Российский АК-19 - автомат под боеприпасы НАТО

Автомат АК-19 изначально проектировался под боепитание патронами стандарта НАТО (5,56 х 45), такое заявление сделал генеральный директор акционерного общества «Концерна Калашников» Дмитрий Тарасов.
По словам руководителя, первая заявка на данную модификацию АК в концерн поступила от зарубежных заказчиков. «АК-19 использует патрон 5,56 на 45 миллиметров, принятый на вооружение в НАТО и широко распространнный в мире. Таким образом, наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок», — рассказал источнику Тарасов.
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На страницах агентства сообщили , что впервые за рубежом АК-19 будет представлен на выставке IDEX-2021, которая намечена на 21-25 февраля в Абу-Даби.
АК-19 создан на основе АК-12, принятого на вооружение российской армии в 2018 году.
После старта производства АК-12 мы стали получать большое количество запросов на производство такого автомата для зарубежных заказчиков, сообщили в Концерне Калашников. Так родился АК-19. Отличительной чертой этого автомата является другая кривизна сектора магазина. Среди преимуществ: высокая точность и кучность боя, усовершенствованные механические прицельные приспособления.
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Краткие ТТХ АК-19, который, если пойдёт в серию и будет, вероятно, продан в "бедные страны НАТО", вполне может проявить, своё качество и надёжность, стреляя в сторону России:
Применяемый патрон — 5.56 NATO. Длина ствола — 415 мм. Шаг нарезов — 178 мм. Масса — 3350 г.
- Вместимость магазина – 30 патронов.
- Конструкция АК-19 позволяет использовать современные прицельные комплексы и дополнительное оборудование.
- Облегчённый телескопический приклад с улучшенной эргономикой.
- Новое исполнение целика.
- Щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.
P.S. А что думает наш уважаемый читатель , на предмет продажи российскими концернами оружия за рубеж? К примеру, геополитическим противникам, да чего там - пример выше! Или вот как бы друзьям, но когда у самих не хватает, как, например в 2013 году к авианесущему крылу и комплекту электроники, купленному у России Индией, Щедрая Душа бонусом презентовала авианосец "Адмирал Горшков" - каково?
Кстати, только 25% акций Калашникова принадлежит Госкорпорации Ростех - остальные 75% минус одна акция, системообразующей структуры стрелкового сектора ОПК России - распродано по решению правительства РФ частным лицам, так что если найдётся денежный мешок , как пример - Илон Маск, который скупит 51% акций, то решать, сколько и чего выпускать оружейным заводам "Калашникова ", будут уже не в Москве - капитализм, понимаете ли!
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https://modernfirearms.net/ru/avtomaty-shturmovye-vintovki/rossija-avtomaty-i-shturmovye-vintovki/ash-12-7/https://modernfirearms.net/ru/avtomaty-shturmovye-vintovki/rossija-avtomaty-i-shturmovye-vintovki/ash-12-7/
не благодарите. Brandon Herrera на его канале я то же эту инфу скинул.
Нет, точность это главное разница. 16 оружие профессионала. Требовательна но дает очень эффективно действовать
Из него можно делать выстрелы на 800 ярдов с большой смертности противника.
Из Калашникова толко 400-500 ярдов. Это оружие очень подходит для не когда не имевшего оружия дервенщика. И для черномазый тоже подходит. В России нет оружия у людей с детства как у нас деревенщина умеет оружие с рождения. А так же макаки которым его поставят. Нет требовательных параметров оружия, можно стрелять, очень надёжный.
Когда я служил в Афганистане и Ирак, многие русские хотелось иметь Калашникова, но он даёт опознавания оружие противника и будет FF. Так не можно, но его постоянно присваивали. Я их постоянно выбрасывать и ломать был бы должен в своём подразделения.
Так не можно продавать оружие
Ты откуда такой нерусский?
В аул азбука плохо учил?
Автор лукавит, когда пишет: "75% распродано частным компаниям". Не совсем так. Ими владеет одна компания. А учитывая, что "Ростех" находится под санкциями, а эта компания нет, то можно предположить, что это сделано намеренно.
Был ППШ, купил из сослуживца он цеглый контейнер хранения из Ирака привёз. Там и акмс покупал, все законно до 1986 года. Под 30 калибр Калашникова.
Потом за 14800 продал, очень дорогие раньше 86 года поэтому закон о f.auto. Мне не понравилось Калашников. Очень грубо сделано и не имеет точность. И очень утомительно, 300 выстрелов совсем не можно делать. Из 16 можно делать хоть 1000.
Переезжай к нам
У нас свобода
Я тебе даже револьвер подарю. Он сломался, но можно выполнить ремонт, толко ствол надо обрезать укорачивать
Я в 320 вписался, брал 75% и делал сам,в гараже
Я не знаю как это перевести. У вас так не можно
Я сделал m16a2 f-a. Нет, это законно. Ну почти. УСМ два ведь. Иметь второй законно. Ставить очень быстро. Тем более у нас на весь штат всего 450 полицейский. А шерифов не бывает.
там законы другие, а это СНГ и законы по оружию сильно отличаются как и цены.
тут на простой КМ стебель снайперский не купить, да просто нет в магазине, есть в мастерских за не очень вменяемые деньги, а за переделку даже такой мелочи при желании могут наказать и не только рублем.
З.Ы, Концерн всё правильно делает, только с большим опозданием, как обычно.
Я пробовал на компьютере, не интересно. Не одну не прошел. я лучше с собакой и ружьём погуляю, на лодке покатас, на снегоход.
А чего дома то сидеть?
И увидите кто успешен
И кто вам сказал что 8 миллионов армалайтов сделано? Только военные тиражи это десятки миллионов. Гражданские в несколько раз больше
Это самая популярная автоматическая винтовка в мире
И американский магазин уж точно не показатель, особенно в период санкций. Но даже сейчас на их полках хватает АК из Китая, Чехии, Болгарии прочих эрзац-вариантов. А Афганистан, Сирия, множество стран Азии, Африки и т.д. Чего там на руках больше? М16? Не смешите меня.
АК уже делается и в калибре 7,62х51, он же 308 winchester. И тоже - для продаж за рубежом.
М16 лучше, и коммерчески в разы успешнее
Вот не пи.зди, чучело! М16 "коммерчески успешнее" только там, где жополизы из местного правительства тупо не могут отказать "главному союзнику-поставщику".
при вроде равных условиях приобретения (разрешения я имею ввиду) огражданеный акм и его вариации стоит около 650-750 долл. а самый бюджетный вариант ар-системы (клоны всякие чехи-немцы) начинается от 1500 долл, разницу улавливаете?
кому для защиты дома или просто шоб було шо выберут? а всякие стендовики и стрелки тактики уже знают шо им надо и денег не пожалеют.
шо не говори, как не ругай, но ар-платформы превосходят калаш по многим параметрам. по крайне мере на гражданском рынке.
..."акм и его вариации стоит около 650-750 долл. а самый бюджетный вариант ар-системы (клоны всякие чехи-немцы) начинается от 1500 долл, разницу улавливаете? кому для защиты дома или просто шоб було шо выберут?" ©
Как по мне, так "650-750 долл." - это ВДВОЕ дешевле, чем "от 1500".
Не "друзья", а "потенциальный рынок сбыта"