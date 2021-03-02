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Забавный гиф-арт на основе знаменитых классических картин

Забавный гиф-арт на основе знаменитых классических картин (1 фото + 20 гиф)

Автор:
02 марта 2021 14:07
Сообщество : Юмор
Метки: Чёрный юмор   Юмор   гиф-анимация   гиф-юмор   гифки   искусство   смешные гифки   черный юмор   
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Польский художник Каетан Обарски (Kajetan Obarski), известный также как Kiszkiloszki, превращает известные классические картины в смешной и абсурдный гиф-арт. Юмор, конечно, черный. В инстаграм-аккаунте художника сказано: "Я создаю анимационные ролики о своей любви к человечеству. Я очень серьезный человек. Присоединяйся ко мне, мы можем быть серьезными вместе". И знаете - он не шутит!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Чёрный юмор   Юмор   гиф-анимация   гиф-юмор   гифки   искусство   смешные гифки   черный юмор   
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Пумба Минуту назад
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