На Багамах нашли странный титановый шар с надписями на русском языке

Эксперты полагают, что это часть топливного бака российского спутника или космического корабля. Но как он мог оказаться на острове Харбор остается загадкой.
В среду, 24 февраля, британка Мэнон Кларк прогуливаясь вместе с семьей на пляже острова Харбор, заметила блестящий металлический шар, наполовину закопанный в песок.
Когда странный предмет откопали, вопросов о его происхождении только прибавилось - надписи на нем были на русском языке.
Эксперты изучили этот, как оказалось, титановый шар, и пришли к выводу, что это часть топливной системы спутника или космического корабля. По их мнению, найденная емкость - бак для гидразина объемом 43 литра.
Что касается надписи, то в ней указан рабочий диапазон температур (от - 170 до -196 градусов по Цельсию), максимальный вес бака (41 килограмм) и дата производства - 2018 год.
Однако эксперты не смогли ответить на вопрос, каким образом бак оказался на Багамских островах. Обычно части спутников и космических кораблей сбрасываются в необитаемую часть Тихого океана в так называемую Точку Немо. Но рассчитать точную траекторию входа в атмосферу отработанных частей удается не всегда.
Поэтому вполне возможно, что бак попал на остров "благодаря" ошибке оператора космического корабля или спутника. Однако с таким же успехом емкость могло вынести на остров океанским течением и из Точки Немо. Так или иначе, но определить, где приземлился этот российский бак уже невозможно, поэтому остается лишь гадать.
Источник:
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Переводчик: "максимальный вес бака (41 килограмм)"
Без комментариев.
Бони М, кто помнит))))
А титан, по мнению копипастера-"автора", уже не металл?
Мне вот эта тенденция не нравится - на фишки всё больше стало попадать материала с яндекса.дзен. Если ещё кто не знает - 90% рассказиков на том ресурсе начинаются агрессивно-завлекающими заголовкам типа "Мне вчера напихали за щеку. Рассказываю почему" (не совсем этими словами, конечно, но под конец прочтения понимаешь, что автор хотел сказать именно это, просто стесняется). Еще 9% процентов - это бессмысленные видео с процессом изготовления пепельницы из старого пня на токарном станке либо рассказы о суперсекретных местах где ещё можно помародёрствовать. Ну ладно, один процент можно отдать на более-менее годный материал.
Так вот, если фишки превратятся в филиал яндекс.дзыня, то ради одного процента интересного контента приходить сюда не стоит. ИМХО, конечно.
Это сосуд Дьюара, для хранения жидкого азота. Гидразин тут вообще не причём.
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