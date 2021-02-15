Российский АК-19 - автомат под боеприпасы НАТО





P.S. А что думает наш уважаемый читатель , на предмет продажи российскими концернами оружия за рубеж? К примеру, геополитическим противникам, да чего там - пример выше! Или вот как бы друзьям, но когда у самих не хватает, как, например в 2013 году к авианесущему крылу и комплекту электроники, купленному у России Индией, Щедрая Душа бонусом презентовала авианосец "Адмирал Горшков" - каково?

Кстати, только 25% акций Калашникова принадлежит Госкорпорации Ростех - остальные 75% минус одна акция, системообразующей структуры стрелкового сектора ОПК России - распродано по решению правительства РФ частным лицам, так что если найдётся денежный мешок , как пример - Илон Маск, который скупит 51% акций, то решать, сколько и чего выпускать оружейным заводам "Калашникова ", будут уже не в Москве - капитализм, понимаете ли!