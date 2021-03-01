Великие люди Великой страны. 1981 год

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Когда делают подборки фотографий из СССР, большинство старается опубликовать снимки известных людей – актёров и актрис. Но великой нашу страну, которую мы называли СССР или Советский Союз, делали другие люди – шахтёры и сталевары, врачи и учителя. Простые люди, как мы с вами. Но раз страна была великой, значит на самом деле именно этих людей и стоит называть великими. Вот я и решил сделать серию подборок с фотографиями Великих людей Великой страны.
Летчики-космонавты, члены экипажа "Союз Т-3" Геннадий Стрекалов, Олег Макаров и командир корабля Леонид Кизим. 10 января 1981 года.
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Закройщица Вера Коробко (справа) во время обучения молодой швеи в одном из московских швейных ателье. Январь 1981 года.
Семья шофера Михаила Натягача из колхоза имени А. Бузницкого (село Мироновка Киевской области). 1981 год.
Олимпийский чемпион (1980 г.) по вольной борьбе Санасар Оганисян – студент третьего курса Московского инженерно-строительного института. Март 1981 года.
Актриса Светлана Суховей и оператор киностудии "Беларусьфильм" Юрий Елхов просматривают кинопробы. 1981 год.
Сборщики главного автосборочного конвейера Камского автомобильного завода Пётр Якимов (слева) и Михаил Курганов (справа). 18 апреля 1981 года.
Бригадир слесарей-сборщиков объединения "Ленинградский металлический завод" Владимир Чичеров на велосипедной прогулке с внучкой. 19 июня 1981 года.
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Нахерачат сейчас опять кучу минусов, да и хер с ними