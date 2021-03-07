История карточной системы в СССР

Последняя в СССР волна нормированного распределения началась в 1983 году с введения талонной системы, суть которой заключалась в том, что для покупки дефицитного товара необходимо было не только заплатить деньги, но и передать особый талон, разрешающий покупку данного товара.



Первоначально талоны выдавались на некоторые дефицитные товары народного потребления, однако впоследствии были внедрены и на многие продукты питания. На практике зачастую не удавалось использовать талоны, так как соответствующих товаров в магазинах не было.