Я не уважаю мужчин не способных на поступок

Во время Второй мировой войны Ирена go Сендлерова — сотрудница варшавского Управления здравоохранения и член польской подпольной организации (под псевдонимом Иоланта) . Часто посещала Варшавское гетто, где следила за больными детьми. Под этим прикрытием она и её товарищи вывезли из гетто 2 500 детей, которые далее были переданы в польские детские дома, в частные семьи и в монастыри. Младенцам давали снотворное, помещали в маленькие коробки с дырками, чтобы они не задохнулись, и вывозили в машинах, которые доставляли в лагерь дезинфекционные средства. Некоторых детей выводили через подвалы домов, непосредственно прилегавших к гетто. Использовались для побегов и водосточные люки. Других детей вынесли в мешках, корзинах, картонных коробках.