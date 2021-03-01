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Великие люди Великой страны. 1981 год

Великие люди Великой страны. 1981 год (20 фото)

Автор:
01 марта 2021 13:43
Метки: история   люди   страна   
879
20

Когда делают подборки фотографий из СССР, большинство старается опубликовать снимки известных людей – актёров и актрис. Но великой нашу страну, которую мы называли СССР или Советский Союз, делали другие люди – шахтёры и сталевары, врачи и учителя. Простые люди, как мы с вами. Но раз страна была великой, значит на самом деле именно этих людей и стоит называть великими. Вот я и решил сделать серию подборок с фотографиями Великих людей Великой страны.

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Метки: история   люди   страна   
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17  комментариев
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5k
workmen77 4 часа назад
Раньше был культ созидателей, а теперь прожигателей и разрушителей.
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37k
Прораб Полчаса назад
У бригадира газосварщиков электрод и снаряга для электросварки.
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3k
Алексей Час назад
Грустно смотреть на эти фото. Люди жили, работали, любили, отдыхали и не ведали, что через несколько лет произойдёт с ними и с нашей страной.
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7k
Прохожий3 2 часа назад
1981 год. Классное время было. Беззаботное. Старшие классы. Все живы-здоровы.. Всем добра)
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942
Геннадий Николаевич Казаков 2 часа назад
Алый флаг нашей страны. На нем - серп и молот, символ мирного труда, нерушимого союза между теми, кто работает, строит, созидает!
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6k
Matthew Hopkins 3 часа назад
Как так получилось, ребята, что Горбачев развалил вашу "великую" страну за 6 лет? За шесть лет, Карл, развалилось то чему, казалось, быть веками? А может просто страна не была великой?
Нахерачат сейчас опять кучу минусов, да и хер с ними
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5k
Нестерин Сергей Matthew Hopkins 2 часа назад
Нет дорогой, страну развалили не за 6 лет. Её начали разваливать ещё с приходом Хрущёва. Постепенно. Не торопясь. Основательно подтачивая фундамент. Это и разгоны демонстраций в Новочеркасске, Твери, Кемерово. Это и реформа Косыгина- Либермана. Это и отказ от реального планирования и переход на процентное планирование. И закрытие проектов озеленения, тоннеля на сахалин и пр., и пр., и пр. Не за 6 лет это сделали. А главное- перекрыли людям доступ к информации. Что с успехом происходит и сейчас.
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3k
Алексей Matthew Hopkins Час назад
Да не Горбачёв её развалил. Всё началось ещё до него. Западные санкции, падение нефтецен, Афган, гонки на лафетах, коррупция и приписки-всё это окончательно подорвало уже дышащую на ладан соцэкономику. ИМХО Горбачёв худо-бедно пытался исправить положение, вводя перестройку, хозрасчёт, кооперацию. Но было уже поздно. Развал СССР был неминуем.
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0
EE 3 часа назад
А почему все так улыбаются? Почему это всем так хорошо? У них что там лимонов не было?).
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0
EE Час назад
Я в хорошем смысле). Хорошее было времячко, счастливые лица).
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−148
Сергей 4 часа назад
Великая страна, которая развалилась сама от себя. Великие люди, которые танцевали на этих руинах. Великое образование, после которого люди заряжали воду у телевизора
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12k
Совранский Сергей 4 часа назад
Главное достижение, что таких как ты - лечили принудительно!
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30k
Alex Сергей 4 часа назад
Баран ты
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54k
Алекс Юстасов Сергей 3 часа назад
Никто не помнит строителей храма Артемиды, которых было много и они построили величественное сооружение. Но все знают мудака Герострата, который его спалил. Вот такие же немногочисленные уроды, как ты, и разрушили СССР.
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