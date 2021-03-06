Я не уважаю мужчин не способных на поступок

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Вся книжная Aмерика рекламирует книгу Обамы , но никто ее не покупает.. Черные в бешенстве..
Во время Второй мировой войны Ирена go Сендлерова — сотрудница варшавского Управления здравоохранения и член польской подпольной организации (под псевдонимом Иоланта) . Часто посещала Варшавское гетто, где следила за больными детьми. Под этим прикрытием она и её товарищи вывезли из гетто 2 500 детей, которые далее были переданы в польские детские дома, в частные семьи и в монастыри. Младенцам давали снотворное, помещали в маленькие коробки с дырками, чтобы они не задохнулись, и вывозили в машинах, которые доставляли в лагерь дезинфекционные средства. Некоторых детей выводили через подвалы домов, непосредственно прилегавших к гетто. Использовались для побегов и водосточные люки. Других детей вынесли в мешках, корзинах, картонных коробках.
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Немцы в конце концов ее поймали , переломали ей руки и ноги пытали не по детски.. 18 октября 1943 года арестована по доносу арестованной владелицы прачечной, в которой был один из пунктов конспиративных встреч. Содержалась в корпусе «Сербия» павякской тюрьмы. После пыток её приговорили к смерти, однако она была спасена: охранники, которые сопровождали её к месту казни, были подкуплены и 13 ноября Сендлерову тайно вывели из тюрьмы. В официальных бумагах она была объявлена казнённой.
B 2008 году когда стал в Нобелевском комитете вопрос кому давать премию Мира?.. Обама сделал вид что не понял вопроса..
(Чтобы вы были в курсе черные в Америке ненавидят евреев за то что евреи не толерантны к неграм).
И в результате премию получил Обама.. спокойно всем сказал спасибо и уехал. А Ирена не расстроилась она наоборот всех благодарила..
(Чтобы вы были в курсе черные в Америке ненавидят евреев за то что евреи не толерантны к неграм).
И в результате премию получил Обама.. спокойно всем сказал спасибо и уехал. А Ирена не расстроилась она наоборот всех благодарила..
К чему я все это написал?.. Наши славянские женщины самые лучшие..
Авторский пост
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Только автору на заметку, в 2007 году, когда Ирену выдвигали на Нобелевку ее взял не Обама а Гор младший. Политика, такая политика. Так что связка ваших бананов не по назначению отправлена... )))