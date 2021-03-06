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Я не уважаю мужчин не способных на поступок

Я не уважаю мужчин не способных на поступок (4 фото)

Автор:
06 марта 2021 05:08
Метки: дети   люди   человек.   
786
4
Вся книжная Aмерика рекламирует книгу Обамы , но никто ее не покупает.. Черные в бешенстве..
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Метки: дети   люди   человек.   
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11  комментариев
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27k
АнтонПолднев 3 часа назад
Нобелевская премия мира сугубо политическое явление. Мало-мальски адекватным людям это давно понятно.
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха Секунду назад
Они бы еще книгу Псаки разрекламировать попытались)))
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26k
Slonyash 15 минут назад
Нобелевская премия мира - это давно уже насмешка над здравым смыслом, и вручение ее Обаме, только подтвердило этот факт.
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233
Юрий Час назад
Замечательный человек Ирена, восхищает ее героизм.

Только автору на заметку, в 2007 году, когда Ирену выдвигали на Нобелевку ее взял не Обама а Гор младший. Политика, такая политика. Так что связка ваших бананов не по назначению отправлена... )))
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1k
Herr Mannelig Юрий 46 минут назад
Так интереснее, никто же проверять не станет
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3k
rutt 2 часа назад
Нигер он и есть нигер- не очень умная скотина для тяжёлой работы, всё! На этом все достоинства данного вида хоммо закончились.
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184
vlasmc 2 часа назад
Спасибо за пост, узнал о ещё одном Настоящем Человеке, достойной восхищения! Я не про Обаму, если что))
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