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США больше не будут свергать правительства ради торжества свободы и демократии

США больше не будут свергать правительства ради торжества свободы и демократии (1 фото + 3 видео)

Автор:
03 марта 2021 23:18
Сообщество : Политика
Метки: Блинкен   военная   госсекретарь   демократия   заявление   насаждение   сила   сша   
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В Соединённых Штатах свернут политику насаждения демократии в других странах силой, свергая режимы и устраивая военные интервенции. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Метки: Блинкен   военная   госсекретарь   демократия   заявление   насаждение   сила   сша   
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33  комментария
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2k
Frank Borman 7 часов назад
Пообещал как то главарь ОПГ, что его братки больше не будут убивать, взрывать конкурентов и крышевать коммерсов.
А потом?
А потом эта ОПГ умерла с голоду.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 4 минуты назад
зварекалась свинья каку кушать
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2k
Запускайте Берлагу! 15 минут назад
Зарекалась свинья говно есть.
А оно лежит,... а она бежит...
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−39
Pavel Manchuk Полчаса назад
Боже, сколько тут хомячков!! Админ вкидывает кусок дерьма, и все ненавистники хохлов и амеров ЛИКУЮТ! А в своем глазу бревна не видят.
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2k
Виталий Касандров 56 минут назад
Ну как бы да ,таки гораздо эффективнее и дешевле покупать партии проводящие нужную политику и СМИ. Правда не везде работает ,но таки опять же не Вьетнам .
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39k
Александр Час назад
Ааа так это все Трамп по миру чудил, вот оно что, а сейчас добрый Байден все прекратит )
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4k
x3matic 2 часа назад
Хохлы напряглись.
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8k
Андрей Иванов 2 часа назад
Свежо предание, да верится с трудом...
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2k
Запускайте Берлагу! Андрей Иванов 17 минут назад
Очень скоро "обецянки" обвалятся
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278
Monher Андрей Иванов 15 минут назад
С языка снял
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27k
a.fey 3 часа назад
Ха. Дорогостоящие. Так деньги же возвращаются. И очень удобно. Берутся деньги из бюджета, а возвращаются в карман. Вон, Украина. Деньги ушли из бюджета, а вернулись в карман Байдена. Сирия. Деньги идут из бюджета, а куда возвращаются деньги за украденную у Сирии нефть, ни кто не знает. По крайней мере, не в бюджет ни Сирии ни США.
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152
Stazis 3 часа назад
Зарекалась баба не е... ся, да зае.. сь зарекаться! (с)
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14k
Lynx Stazis 3 часа назад
пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет
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6k
klop Lynx 42 минуты назад
Ты вчера только наполеоном был, а сегодня уже президент.
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4k
Fishki_surfer 4 часа назад
Фух. Пару десятков людоедов - глав африканских (и не только) режимов выдохнули с облегчением.
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19k
pssst 5 часов назад
будут свергать исключительно ради наживы :)
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476
да пох 6 часов назад
Весь пост сделан для поднятия рейтинга роликов на ютюб ....Все остальное ходьба вокруг деревянного камня .
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16k
Ego sum qui sum 6 часов назад
а потом пчелы откажутся от меда, а российские чиновники от коррупции
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24k
turyst Ego sum qui sum 6 часов назад
Ну вы палку-то, в фантазиях, не перегибайте!
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1k
O.Bender1 7 часов назад
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471
Alex 7 часов назад
ну все ,теперь РФ можно вздохнуть спокойно, наконец заживем...)
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−50
Бывший мент 7 часов назад
Не прекратят. Просто методы изменяется
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9k
Николай 8 часов назад
Теперь будут свергать правительства чтобы убрать экономических конкурентов с мировой сцены. Ну что же цели поменяются, а методы останутся.
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21k
Батончик с маком 8 часов назад
понятно. решили файзером травить.
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3k
Горожанин 8 часов назад
Хохлам пиз.д.е.ц. И даже уже Северный поток 2 себе заранее в жо.пу засунули. Су.ки реально в итоге за Одессу ответят.
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12k
Dobryi_KOT 8 часов назад
В зоопарке кто-то умер.
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