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Пятничное видео, которое необходимо смотреть в слюнявчике

Пятничное видео, которое необходимо смотреть в слюнявчике (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 11:08
Сообщество : Еда
Метки: Закуски   видео   еда   интересно   посиделки   пятница   рыба   
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Пятничные вечер – отличный повод собраться компанией друзей у кого-нибудь в гостях, так как работа уже закончилась и начались выходные. А какие шумные посиделки без вкуснейших и вредных закусок?!

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Метки: Закуски   видео   еда   интересно   посиделки   пятница   рыба   
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11k
P.F. 59 минут назад
Мля, чуть слюной не захлебнулся...
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20k
hebpat 37 минут назад
эх, я рыбу люблю, для меня \то видео чистое издевательство
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8k
harlamov Час назад
Рыба вкусная, дегустаторы неприятные. Слишком бодипозитивные и словарный запас ограниченный. Бомба, бомба, бомба... очень информативно.
И да, это совсем не реклама)
Fishca - Астраханская рыбка!
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7k
Lev Asriev harlamov 59 минут назад
С языка снял! Сиськи, пузо и убогий лексикон. Как себя не любить надо, чтобы в такое превратиться...
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