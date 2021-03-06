25 вещей, от которых у рожденных в 70-х защемит сердце

25 вещей, от которых у рожденных в 70-х защемит сердце

Я не уважаю мужчин не способных на поступок

Я не уважаю мужчин не способных на поступок

Биолог - это не то о чём вы подумали!

Биолог - это не то о чём вы подумали!