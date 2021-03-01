Юный скалолаз пытается добраться до запретных вкусняшек

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Трехлетняя девочка придумала, как добраться до печенья, спрятанного от нее мамой в шкафу. Словно скалолаз она забралась на холодильник, а затем достала заветное лакомство.
Сразу видно, что этот трюк она проделывает не в первый раз.
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