В ролике режет глаза маленькая неточность - исправим её. Заголовок об "украинских корнях" не соответствует истине, так как прадед Энтони - Мейер Блинкин (фамилия явно российского происхождения) эмигрировал из Российской Империи в 1904 году. Тогда существовала Малороссия или Малая Русь, в то время, как названия типа - "Окраины Речи Посполитой", канули в Лету после завоевания и раздела государства, существовавшего на территории современной Польши.