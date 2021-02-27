На Багамах нашли странный титановый шар с надписями на русском языке

Однако эксперты не смогли ответить на вопрос, каким образом бак оказался на Багамских островах. Обычно части спутников и космических кораблей сбрасываются в необитаемую часть Тихого океана в так называемую Точку Немо. Но рассчитать точную траекторию входа в атмосферу отработанных частей удается не всегда.





Поэтому вполне возможно, что бак попал на остров "благодаря" ошибке оператора космического корабля или спутника. Однако с таким же успехом емкость могло вынести на остров океанским течением и из Точки Немо. Так или иначе, но определить, где приземлился этот российский бак уже невозможно, поэтому остается лишь гадать.