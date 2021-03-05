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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (30 фото + 1 гиф)

Автор:
05 марта 2021 17:06
Метки: Юмор   картинки   приколы   
2409
31
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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12  комментариев
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
Затем, что существует нормативный уклон дорожного покрытия.
Иначе при прямой прокладке, вы бы ах...уели, от перепада высот дорожного полотна
Это я Вам, как проектировщик заявляю

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19
Алексей 2 часа назад
Комментарий к фото
Ивлеевой её подарите, пусть на 15 сантиметров хоть так посмотрит.
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80k
Taras Kozalupko 2 часа назад
На последней гифке - всегда, когда ты занят важным делом, найдется какой-нибудь мудак и будет путаться под ногами
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9k
Михалыч 3 часа назад
Очень просто, пересечение ж/д на большой высоте и будет слишком большой уклон, если не сделать кольцо.
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3k
Мистер Фикс Михалыч 2 часа назад
Это как горный серпантин. Но гуманитарии не знают
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30k
семён 3 часа назад
Эээ...умнички оба...

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40k
Raush семён 3 часа назад
Мне кажется, что это не "12", а "/2"... типа вот тебе двойка, думай лучше...
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30k
семён Raush 3 часа назад
Обычно оценка ставится снизу, как заключительное действие работы.
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40k
Raush семён 3 часа назад
Обычно где?
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167
робт Raush 2 часа назад
так и есть
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17k
babuby Raush 14 минут назад
В школах.
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