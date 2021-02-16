Майкл Джордан пожертвовал 10 миллионов долларов на открытие клиник в родном городе

Легенда баскетбола Майкл Джордан пожертвовал часть своего огромного состояния на строительство двух медицинских центров в своем родном городе Уилмингтон, и в очередной раз доказал, что он все еще лучший из лучших, хотя давно уже ушел из спорта.
Пожертвование в размере 10 миллионов долларов позволит оказывать медицинскую помощь людям с плохой страховкой и без страховки вовсе. Джордан заявил: «Доступ к качественному медицинскому обслуживанию должен быть у каждого, независимо от того, где он живет и есть ли у него страховка».
Таким образом, пожертвования Майкла Джордана клиникам, управляемым некоммерческой организацией здравоохранения в Вирджинии, Северной и Южной Каролине и Джорджии, достигли колоссальной суммы в 17 миллионов долларов.
Ожидается, что две новые клиники откроются в Уилмингтоне, штат Северная Каролина, уже в следующем году.
До этого Джордан уже помог открыть две клиники в Шарлотте, которые с момента начала работы в октябре 2019 года обслужили более 4 500 пациентов. 57-летний Джордан тогда сильно расчувствовался, описывая, каково это — «иметь возможность отплатить сообществу, которое поддерживало [его] на протяжении многих лет». Джордан занимается благотворительностью в области здравоохранения, поскольку стремится устранить связанные с неравенством недостатки в здравоохранении и первичной медицинской помощи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Угадай знаменитость по фотке
- Джейсон Момоа кидался топорами в пользу природы
- Майкл Джордан пожертвовал 7 млн долларов на больницу для малообеспеченных семей
- Лейтенант Дэн из "Форреста Гампа" свозил более 1000 детей павших военнослужащих в Диснейленд
- Райан Рейнольдс пожертвовал миллион долларов на борьбу с коронавирусом и не забыл о Хью Джекмане
Понравилось17
НО, шоб Вы знали, Майкл самый богатый(или один из) спортсмен мира. Он даже не миллионер, а несколько кратный миллиардер(был, и может остался). Что такое 10 мультов в сравнении с ярдами? Хммм....
Там ниже в комментах респектуют, что есть такие благодетели, что тратятся на пожертвования, а не на яхты- а между тем, Майклу эти огромные пожертвования не мешают владеть яхтой стоимостью как несколько этих пожертвований. Итд итп.
.