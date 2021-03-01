Идеальный сухпаек. Монгольское сушеное мясо - борц

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На днях привезли с Монголии полукилограммовый пакет с монгольским сушеным мясом - борц. Этого пакета мне хватит, примерно на 10-15 порций наваристого и калорийного мясного бульона.
Монгольский народ имеет много различных способов хранения пищевых продуктов про запас. Для этого используют два основных приёма: открытый и закрытый. К открытым приёмам относится “вяление мяса, или борц – по монгольски.
Имеются два типа вяленого мяса – борц, изготовленный в зимнее время путём засыхания на открытом сухом холодном воздухе, в естественных условиях. При этом мясо получается каштанового цвета. Также готовят и летом путём высушивания на солнце и хранения в прохладном тёмном месте. Этот борц имеет тёмноватый цвет. Монголы издавна лювбят блюда, приготовленные из борца.
Имеются два типа вяленого мяса – борц, изготовленный в зимнее время путём засыхания на открытом сухом холодном воздухе, в естественных условиях. При этом мясо получается каштанового цвета. Также готовят и летом путём высушивания на солнце и хранения в прохладном тёмном месте. Этот борц имеет тёмноватый цвет. Монголы издавна лювбят блюда, приготовленные из борца.
Во время космичееского полёта монгольского космонавта Ж.Гуррагчаа и его коллеги, российского космонавта В.Джанибекова в 1981 году, они часто употребляли борц в пищу в виде прессованной пасты. Монгольский учёный –исследователь Ж.Цэрэндэлэг, побывавший в антарктиде, в своих воспоминаниях писал, что на протяжении всей своей работы на южном континенте употреблял борц. Замораживание мяса в естественных условиях и его постепенное высушивание является другим испытанным методом хранения мяса. Этот метод и поныне широко применяется монголами.
В ноябре-декабре месяце борц изготавливают из мяса хорошо упитанного крупного рогатого скота или верблюда. Прежде чем изготовить борц, из мяса удаляют слой жира, так как при сушке жир портится, и сухожилия. Нарезают мясо на полосы длиной в 20-30 см, толщиной в 2-5 см. Потом их развешивают на верёвках, высотой в 2 м, для сушки в хорошо проветриваемом помещении. При этом расстояние между полосами мяса должно быть 15-20 см. При этом жидкость в мускулах замораживается и постепенно улетучивается, одновременно происходит высыхание мяса с наружной поверхности. При этом все питательные вещества, богатые азотистым экстрактивным веществом, остаются в мясе. Этим объясняется превосходный вкус и специфический запах вялёного мяса.
В ноябре-декабре месяце борц изготавливают из мяса хорошо упитанного крупного рогатого скота или верблюда. Прежде чем изготовить борц, из мяса удаляют слой жира, так как при сушке жир портится, и сухожилия. Нарезают мясо на полосы длиной в 20-30 см, толщиной в 2-5 см. Потом их развешивают на верёвках, высотой в 2 м, для сушки в хорошо проветриваемом помещении. При этом расстояние между полосами мяса должно быть 15-20 см. При этом жидкость в мускулах замораживается и постепенно улетучивается, одновременно происходит высыхание мяса с наружной поверхности. При этом все питательные вещества, богатые азотистым экстрактивным веществом, остаются в мясе. Этим объясняется превосходный вкус и специфический запах вялёного мяса.
По исследованиям монгольского учёного Ж.Гунгаа, вяленое мясо – борц из говядины содержит 7,13 процента влаги, белка – 75,3 процента, жира – 12,52 процента. Калорийность 1 кг борца составляет 4251,6 ккал. При высушивании масса говядины становится примерно в 4 раза легче. Поэтому хорошо высушенное и измельчённое мяса одного быка можно вместить в небольшой мешочек размером с мочевой пузырь животного. Из одного кг парного мяса можно приготовить 213 грамм вяленого мяса. А из одной тонны мяса можно приготовить 476 кг вялёного мяса – борц.
Наблюдения показывают, что при правильном хранении борц можно использовать в течение целого года. Перед тем как употреблять борц нужно его размочить в воде около 40 минут. При этом он разбухает и его объём увеличивается в 2-3 раза, впитывая в себя воду. Варится борц в течение 18 минут.
Наблюдения показывают, что при правильном хранении борц можно использовать в течение целого года. Перед тем как употреблять борц нужно его размочить в воде около 40 минут. При этом он разбухает и его объём увеличивается в 2-3 раза, впитывая в себя воду. Варится борц в течение 18 минут.
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Часто сам беру. Только не для супа, а для перекуса во время вылазок на природу.
В детстве знакомые (по моему селькупы) угощали вяленой медвежатиной, они ее нарезали длинными лентами, с травами солили, а потом вялили до состояния палки. Мясо было необычайно вкусным и малосоленым. А как рассказывали хранить его можно было несколько лет.
Мясо сушат казахи тоже. И тоже вкусно.
Мне знакомо солёное сушеное мясо. Говорят, его надо сначала вымочить от соли а потом варить.
Но по причине студенчества мы его пороли так как есть. К пиву. Было вкусно.
И одна полоска хватало на целый вечер мусолить. Твёрдое как камень.
Казахский вариант основан на сушке и соли.
1 тонна=1000 кг.
Из килограмма 213 грамм.
Из 1000 килограмм 213х1000=213 000 грамм или 213 килограмм.
А из тонны - 476 килограмм.
Тонна в два с лишним раза тяжелее 1000 килограмм?
Остальная часть текста тоже вызывает сомнение,раз здесь с3,14здел...