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Примеры, почему иногда нужно жать на кнопку камеры без раздумий

Примеры, почему иногда нужно жать на кнопку камеры без раздумий (16 фото)

Автор:
04 марта 2021 21:00
Метки: животные   интересно   фото   
1177
16

Чтобы стать фотографом-профи, нужно много всего, а потому большинство людей одолевает сомнение – справлюсь ли? Стоит ли вообще начинать? Что же, давайте начистоту, если сомнения в вашей жизни доминируют, то не стоит и пробовать. Потому что в ремесле фотографа есть немало моментов, когда нужно вскидывать камеру и жать на кнопку автоматически, буквально на рефлексах! Иначе можно упустить крутой кадр, но у героев этой подборки, наоборот, все получилось.

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Метки: животные   интересно   фото   
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24k
Павел 4 часа назад
Это же Конь в пальто

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69k
Пассажир. 4 часа назад
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