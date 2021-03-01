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Юный скалолаз пытается добраться до запретных вкусняшек

Юный скалолаз пытается добраться до запретных вкусняшек (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 марта 2021 09:21
Сообщество : Юмор
Метки: Печенье   Юмор   видео   девочка   дети   милота   прикол   скалолаз   
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Трехлетняя девочка придумала, как добраться до печенья, спрятанного от нее мамой в шкафу. Словно скалолаз она забралась на холодильник, а затем достала заветное лакомство.

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Метки: Печенье   Юмор   видео   девочка   дети   милота   прикол   скалолаз   
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1  комментарий
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avix Час назад
Сценка "Кунг-Фу Панду" напомнила. Теперь её можно начинать обучать великому мастерству с помощью пельмешек.
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Alonso

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