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Российский АК-19 - автомат под боеприпасы НАТО

Российский АК-19 - автомат под боеприпасы НАТО (3 фото + 2 видео)

Автор:
15 февраля 2021 23:02
Сообщество : Военное
Метки: 56 х 45   АК-19   Россия   боеприпасы   калашников   концерн   нато   стандарты   
4065
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Автомат АК-19 изначально проектировался под боепитание патронами стандарта НАТО (5,56 х 45), такое заявление сделал генеральный директор акционерного общества «Концерна Калашников» Дмитрий Тарасов.

Источник:

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Метки: 56 х 45   АК-19   Россия   боеприпасы   калашников   концерн   нато   стандарты   
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68  комментариев
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2k
roman-delisov 11 часов назад
В обоих чеченских не из М16 стреляли по нашим солдатам, в Сирии сейчас -- думаю тоже. Так что -- это ничего не изменит.
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98
Серг 39 минут назад
Статья про АК-19, а на первой фотографии не АК-19. Странно.
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1k
Bhaal 2 часа назад
Чем этот АК-12 и АК-19 от обычного кашала то отличается? Улучшили эргономику и все? А пафосу. Новый автомат Бла Бла.
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5k
sivanov1079 3 часа назад
Автор, геополитика с экономикой не твое. Постить мнение на уровне обывателя с претензией на экспертизу - это испанский стыд и рукалицо
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6k
Артём 4 часа назад
Я не буду комментировать идиотские бредни автора, однако хочу отметить, что он умудрился даже в заголовок поместить картинку на которой не АК-19, а АК-200.
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5k
disevenvis 7 часов назад
Это фигня, вот АК-50 круче ))
Ссылка www.youtube.com
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК disevenvis 4 часа назад
Штурмовой автомат АШ-12, являющийся центральным элементом штурмового автоматного комплекса ШАК-12, был разработан в ЦКИБ СОО (подразделении Тульского КБ Приборостроения КБП) по заказу ФСБ России. Автомат был принят на вооружение спецподразделений ФСБ в 2011 году в составе комплекса, который также включает в себя несколько типов патронов 12.7х55мм

https://modernfirearms.net/ru/avtomaty-shturmovye-vintovki/rossija-avtomaty-i-shturmovye-vintovki/ash-12-7/https://modernfirearms.net/ru/avtomaty-shturmovye-vintovki/rossija-avtomaty-i-shturmovye-vintovki/ash-12-7/

не благодарите. Brandon Herrera на его канале я то же эту инфу скинул.
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1k
Exsiter 8 часов назад
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−68
Горизонт Событий 8 часов назад
Вид акулы
Нет, точность это главное разница. 16 оружие профессионала. Требовательна но дает очень эффективно действовать
Из него можно делать выстрелы на 800 ярдов с большой смертности противника.
Из Калашникова толко 400-500 ярдов. Это оружие очень подходит для не когда не имевшего оружия дервенщика. И для черномазый тоже подходит. В России нет оружия у людей с детства как у нас деревенщина умеет оружие с рождения. А так же макаки которым его поставят. Нет требовательных параметров оружия, можно стрелять, очень надёжный.
Когда я служил в Афганистане и Ирак, многие русские хотелось иметь Калашникова, но он даёт опознавания оружие противника и будет FF. Так не можно, но его постоянно присваивали. Я их постоянно выбрасывать и ломать был бы должен в своём подразделения.
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−68
Горизонт Событий 9 часов назад
Очень плохая репутация оружия гражданское владение из России. Нет качества нарушения гарантия не хотят шопган брать расходы
Так не можно продавать оружие
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1k
Лёха Горизонт Событий 6 часов назад
"Очень плохая репутация оружия гражданское владение из России"
Ты откуда такой нерусский?

В аул азбука плохо учил?
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2k
Edyan Лёха 2 часа назад
школа кишлак небиль, ишак писать училь))))
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1k
Bhaal Лёха 2 часа назад
Это америкос пишет из гугл переводчика, дебилы.
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2k
Frank Borman 9 часов назад
Россия уже полностью интегрировалась в систему капиталистических стран, так что ничего удивительного. Теперь россиаяненские предприятия будут клепать оружие и продавать его любому желающему, не задумываясь, как его потом будут использовать. Деньги не пахнут. Профит юбер аллес. Ничего личного, чисто бизнес.
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1k
Bhaal Frank Borman 2 часа назад
Можно подумать СССР думал о том как будет использоваться его оружие.
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458
да пох 9 часов назад
Я не знаю что думает автор ...Но автоматы делают под один патрон с одной целью ....В бою не искать где бы патронов найти А подобрал что есть и а-ну воевать дальше .
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9k
Кархародон да пох 8 часов назад
Так 19-й и делается на экспорт, где патроны 5,45х39 ещё поискать надо, в вот "родных" 223-х - как грязи. И номенклатуры гораздо больше, чем наших, "православных"
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1k
Лёха да пох 6 часов назад
Про количество акций никого не зацепило...
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491
sedoisever Лёха 3 часа назад
А тут не всё так просто.
Автор лукавит, когда пишет: "75% распродано частным компаниям". Не совсем так. Ими владеет одна компания. А учитывая, что "Ростех" находится под санкциями, а эта компания нет, то можно предположить, что это сделано намеренно.
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−68
Горизонт Событий 9 часов назад
У меня была эрма 40, очень зачётная машинка, но сильно изношеннная
Был ППШ, купил из сослуживца он цеглый контейнер хранения из Ирака привёз. Там и акмс покупал, все законно до 1986 года. Под 30 калибр Калашникова.
Потом за 14800 продал, очень дорогие раньше 86 года поэтому закон о f.auto. Мне не понравилось Калашников. Очень грубо сделано и не имеет точность. И очень утомительно, 300 выстрелов совсем не можно делать. Из 16 можно делать хоть 1000.
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9k
Кархародон Горизонт Событий 9 часов назад
30-й калибр Калашникова - это патрон 7,62х39. М16 по отдаче рядом с ним - мелкашка. 74-й АК уже ближе, он не так лягается. Точность что у М, что у АК примерно одинаковая, часто зависит от конкретного изделия, тем более, если АК был уже бывший в употреблении. И во многом разница в стрельбе из-за разных прицелов. Если привык к диоптрию - целик в АК будет неудобен.
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1k
Bhaal Горизонт Событий 2 часа назад
Дело привычки.
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−68
Горизонт Событий 9 часов назад
США
Переезжай к нам
У нас свобода
Я тебе даже револьвер подарю. Он сломался, но можно выполнить ремонт, толко ствол надо обрезать укорачивать
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−68
Горизонт Событий 9 часов назад
Оберлейтенант
Я в 320 вписался, брал 75% и делал сам,в гараже
Я не знаю как это перевести. У вас так не можно
Я сделал m16a2 f-a. Нет, это законно. Ну почти. УСМ два ведь. Иметь второй законно. Ставить очень быстро. Тем более у нас на весь штат всего 450 полицейский. А шерифов не бывает.
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854
оберлейтенант Горизонт Событий 9 часов назад
страна небось США?
там законы другие, а это СНГ и законы по оружию сильно отличаются как и цены.
тут на простой КМ стебель снайперский не купить, да просто нет в магазине, есть в мастерских за не очень вменяемые деньги, а за переделку даже такой мелочи при желании могут наказать и не только рублем.
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854
оберлейтенант Горизонт Событий 9 часов назад
а за сам в гараже у нас даже статья УК есть
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814
Олег 10 часов назад
Аналитика 80лвла. Выпускать калаши под натовский патрон не означает, что армия нато перейдет на калаши.
З.Ы, Концерн всё правильно делает, только с большим опозданием, как обычно.
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545
Артем Олег 9 часов назад
а чего бы и нет?
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814
Олег Артем 9 часов назад
Очевидно, по той же причине, по которой сшп чмырит турцию за С400
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6k
Артём Олег 4 часа назад
А в чём опоздание?
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545
Артем Олег 2 часа назад
а чего польшу за т-72 не чмырит?
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−68
Горизонт Событий 10 часов назад
В моем штате оружие продается свободно. Ношение тоже свободно. А в игры я играю толко в шахматы.
Я пробовал на компьютере, не интересно. Не одну не прошел. я лучше с собакой и ружьём погуляю, на лодке покатас, на снегоход.
А чего дома то сидеть?
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−68
Горизонт Событий 10 часов назад
Зайдите в любой оружейный магазин в США. Это главным коммерческий рынок
И увидите кто успешен
И кто вам сказал что 8 миллионов армалайтов сделано? Только военные тиражи это десятки миллионов. Гражданские в несколько раз больше
Это самая популярная автоматическая винтовка в мире
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9k
Кархародон Горизонт Событий 10 часов назад
Википедия сказала. Но вам, видимо, виднее.
И американский магазин уж точно не показатель, особенно в период санкций. Но даже сейчас на их полках хватает АК из Китая, Чехии, Болгарии прочих эрзац-вариантов. А Афганистан, Сирия, множество стран Азии, Африки и т.д. Чего там на руках больше? М16? Не смешите меня.
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0
Dih 10 часов назад
Это всего лишь способ заработать деньги. АК-47 в разных модификациях и разных производителей столько, что и не важно кто в кого и из чего...
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1k
Педигри 10 часов назад
Калаш под 5,56 45 - это просто извращение. Если за границей хотят пользоваться АК пусть пользуются и нашим патроном 5,45 39.
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9k
Кархародон Педигри 10 часов назад
Угу. А вы для немецких автомобилей инструкции на немецком языке не хотите? А для гаджетов - на китайском..
АК уже делается и в калибре 7,62х51, он же 308 winchester. И тоже - для продаж за рубежом.
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Педигри Кархародон 9 часов назад
Ну это скорее всего в Америке для гражданских. А здесь речь идёт об оружии для регулярных войск.
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9k
Кархародон Педигри 9 часов назад
Нет. Для Индии и ещё ряда стран. Для гражданских и у нас "Сайга 308" продаётся, а для них делают с возможностью автоматического огня.
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−68
Горизонт Событий 11 часов назад
Был Калашников, у нас можно. Очень грубая вещь
М16 лучше, и коммерчески в разы успешнее
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9k
Кархародон Горизонт Событий 10 часов назад
С чего вы взяли, что "М16 ... коммерчески в разы успешнее"? АК в мире выпущено более ста миллионов, AR -систем лишь около восьми. И принципиальной разницы там нет. Человеку, натренированному работать с АК будет неудобна AR-платформа. Так же и наоборот. А всё остальное - это лишь субъективное мнение "нравится-не нравится".
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60
Племянник Путина Горизонт Событий 10 часов назад
в какой игре у тебя дрочила калашников был?*
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14k
Поручик Горизонт Событий 10 часов назад
"М16 лучше, и коммерчески в разы успешнее"©
Вот не пи.зди, чучело! М16 "коммерчески успешнее" только там, где жополизы из местного правительства тупо не могут отказать "главному союзнику-поставщику".
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854
оберлейтенант Поручик 9 часов назад
отойдя от политики и жополизов союзников поставщиков попробую ответить про комерческую успешность ар-15.
при вроде равных условиях приобретения (разрешения я имею ввиду) огражданеный акм и его вариации стоит около 650-750 долл. а самый бюджетный вариант ар-системы (клоны всякие чехи-немцы) начинается от 1500 долл, разницу улавливаете?
кому для защиты дома или просто шоб було шо выберут? а всякие стендовики и стрелки тактики уже знают шо им надо и денег не пожалеют.
шо не говори, как не ругай, но ар-платформы превосходят калаш по многим параметрам. по крайне мере на гражданском рынке.
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14k
Поручик оберлейтенант 9 часов назад
Герр Оберлейтенант
ви таки саме сибе пRотивоRечите:
..."акм и его вариации стоит около 650-750 долл. а самый бюджетный вариант ар-системы (клоны всякие чехи-немцы) начинается от 1500 долл, разницу улавливаете? кому для защиты дома или просто шоб було шо выберут?" ©

Как по мне, так "650-750 долл." - это ВДВОЕ дешевле, чем "от 1500".
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14k
Игорь Хомченко 11 часов назад
Я совсем запутался... НАТО теперь друзья? Иначе для чего для них оружие выпускать?
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9k
Кархародон Игорь Хомченко 11 часов назад
Оружие в натовском калибре выпускается не "для друзей", а на продажу. КК - частная лавочка.
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Игорь Хомченко Кархародон 10 часов назад
Да-да, я знаю. Капитализм там..Все на продажу... Где-то я это уже слышал.
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uutb Игорь Хомченко 10 часов назад
Выпускать надо для нас, а вот патроны отбирать у них)
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14k
Поручик Игорь Хомченко 10 часов назад
"Я совсем запутался... НАТО теперь друзья? Иначе для чего для них оружие выпускать?" ©
Не "друзья", а "потенциальный рынок сбыта"
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9k
Кархародон Игорь Хомченко 10 часов назад
Да, есть AR под русский патрон. Есть даже использующие штатные магазины для АК. Правда, не 5,45, а 7,62х39. Этот патрон в мире традиционно больше уважают и, соответственно, производят.
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