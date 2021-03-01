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Идеальный сухпаек. Монгольское сушеное мясо - борц

Идеальный сухпаек. Монгольское сушеное мясо - борц (4 фото)

Автор:
01 марта 2021 04:57
Метки: Идеальный   Монгольское   борц   мясо   сухпаек   сушеное   
388
4
На днях привезли с Монголии полукилограммовый пакет с монгольским сушеным мясом - борц. Этого пакета мне хватит, примерно на 10-15 порций наваристого и калорийного мясного бульона.

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Метки: Идеальный   Монгольское   борц   мясо   сухпаек   сушеное   
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13  комментариев
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5k
maclay 3 часа назад
Окуеть, скоро от безденежья кузнечиков и мумиё будем употреблять !
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1.6M
Иван Кемеров Автор поста maclay 3 часа назад
Реально очень вкусно.
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669
Serg Dex 19 минут назад
Да есть в продаже только в более "гламурной" упаковке и не монгольское, ну и цена ясень пень, не монгольская.
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3k
newegg 51 минуту назад
Сушеное мясо хорошо известно практически всем народам планеты, и сегодня его купить совсем не проблема. Разве что называется по разному.
Часто сам беру. Только не для супа, а для перекуса во время вылазок на природу.
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186
Ирина Шапошникова 2 часа назад
Я только не поняла, из килограмма получается 213 грамм, а из 1 тонны 476 килограмм. Что-то с пропорциями не в порядке.
В детстве знакомые (по моему селькупы) угощали вяленой медвежатиной, они ее нарезали длинными лентами, с травами солили, а потом вялили до состояния палки. Мясо было необычайно вкусным и малосоленым. А как рассказывали хранить его можно было несколько лет.
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45k
Albert GER Ирина Шапошникова Час назад
Это монгольские пропорции))).
Мясо сушат казахи тоже. И тоже вкусно.
Мне знакомо солёное сушеное мясо. Говорят, его надо сначала вымочить от соли а потом варить.
Но по причине студенчества мы его пороли так как есть. К пиву. Было вкусно.
И одна полоска хватало на целый вечер мусолить. Твёрдое как камень.
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186
Ирина Шапошникова Albert GER 49 минут назад
В том мясе было удивительно что оно малосоленое, его поперек волокон отламывали кусочками. И оно таяло во рту. А когда его солили там трав было столько же сколько мяса, помню листья брусники и ягоды клюквы там были, видимо бензойная кислота бальзамировала мясо и оно хранилось очень долго. Собственно как и ягоды клюквы могут пару лет висеть на кустике и не портиться.
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19k
shevanez Ирина Шапошникова 45 минут назад
Ага, с пропорциями что-то не то. По идее должно быть 217-250 кг. Может процессы приготовления отличаются. Отсюда и такая разница.
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45k
Albert GER Ирина Шапошникова 41 минуту назад
Не.
Казахский вариант основан на сушке и соли.
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120
Вано 2 часа назад
Из одного кг парного мяса можно приготовить 213 грамм вяленого мяса. А из одной тонны мяса можно приготовить 476 кг вялёного мяса
1 тонна=1000 кг.
Из килограмма 213 грамм.
Из 1000 килограмм 213х1000=213 000 грамм или 213 килограмм.
А из тонны - 476 килограмм.
Тонна в два с лишним раза тяжелее 1000 килограмм?
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1k
Лёха Вано Час назад
Что-то у автора с математикой хреново.

Остальная часть текста тоже вызывает сомнение,раз здесь с3,14здел...
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1k
Алексей Вано 10 минут назад
А как же усушка, утруска и пересортица? Не забываем о нормативах естественной убыли.
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