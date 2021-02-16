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Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Майкл Джордан пожертвовал 10 миллионов долларов на открытие клиник в родном городе

Майкл Джордан пожертвовал 10 миллионов долларов на открытие клиник в родном городе (3 фото)

Автор:
16 февраля 2021 16:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: благотворительность   звезды   знаменитости   легенда баскетбола   майкл джордан   
337
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Легенда баскетбола Майкл Джордан пожертвовал часть своего огромного состояния на строительство двух медицинских центров в своем родном городе Уилмингтон, и в очередной раз доказал, что он все еще лучший из лучших, хотя давно уже ушел из спорта.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: благотворительность   звезды   знаменитости   легенда баскетбола   майкл джордан   
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6  комментариев
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7k
Караганда 2 часа назад
респект таким людям,в отличии от тех,кто жертвует в свои яхты,дворцы, в бизнес за рубежом и спонсирует предателей,пардон-потомственных десидентов.
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15k
Александр 7 минут назад
Все хвалят Джордана, и действительно, он красава, и легендарный спортсмен.

НО, шоб Вы знали, Майкл самый богатый(или один из) спортсмен мира. Он даже не миллионер, а несколько кратный миллиардер(был, и может остался). Что такое 10 мультов в сравнении с ярдами? Хммм....

Там ниже в комментах респектуют, что есть такие благодетели, что тратятся на пожертвования, а не на яхты- а между тем, Майклу эти огромные пожертвования не мешают владеть яхтой стоимостью как несколько этих пожертвований. Итд итп.
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1k
ALEX 44 минуты назад
Человечище!
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6k
klop Час назад
А что государство куй забило на клиники?
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1k
ALEX klop 44 минуты назад
Ты про наше государство?
.
Ссылка youtu.be
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klop ALEX Полчаса назад
Ты мне предлагаешь верить блохеру-навальненку?
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