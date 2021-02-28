Интересные случаи в ходе ВОВ

И напоследок несколько других занимательных случаев:





Адольф Гитлер считал своим личным врагом не Сталина, а Левитана (диктор). За его голову была обещана награда - 250 тыс. немецких марок.



Иногда войскам приходилось использовать ослов в качестве тягловой силы. Однако эти животные известны своим упрямством. И в некоторых случаях солдатам приходилось тащить их на себе.

Немецкая разведка успешно действовала в советском тылу. Абсолютно везде, кроме Ленинграда. Немцы посылали шпионов в блокадный город, снабжая их всеми нужными вещами: документы, одежда, деньги и т.п. Однако их вычислял первый попавшийся патруль при проверке документов. Немцы испробовали все уловки, добились полного сходства поддельных документов с настоящими. Но все равно «липу» обнаруживал любой полуграмотный боец, призванный из Средней Азии. Немцы так и не смогли решить эту проблему. А причина была проста: наши делали скрепки для листов из обычного железа, а противник из нержавейки. Соответственно, в блокадном Ленинграде не было человека, который имел бы документы с новыми скрепками, у всех они были ржавые. А немецкие выдавали себя своим блеском.



Фашистская подводная лодка обнаружила транспортные суда, которые везли из Америки в Мурманск боеприпасы, топливо и танки. Так как суда практически не были вооружены, немцы, видимо, решили поиздеваться. Они всплыли рядом с одним кораблем на расстоянии 20-30 метров и выпустили в упор торпеду. Взрывная волна подняла в воздух танки, которые стояли на палубе. Два из них упали прямо на подлодку, та получила пробоину и затонула