Майкл Джордан пожертвовал 10 миллионов долларов на открытие клиник в родном городе

Пожертвование в размере 10 миллионов долларов позволит оказывать медицинскую помощь людям с плохой страховкой и без страховки вовсе. Джордан заявил: «Доступ к качественному медицинскому обслуживанию должен быть у каждого, независимо от того, где он живет и есть ли у него страховка».

Таким образом, пожертвования Майкла Джордана клиникам, управляемым некоммерческой организацией здравоохранения в Вирджинии, Северной и Южной Каролине и Джорджии, достигли колоссальной суммы в 17 миллионов долларов.

Ожидается, что две новые клиники откроются в Уилмингтоне, штат Северная Каролина, уже в следующем году.