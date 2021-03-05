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Вспомни, куда уходит детство. Вспомни как ты был молод и свободен от забот!
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Авторский пост
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Если у тебя была модель "Москвича" или "Жигулей", (в 80-ых) ты уже был "крутой"... А тут такое!..