В Соединённых Штатах свернут политику насаждения демократии в других странах силой, свергая режимы и устраивая военные интервенции. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы не будем продвигать демократию c помощью дорогостоящих военных интервенций или попыток свергать авторитарные режимы силой. Мы пробовали использовать эту тактику в прошлом. Несмотря на благие намерения, это не сработало», — заявил Блинкен на встрече, посвящённой внешнеполитической стратегии, об этом сообщила Financial Times.
Старый сюжет, прекрасно характеризующий суть американской борьбы за демократию в странах третьего мира
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Далее в материале издания говорится, что администрация президента Джозефа Байдена стремится перестроить изоляционистскую и националистическую внешнюю политику, характерную для прошлого президента Дональда Трампа.
Площадь и масштаб демократической посевной, проведённой армией и спецслужбами США в ХХ веке
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США при Байдене будут стремиться, остаться на лидирующей позиции в мире, при этом избегая обвинений в том, что страна выступает как «глобальный полицейский», вмешивающийся в дела других стран.
Российские корни госсекретаря США: Блинкен из наших... Прошу прощения, российских евреев
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В ролике режет глаза маленькая неточность - исправим её. Заголовок об "украинских корнях" не соответствует истине, так как прадед Энтони - Мейер Блинкин (фамилия явно российского происхождения) эмигрировал из Российской Империи в 1904 году. Тогда существовала Малороссия или Малая Русь, в то время, как названия типа - "Окраины Речи Посполитой", канули в Лету после завоевания и раздела государства, существовавшего на территории современной Польши.
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А потом?
А потом эта ОПГ умерла с голоду.
А оно лежит,... а она бежит...