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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
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Авторский пост
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Иначе при прямой прокладке, вы бы ах...уели, от перепада высот дорожного полотна
Это я Вам, как проектировщик заявляю