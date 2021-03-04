Примеры, почему иногда нужно жать на кнопку камеры без раздумий

Чтобы стать фотографом-профи, нужно много всего, а потому большинство людей одолевает сомнение – справлюсь ли? Стоит ли вообще начинать? Что же, давайте начистоту, если сомнения в вашей жизни доминируют, то не стоит и пробовать. Потому что в ремесле фотографа есть немало моментов, когда нужно вскидывать камеру и жать на кнопку автоматически, буквально на рефлексах! Иначе можно упустить крутой кадр, но у героев этой подборки, наоборот, все получилось.