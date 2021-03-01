Великие люди Великой страны. 1981 год

Когда делают подборки фотографий из СССР, большинство старается опубликовать снимки известных людей – актёров и актрис. Но великой нашу страну, которую мы называли СССР или Советский Союз, делали другие люди – шахтёры и сталевары, врачи и учителя. Простые люди, как мы с вами. Но раз страна была великой, значит на самом деле именно этих людей и стоит называть великими. Вот я и решил сделать серию подборок с фотографиями Великих людей Великой страны.