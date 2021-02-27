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На Багамах нашли странный титановый шар с надписями на русском языке

На Багамах нашли странный титановый шар с надписями на русском языке (5 фото)

Автор:
27 февраля 2021 19:06
Сообщество : Путешествия
Метки: багамы   гидразин   находка   российский спутник   топливный бак   фото   
4645
5

Эксперты полагают, что это часть топливного бака российского спутника или космического корабля. Но как он мог оказаться на острове Харбор остается загадкой.

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Метки: багамы   гидразин   находка   российский спутник   топливный бак   фото   
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26  комментариев
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489k
Alexey Berestenko 2 часа назад
"Эксперты изучили этот, как оказалось, не металлический, а титановый шар..." - а титан это типа пластмасса или пластилин?
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8k
Фантом 14 минут назад
Вот эти ребята
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1k
Fara Zolkin 19 минут назад
Плывёшь на яхте, и в точке "немо" сверху на тебя уяк шар стальной)))
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2k
RoseM 23 минуты назад
На шаре написано: "ВЕС 41.200 КГС"

Переводчик: "максимальный вес бака (41 килограмм)"

Без комментариев.
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4k
Руслан 39 минут назад
Эксперты- это соседи ?
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10k
[email protected] Час назад
Багама, Багама-мама....
Бони М, кто помнит))))
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1k
Fara Zolkin [email protected] 18 минут назад
В ж..у вые...ли онжи из Дагестана..
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1k
Аарон Чупа Час назад
это один из тех шаров, которые "один про.бал, а другой поломал" сломанный где-то рядом ))))
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20k
BillyBonzz Аарон Чупа 43 минуты назад
тоже сразу этот анекдот пришел на ум)))
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14k
Lynx Час назад
Клейма буквенные и цифровые. № 6?
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
Это стальное яйцо биткоин-трейдера! ))
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8k
Сатанеев Час назад
"Эксперты изучили этот, как оказалось, не металлический, а титановый шар"...
А титан, по мнению копипастера-"автора", уже не металл?
Мне вот эта тенденция не нравится - на фишки всё больше стало попадать материала с яндекса.дзен. Если ещё кто не знает - 90% рассказиков на том ресурсе начинаются агрессивно-завлекающими заголовкам типа "Мне вчера напихали за щеку. Рассказываю почему" (не совсем этими словами, конечно, но под конец прочтения понимаешь, что автор хотел сказать именно это, просто стесняется). Еще 9% процентов - это бессмысленные видео с процессом изготовления пепельницы из старого пня на токарном станке либо рассказы о суперсекретных местах где ещё можно помародёрствовать. Ну ладно, один процент можно отдать на более-менее годный материал.
Так вот, если фишки превратятся в филиал яндекс.дзыня, то ради одного процента интересного контента приходить сюда не стоит. ИМХО, конечно.
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12k
Yasen_Perec Час назад
---диапазон температур (от - 170 до -196 градусов по Цельсию)---

Это сосуд Дьюара, для хранения жидкого азота. Гидразин тут вообще не причём.
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37k
Сергей Час назад
А наши корабли бороздят просторы, ищут этот шарик.....
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40k
Соломей 2 часа назад
Первым делом,странную штуку,надо выкопать,руками,а уж потом кинуть в костер.
!
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43k
zloykoyot 2 часа назад
Догадается торгануть на аукционе - может неплохо заработать. Таких баков на планете поменьше чем древнекитайских монет.
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3k
Roman Doberman 2 часа назад
Казалось бы, причем здесь Путин?))) Ждем санкций...
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301
Алексей Roman Doberman Час назад
Странно, что Вы не сказали, что Навальный этот шар спёр.
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2k
Агасфер 2 часа назад
Это один из двух которые получил русский в закрытой комнате? Один он разбил, а второй потерял? ;-)
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24k
turyst Агасфер Час назад
Там три шара было...
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2k
Агасфер turyst 9 минут назад
Только не говори, что третий проглотил? ;-)
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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