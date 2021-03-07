История карточной системы в СССР

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Карточки вводились по разным причинам: в годы войн и неурожая, для борьбы с дефицитом, а иногда карточки предназначались для правящей, элитарной части общества, чтобы сильные мира сего получали продукты по особым, щедрым нормам.
Карточная система не была уникальным открытием Советского Союза. Еще в Древнем Китае во время бедствий населению раздавались длинные веревки с императорской печатью, и продавец ловко отхватывал кусочек во время каждой покупки. Система «пайков» и распределения продуктов существовала в Месопотамии. Однако повсеместно карточки на продукты стали внедряться только в годы Первой мировой войны. Австро-Венгрия и Германия таким образом регулировали спрос на мясо, сахар, хлеб, керосин, Франция и Англия — на уголь и сахар. В России земские организации и органы местного самоуправления тоже вводили карточки, одним из самых дефицитных продуктов был сахар.
На фото: 80-е годы времен СССР, перед входом в гастроном. Обычно такой ажиотаж был к концу перерыва в гастрономах, в обед завозили колбасы и иной дефицит.
В 1920 — 1940-е годы карточки стали верными спутниками каждого жителя СССР.
По всей стране карточки на хлебопродукты были введены к началу 1929 года. По первой категории снабжались рабочие «оборонки», транспорта и связи, инженерные работники, верхушка армии и флота. Им полагалось 800 г хлеба в день (членам семьи — по 400 г). Служащие относились ко второй категории и получали по 300 г хлеба в день. Третьей категории — безработным, инвалидам, пенсионерам — полагалось по 200 г. А вот «нетрудовые элементы» карточек вообще не получали.
По всей стране карточки на хлебопродукты были введены к началу 1929 года. По первой категории снабжались рабочие «оборонки», транспорта и связи, инженерные работники, верхушка армии и флота. Им полагалось 800 г хлеба в день (членам семьи — по 400 г). Служащие относились ко второй категории и получали по 300 г хлеба в день. Третьей категории — безработным, инвалидам, пенсионерам — полагалось по 200 г. А вот «нетрудовые элементы» карточек вообще не получали.
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Со временем карточки стали распространяться на мясо, масло, сахар и крупу.
Окончательно карточки укоренились на всем пространстве СССР к 1931 году, когда вышло постановление «О введении единой системы снабжения трудящихся по заборным книжкам». Создание колхозов, массовый голод начала 1930-х годов, строительство огромных предприятий стали для страны серьезным испытанием. 1 января 1935 года карточки были отменены, население стало покупать товары в открытой торговле. Но карточная система продолжала существовать вплоть до войны в скрытом виде. Так, в магазинах отпускали нормированное количество продуктов «в одни руки», население стали прикреплять к магазинам.
Окончательно карточки укоренились на всем пространстве СССР к 1931 году, когда вышло постановление «О введении единой системы снабжения трудящихся по заборным книжкам». Создание колхозов, массовый голод начала 1930-х годов, строительство огромных предприятий стали для страны серьезным испытанием. 1 января 1935 года карточки были отменены, население стало покупать товары в открытой торговле. Но карточная система продолжала существовать вплоть до войны в скрытом виде. Так, в магазинах отпускали нормированное количество продуктов «в одни руки», население стали прикреплять к магазинам.
С началом Великой Отечественной войны централизованное карточное распределение вводится вновь. Продовольственные и промтоварные карточки отныне распространялись на хлеб, крупу, сахар, кондитерские изделия, масло, обувь, ткани, швейные изделия. К ноябрю 1942 года они циркулировали уже в 58 крупных городах страны.
Карточка на хлеб. Ленинград, 1941 год.
Промтовары тоже отпускались по специальным купонам. Рабочим полагались 125 купонов в месяц, служащим — 100, детям и иждивенцам — 80. 5 купонов давали право на приобретение полотенца, 30 — пары обуви, 80 — шерстяного костюма. При этом карточки и купоны были лишь документами, разрешавшими приобретение товаров по фиксированным ценам.
Последняя в СССР волна нормированного распределения началась в 1983 году с введения талонной системы, суть которой заключалась в том, что для покупки дефицитного товара необходимо было не только заплатить деньги, но и передать особый талон, разрешающий покупку данного товара.
Первоначально талоны выдавались на некоторые дефицитные товары народного потребления, однако впоследствии были внедрены и на многие продукты питания. На практике зачастую не удавалось использовать талоны, так как соответствующих товаров в магазинах не было.
Первоначально талоны выдавались на некоторые дефицитные товары народного потребления, однако впоследствии были внедрены и на многие продукты питания. На практике зачастую не удавалось использовать талоны, так как соответствующих товаров в магазинах не было.
Талонная система стала сходить на нет в начале 1990-х в связи с ростом цен, инфляцией и распространением свободной торговли. Однако на ряд товаров талоны сохранялись до 1993 года.
А что вы думаете по данному поводу? Пишите комментарии.
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-как на самом деле СПИД расшифровывается?
Ответ
-Сахар Продан Ищите Дрожжи"
И властям ничего не оставалось делать как ввести на этот продукт талоны. Но видимо было стыдно писать на них "талон на сахар" - это напоминало довоенные и военные годы, и страна уже гордилась тем, что от талонов удалось избавиться, и тут опять... Так по этому на них вместо "талон" писали "приглашение". Выдавали такое "приглашение" на каждого члена семьи - 1 кг в месяц. То есть если в семье 5 человек выдавали 5 талонов ...
Вроде как в 1988г начали выдавать. Но через пару лет ее уже не хватало, нужно было получать талоны на дефицит (водка,табак,сахар,масло, промтовары, и т.д. и т.п.).