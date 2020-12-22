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Археологи нашли мумию волчонка возрастом 57 тысяч лет

Археологи нашли мумию волчонка возрастом 57 тысяч лет (6 фото)

Автор:
22 декабря 2020 19:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   волки   дикая природа   животные   история   ледниковый период   находки   новости   
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В вечной мерзлоте канадского региона Юкон обнаружили удивительно редкую находку - мумию волчонка эпохи ледникового периода, которая прекрасно сохранилась. Мумия самки по кличке Жур пролежала в вечной мерзлоте примерно 57 тысяч лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   волки   дикая природа   животные   история   ледниковый период   находки   новости   
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2  комментария
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5k
SSD 2 часа назад
Археологи нашли мумию волчонка возрастом 57 тысяч лет
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7k
Михаил Час назад
"Нечто", начало.
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