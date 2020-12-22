Археологи нашли мумию волчонка возрастом 57 тысяч лет

В вечной мерзлоте канадского региона Юкон обнаружили удивительно редкую находку - мумию волчонка эпохи ледникового периода, которая прекрасно сохранилась. Мумия самки по кличке Жур пролежала в вечной мерзлоте примерно 57 тысяч лет.
Мумию волчонка обнаружили еще в июле 2016 года - местный золотоискатель нашел ее в канадском Юконе. Однако, информация о мумии, причинах смерти волчонка и других открытиях появилась только сейчас. Ученые провели радиоуглеродный анализ и исследование ДНК мумии, и пришли к выводу, что она пролежала в вечной мерзлоте около 57 000 лет. Вес волчонка - 670 граммов, а длина - 41,7 см.
Ученым удалось выяснить, что перед ними самка, которой в момент смерти было шесть-семь недель. Она получила кличку Жур ("волк" на языке индейцев местной народности). Тело волчонка прекрасно сохранилось - целыми остались голова, хвост, зубы, лапы и мех, что считается большой редкостью. Кроме того, в желудке Жур обнаружили следы лосося, что значит, что к тому моменту она уже перешла с материнского молока на рыбную диету.
Главной загадкой для ученых все эти годы оставалась причина смерти волчонка, но и ее удалось выяснить. Исследователи предположили, что на самку обрушилось логово, пока ее мать была на охоте. "Многие задались вопросом - почему Жур была единственной волчицей, найденной в логове, и что случилось с ее матерью, братьями и сестрами. Возможно, она была единственным волчонком у матери, или же других волков не было в логове во время обрушения. К сожалению, мы этого никогда не узнаем," - говорит ведущий автор исследования Джулия Мичен, доцент анатомии Университета Де-Мойн в Айове.
Исследование генома Жур также подтвердило, что она произошла от древних волков из Сибири и Аляски, которые являются предками современных волков. Сейчас ученые нацелены исследовать мумию Жур и дальше - по их словам, она поможет получить больше информации об эволюции и распространении волков в Северной Америке. Кроме того, команда не исключает, что в скором времени они обнаружат еще больше мумий волков в канадской вечной мерзлоте. "Одним из небольших преимуществ изменения климата является то, что по мере таяния вечной мерзлоты мы будем находить все больше таких мумий," - рассказала Мичен.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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