ничего не вышло, и ему пришлось сажать самолет на воду.
После посадки всему экипажу, кроме второго пилота, удалось спастись и добраться до берега.
Разбитый самолет пролежал на дне более 70 лет, пока на него не наткнулся Мартин Стрмиска, который был совершенно очарован находкой.
Самолет лежит на глубине более 60 метров. Именно поэтому он так хорошо сохранился: не каждый дайвер сумеет нырнуть на такую глубину и увидеть его.
В-17, затонувший в Адриатике, считается одним из самых сохранных сбитых боевых самолетов Второй мировой.
"Он практически нетронут, и это страшно затягивает: все время хочется посмотреть, чтоже там дальше, за следующим углом", - признается фотограф.
"Когда-нибудь от него ничего не останется, поэтому я хочу сейчас показать этот самолет как можно большему числу людей и рассказать им его историю", - говорит Стрмиска.
Машина сохранилась очень хорошо, можно разглядеть все детали оснастки, хотя они и заросли морской растительностью.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Адриатическое море В-17 Летающая крепость бомбардировщик военное военный артефакт вторая мировая война находка
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