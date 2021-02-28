Интересные случаи в ходе ВОВ

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как себя вести после смерти близкого человека и не нарваться на мошенников Как себя вести после смерти близкого человека и не нарваться на... В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах Нижнего Новгорода В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах... Год на передовой борьбы с коронавирусом: девушки, работающие на скорой помощи Год на передовой борьбы с коронавирусом: девушки, работающие на... Удаленное фото Бейонсе, памятник Аленки и другое: нейросеть оживила фото и мемы Удаленное фото Бейонсе, памятник Аленки и другое: нейросеть... Прикольные комментарии в соцсетях Прикольные комментарии в соцсетях Футболисты "Краснодара" подарили машину таксисту-инвалиду, которого травили в соцсетях Футболисты "Краснодара" подарили машину таксисту-инвалиду,... Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных... Сколько стоили игрушки в СССР? интересный каталог с ценами Сколько стоили игрушки в СССР? интересный каталог с ценами 15 снимков, на которые стоит взглянуть даже умудренным опытом 15 снимков, на которые стоит взглянуть даже умудренным опытом Ретро фотографии Ретро фотографии К такому их жизнь не готовила: истории, в которых героев ждал полный провал К такому их жизнь не готовила: истории, в которых героев ждал... 8 малоизвестных научно-фантастических фильмов советских времен которые стоит посмотреть 8 малоизвестных научно-фантастических фильмов советских времен... Как в СССР строили идеальные города-коммуны Как в СССР строили идеальные города-коммуны Канализационный люк наказал любителя петард Канализационный люк наказал любителя петард В девяностые В девяностые "Супер Царио": "Дворец Путина" обыграли в ролике про усатого водопроводчика "Супер Царио": "Дворец Путина" обыграли в ролике про усатого... Куда пропали Дональды? История культовой в СССР жвачки или Как сгорели наши детские мечты Куда пропали Дональды? История культовой в СССР жвачки или Как... Мужчина ослепил пилота вертолета лазерной указкой и отправился в тюрьму Мужчина ослепил пилота вертолета лазерной указкой и отправился в... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки
Интересные случаи в ходе ВОВ

Интересные случаи в ходе ВОВ (9 фото)

Автор:
28 февраля 2021 18:33
Метки: Великая Отечественная   люди   факты   
646
9
Любая война – это дело серьезное, однако и боевые действия не обходятся без занимательных, курьезных и интересных случаев. Каждому человеку свойственно ошибаться, оригинальничать и даже совершать подвиги. И практически все занимательные и курьезные случаи происходят по причине людской глупости или находчивости. Ниже приведем некоторые интересные факты о ВОВ.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Великая Отечественная   люди   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Федор 59 минут назад
ХЗ.... Особенно с подлодкой. Торпеда просто не успеет встать на боевой взвод, на таком расстоянии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Belousov Andrey Федор 46 минут назад
взрыв торпеды менее 200 м. от подлодки считается опасным для самой подлодки. Так что скорее всего история байка, уже много таких слышал и про паровоз и про грузовик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
[email protected] 2 часа назад
Не было Героя СССР, а только Герой Советского Союза!!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ZmeyUA [email protected] Полчаса назад
Тогда она называлась именно так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
InfoVoin Автор поста 2 часа назад
Смешно, когда своими минусиками либерасты и те кто за рубежом живёт, но ратует за развал НАШЕЙ страны, пытаются помешать нормальному общению и здоровому процессу на Фишках, но успокаиваться не нужно, нужно таких в игнор и к ногтю, ибо МЫ ВСЕ ЗНАЕМ, судя по последним революциям, что нынче меньшинство выигрывает и потом рулит большинством, которые когда было нужно позасовывали свои языки в дупло, подумайте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как себя вести после смерти близкого человека и не нарваться на мошенников Как себя вести после смерти близкого человека и не нарваться на мошенников Прощай, Ларри Флинт Прощай, Ларри Флинт Как отшельники не сходили с ума от одиночества? Как отшельники не сходили с ума от одиночества? Как Московский метрополитен спас москвичей? Как Московский метрополитен спас москвичей? 10 знаменитых Татьян 10 знаменитых Татьян Как русские создали свою собственную «Калифорнию» в Китае Как русские создали свою собственную «Калифорнию» в Китае
InfoVoin
так себе
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28128



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Футболисты "Краснодара" подарили машину таксисту-инвалиду, которого травили в соцсетях
1
113
Футболисты "Краснодара" подарили машину таксисту-инвалиду, которого травили в соцсетях
15 снимков, на которые стоит взглянуть даже умудренным опытом
2
42
15 снимков, на которые стоит взглянуть даже умудренным опытом
﻿
Набирающие популярность
Пернилла Стальфельт - Одного поля ягоды
0
16
Пернилла Стальфельт - Одного поля ягоды
В США учителя призывают отказаться от преподавания Шекспира из-за устаревших идей
0
15
В США учителя призывают отказаться от преподавания Шекспира из-за устаревших идей
Имеет ли отец право так общаться с ребенком
Имеет ли отец право так общаться с ребенком
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#прикол#СССР#смешные#комментарии#сша#знаменитости#сарказм#война
#история#факты#Россия#кино#прикольные#приколы#жизнь#настроение#сатира#в мире
#интересно#картинки#животные#люди#дети#смешно#девушки#позитив#на различный вкус#переписка

На что жалуетесь?

Вернуться