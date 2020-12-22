Археологи нашли мумию волчонка возрастом 57 тысяч лет

Главной загадкой для ученых все эти годы оставалась причина смерти волчонка, но и ее удалось выяснить. Исследователи предположили, что на самку обрушилось логово, пока ее мать была на охоте. "Многие задались вопросом - почему Жур была единственной волчицей, найденной в логове, и что случилось с ее матерью, братьями и сестрами. Возможно, она была единственным волчонком у матери, или же других волков не было в логове во время обрушения. К сожалению, мы этого никогда не узнаем," - говорит ведущий автор исследования Джулия Мичен, доцент анатомии Университета Де-Мойн в Айове.