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Ретро фото о детстве

Ретро фото о детстве (30 фото)

Автор:
05 марта 2021 22:48
Метки: история   ретро   фото   
604
30
Вспомни, куда уходит детство. Вспомни как ты был молод и свободен от забот!
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Метки: история   ретро   фото   
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8  комментариев
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3k
Едондер пуп 9 часов назад
Чтоб в обуви, да по ковру!..
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parallax Час назад
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37k
parallax Час назад
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13k
seller-k 2 часа назад
Во-о-от, Димон, можешь же. Минимум, порой безграмотного текста, максимум малобоянистых картинок.
Ссылка www.youtube.com
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−44
Владимир 7 часов назад
только одно постановочное фото (где в обуви в комнате) а так, блин все так и было
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16k
СергейПименов 8 часов назад
Ухххххх. Мама, роди меня обратно. Хочу быть маленький.
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11k
поручик Ржевский 9 часов назад
Ну ни "*уя" себе...

Если у тебя была модель "Москвича" или "Жигулей", (в 80-ых) ты уже был "крутой"... А тут такое!..

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aleksander поручик Ржевский 7 часов назад
Возможно это коллекция кого-нибудь их детей партийной элиты
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