Забавный гиф-арт на основе знаменитых классических картин

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Польский художник Каетан Обарски (Kajetan Obarski), известный также как Kiszkiloszki, превращает известные классические картины в смешной и абсурдный гиф-арт. Юмор, конечно, черный. В инстаграм-аккаунте художника сказано: "Я создаю анимационные ролики о своей любви к человечеству. Я очень серьезный человек. Присоединяйся ко мне, мы можем быть серьезными вместе". И знаете - он не шутит!
Обарски берет за основу картины известных художников - Микеланджело, Леонардо да Винчи, Ван Гога, Рене Магритта и других - и оживляет их, развивая сюжет по собственному усмотрению. Результат великолепный!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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