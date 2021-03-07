FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как бы выглядели персонажи компьютерных игр, если бы их создатели были бодипозитивщиками? Как бы выглядели персонажи компьютерных игр, если бы их создатели... 15 мужей, которые точно знают, как рассмешить свою половину 15 мужей, которые точно знают, как рассмешить свою половину Патологоанатомы перепутали тела и пошли на преступление Патологоанатомы перепутали тела и пошли на преступление Николас Кейдж женился в пятый раз Николас Кейдж женился в пятый раз Фотоподборка Фотоподборка Рекордный выстрел в темноту Рекордный выстрел в темноту Биолог - это не то о чём вы подумали! Биолог - это не то о чём вы подумали! 13 000 за работу на две ставки: сколько на самом деле получают педагоги. Фото квитанций прилагается 13 000 за работу на две ставки: сколько на самом деле получают... Фотоподборка Фотоподборка Сломанный вибратор лишил работы украинскую чиновницу Сломанный вибратор лишил работы украинскую чиновницу Митинги снеговиков признали законными Митинги снеговиков признали законными Гифки Гифки Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Телеканал «Роскосмоса» рассказал о пришельцах с Венеры и апокалипсисе Телеканал «Роскосмоса» рассказал о пришельцах с Венеры и апокалипсисе Гифки дня Гифки дня Красота в мелочах: 20 невероятных фактов о лишайниках Красота в мелочах: 20 невероятных фактов о лишайниках Ретро фотографии Ретро фотографии И страшно и красиво: 20 невероятных подвесных и самодельных мостов И страшно и красиво: 20 невероятных подвесных и самодельных мостов Известные случаи массового исчезновения людей Известные случаи массового исчезновения людей
История карточной системы в СССР

История карточной системы в СССР (6 фото)

Автор:
07 марта 2021 05:54
Метки: СССР   дефицит   талоны.   
307
6
Карточки вводились по разным причинам: в годы войн и неурожая, для борьбы с дефицитом, а иногда карточки предназначались для правящей, элитарной части общества, чтобы сильные мира сего получали продукты по особым, щедрым нормам.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   дефицит   талоны.   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Lynx 2 часа назад
С нынешними доходами и пенсиями все товары становятся дефицитные. Мизер денег - это и есть талоны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
69k
Медведь. 2 часа назад
В Америке карточки выдают алкоголикам чтобы не умер от голода..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Медведь. Час назад
Если Вы имеете в виду фудстэмпы, то они ничего общего не имеют с талонной системой, бытовавшей в СССР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Acu900 2 часа назад
А я помню в Киеве во второй половине 80-х ввели талоны на сахар. Мне было очень тогда как то не по себе. Ведь до этого конечно, как везде, были товары которые нужно постараться чтобы достать, но чтобы сахар был дифицит - это было уже как то странно... Ведь до 87 -года такой продукт как сахар всегда был в свободной продаже, помню было их два вида за 74 копейки за килограмм и чуть дороже -84 копейки за килограмм (может где то ошибаюсь наплюс мирус пару - поправьте меня). Учился я тогда в школе и помню пропагандировали что раньше жили плохо и продукты покупали по карточкам, но сейчас все хорошо и в гастрономе во всяком случае с основными продуктами - хлеб, молоко, яйца и сахар в том числе - проблем нет. И действительно так было до того как не пришел к власти Горбачев и объявил "сухой закон" и борьбу самогоноварением. Тут же пустили слух что сахар подорожает и за ним вдруг стали выстраиваться большие очереди. Ходил даже анекдот:
-как на самом деле СПИД расшифровывается?
Ответ
-Сахар Продан Ищите Дрожжи"
И властям ничего не оставалось делать как ввести на этот продукт талоны. Но видимо было стыдно писать на них "талон на сахар" - это напоминало довоенные и военные годы, и страна уже гордилась тем, что от талонов удалось избавиться, и тут опять... Так по этому на них вместо "талон" писали "приглашение". Выдавали такое "приглашение" на каждого члена семьи - 1 кг в месяц. То есть если в семье 5 человек выдавали 5 талонов ...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 2 часа назад
Ну наконец-то материал, подтверждающий то, за что меня здесь нещадно минусили несколько раз)): талоны появились во вполне себе "развитом" социализме, до "иуды" Горбачева. Это подтверждает, что процессы распада были объективными и многофакторными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Едондер пуп Час назад
Первые талоны стали появляться при позднем Брежневе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Юра Гагарин Едондер пуп 18 минут назад
для путинят-минусаторов не важна правда и истина, пропаганда заменила им ум, честь и совесть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вадим Игнатьев 2 часа назад
Вы не понимаете, это высшая сфера либерастии. Если талоны отменить, то где негры харчеваться будут. Но отсталый это СССР. Норм. Кто последний в РОССИИ талоны видел. Я так в 1994 году. В Пендосии и сейчас в ходу. Хохлы , налетай, пиндосов восхвалять надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Вадим Игнатьев Час назад
Глупости какие-то пишите...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Юра Гагарин Алексей 18 минут назад
пропаганды ради всё сгодится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вадим Игнатьев 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вадим Игнатьев 3 часа назад
Ага. В СШП продуктовые талоны, но отсталыми был СССР. Журнал Крокодил не врал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Вадим Игнатьев Час назад
В США продуктов на всех не хватает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Fishki_surfer 4 часа назад
Да, был я счастливым обладателем "визики москвича".
Вроде как в 1988г начали выдавать. Но через пару лет ее уже не хватало, нужно было получать талоны на дефицит (водка,табак,сахар,масло, промтовары, и т.д. и т.п.).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Секретное оружие к Восьмому Марта Секретное оружие к Восьмому Марта Как в СССР строили идеальные города-коммуны Как в СССР строили идеальные города-коммуны Жизнь в очереди: фотосвидетельства дефицита в СССР, которые запрещено было публиковать в прессе Жизнь в очереди: фотосвидетельства дефицита в СССР, которые запрещено было публиковать в прессе Афганская война в фотографиях 1979-1989 годов Афганская война в фотографиях 1979-1989 годов Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время Квартирники: как это было Квартирники: как это было
NAZARETH

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

461689



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Афганская война в фотографиях 1979-1989 годов
0
48
Афганская война в фотографиях 1979-1989 годов
Советские уроки домоводства: как же было классно, или не очень
1
252
Советские уроки домоводства: как же было классно, или не очень
﻿
Секретное оружие к Восьмому Марта
Секретное оружие к Восьмому Марта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#животные#знаменитости#дтп#интересное#смешно#актеры#кино#приколы#Украина
#Юмор#картинки#СССР#факты#комментарии#шоу бизнес#аварии#люди#авто аварии#звезды
#интересно#история#прикол#подборка#настроение#Россия#девушки#позитив#прикольные#сарказм.

На что жалуетесь?

Вернуться