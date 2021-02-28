Интересные случаи в ходе ВОВ

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Любая война – это дело серьезное, однако и боевые действия не обходятся без занимательных, курьезных и интересных случаев. Каждому человеку свойственно ошибаться, оригинальничать и даже совершать подвиги. И практически все занимательные и курьезные случаи происходят по причине людской глупости или находчивости. Ниже приведем некоторые интересные факты о ВОВ.
Воспоминания Эйзенхауэра.
Эйзенхауэр писал, что минные поля, которые создавали немцы, были мощным препятствием для быстрого продвижения американской армии. Однажды ему довелось беседовать с маршалом Жуковым. Последний поделился советской практикой, рассказав, что пехота атаковала прямо через поле, не обращая внимание на мины. А потери солдат приравнивались к тем, которые могли быть, если бы немцы защищали этот участок артиллерией и пулеметами. Этот рассказ Жукова шокировал Эйзенхауэра. Если бы так размышлял любой американский или европейский генерал, то его незамедлительно могли разжаловать. Мы не беремся судить, правильно поступал советский полководец или нет, в любом случае только он мог знать, чем были мотивированны подобные решения. Однако эта тактика по праву входит в интересные факты ВОВ 1941-1945 гг.
Взятие плацдарма.
Происходили курьезные случаи не только с пехотинцами. Интересные факты о ВОВ изобилуют происшествиями и с участием летчиков. Однажды эскадрилья штурмовиков получила приказ сбросить бомбы на плацдарм, занятый немцами. Зенитки противника стреляли так плотно, что могли вывести из строя все самолеты еще до подлета к цели. Командир пожалел своих подчиненных и нарушил приказ. По его указанию штурмовики сбросили бомбы в лес, который находился около плацдарма, и благополучно вернулись назад.
Разумеется, немецкие части не получили урона и продолжали стойко обороняться. На следующее утро случилось чудо. Наши войска смогли взять плацдарм практически без боя. Оказалось, что в том лесу находился штаб войск противника, и летчики его полностью уничтожили. Начальство искало отличившихся для вручения награды, но того, кто это сделал, так и не нашли. Летчики молчали, так как было доложено, что отбомбились по плацдарму противника согласно приказу.
Разумеется, немецкие части не получили урона и продолжали стойко обороняться. На следующее утро случилось чудо. Наши войска смогли взять плацдарм практически без боя. Оказалось, что в том лесу находился штаб войск противника, и летчики его полностью уничтожили. Начальство искало отличившихся для вручения награды, но того, кто это сделал, так и не нашли. Летчики молчали, так как было доложено, что отбомбились по плацдарму противника согласно приказу.
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Таран.
Богатой на подвиги была Великая Отечественная война. Интересные факты включают в себя и геройское поведение отдельных летчиков. Например, пилот Борис Ковзан однажды возвращался с боевого задания. Внезапно его атаковали шесть немецких асов. Летчик расстрелял весь боекомплект и получил ранение в голову. Затем он доложил по рации, что покидает машину и открыл люк. В последний момент он заметил, что на него несется самолет противника. Борис выровнял свою машину и направил ее на таран. Оба самолета взорвались.
Ковзана спасло то, что он перед тараном открыл люк. Летчик без сознания вывалился из кабины, автоматизированный парашют раскрылся, и Борис благополучно приземлился на землю, где его подобрали и отправили в госпиталь. Ковзан дважды удостаивался почетного звания "Герой Советского Союза".
Ковзана спасло то, что он перед тараном открыл люк. Летчик без сознания вывалился из кабины, автоматизированный парашют раскрылся, и Борис благополучно приземлился на землю, где его подобрали и отправили в госпиталь. Ковзан дважды удостаивался почетного звания "Герой Советского Союза".
Верблюды.
Интересные факты из истории ВОВ включают в себя случаи приручения военными диких верблюдов. В 1942 году в Астрахани формировалась 28-я резервная армия. Для пушек не хватало тягловой силы. По этой причине военные были вынуждены вылавливать в окрестностях Астрахани диких верблюдов и заниматься их приручением.
Всего для нужд 28-й армии было использовано 350 «кораблей пустыни». Большинство из них погибло в боях. Выжившие животные постепенно переводились в хозяйственные части, а после передавались в зоопарки. Один верблюд по кличке Яшка дошел с бойцами до самого Берлина.
Всего для нужд 28-й армии было использовано 350 «кораблей пустыни». Большинство из них погибло в боях. Выжившие животные постепенно переводились в хозяйственные части, а после передавались в зоопарки. Один верблюд по кличке Яшка дошел с бойцами до самого Берлина.
В интересные факты о ВОВ входит история о Гитлере. Но не о том, который находился в Берлине, а о его однофамильце, еврее. Семен Гитлер был пулеметчиком и отважно проявил себя в боях. В архивах сохранился наградной лист, где так и написано, что Гитлер представлен к медали «За боевые заслуги». Однако в другом наградном листе за медаль «За отвагу» была допущена ошибка. Вместо Гитлер написали Гитлев. Случайно это сделано или намеренно - неизвестно.
Трактора.
Неизвестные факты о войне рассказывают о случае, когда трактора пытались переделывать в танки. Во время боевых действий возле Одессы испытывалась острая нехватка техники. Командование приказало обшить 20 тракторов листами брони и установить на них муляжи орудий. Ставка делалась на психологический эффект. Атака проходила ночью, и в темноте трактора с включенными фарами и муляжами орудий наводили панику в рядах румынских частей, осаждавших Одессу. Солдаты прозвали эти машины НИ-1, что означает «На испуг».
Подвиг Дмитрия Овчаренко.
Какие еще известны интересные факты ВОВ? Героические поступки советских воинов занимают в них далеко не самое последнее место. В 1941 году рядовой Дмитрий Овчаренко удостоился почетного звания "Герой СССР". 13 июля боец вез на подводе в свою роту боеприпасы. Внезапно его окружил немецкий отряд из 50 человек.
Овчаренко замешкался, и немцы отобрали у него винтовку. Но боец не растерялся и схватил с телеги топор, которым отрубил голову немецкому офицеру, стоявшему рядом. Затем он схватил с телеги три гранаты и бросил их в солдат, которые успели расслабиться и немного отойти. На месте погибли 20 человек, остальные в ужасе побежали. Овчаренко догнал другого офицера и ему тоже отрубил голову.
Овчаренко замешкался, и немцы отобрали у него винтовку. Но боец не растерялся и схватил с телеги топор, которым отрубил голову немецкому офицеру, стоявшему рядом. Затем он схватил с телеги три гранаты и бросил их в солдат, которые успели расслабиться и немного отойти. На месте погибли 20 человек, остальные в ужасе побежали. Овчаренко догнал другого офицера и ему тоже отрубил голову.
Леонид Гайдай.
Чем еще необычным запомнилась Великая Отечественная война? Интересные факты включают в себя историю, произошедшую с известным кинорежиссером Леонидом Гайдаем. Его призвали в армию в 1942 году. На фронт он не попал, так как отправили его в Монголию объезжать лошадей для войсковых нужд. Однажды к ним прибыл военком, набиравший добровольцев для перехода в действующую армию. Он спросил: «Кто в кавалерию?». Режиссер ответил: «Я». Военком задал еще ряд аналогичных вопросов про пехоту, флот, разведку - Гайдай везде вызывался. Начальник разозлился и сказал: «Не спешите, я сперва оглашу весь список». Через несколько лет Гайдай использовал этот диалог в своей кинокомедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
Другие интересные факты о ВОВ.
И напоследок несколько других занимательных случаев:
Адольф Гитлер считал своим личным врагом не Сталина, а Левитана (диктор). За его голову была обещана награда - 250 тыс. немецких марок.
Иногда войскам приходилось использовать ослов в качестве тягловой силы. Однако эти животные известны своим упрямством. И в некоторых случаях солдатам приходилось тащить их на себе.
Немецкая разведка успешно действовала в советском тылу. Абсолютно везде, кроме Ленинграда. Немцы посылали шпионов в блокадный город, снабжая их всеми нужными вещами: документы, одежда, деньги и т.п. Однако их вычислял первый попавшийся патруль при проверке документов. Немцы испробовали все уловки, добились полного сходства поддельных документов с настоящими. Но все равно «липу» обнаруживал любой полуграмотный боец, призванный из Средней Азии. Немцы так и не смогли решить эту проблему. А причина была проста: наши делали скрепки для листов из обычного железа, а противник из нержавейки. Соответственно, в блокадном Ленинграде не было человека, который имел бы документы с новыми скрепками, у всех они были ржавые. А немецкие выдавали себя своим блеском.
Фашистская подводная лодка обнаружила транспортные суда, которые везли из Америки в Мурманск боеприпасы, топливо и танки. Так как суда практически не были вооружены, немцы, видимо, решили поиздеваться. Они всплыли рядом с одним кораблем на расстоянии 20-30 метров и выпустили в упор торпеду. Взрывная волна подняла в воздух танки, которые стояли на палубе. Два из них упали прямо на подлодку, та получила пробоину и затонула
Адольф Гитлер считал своим личным врагом не Сталина, а Левитана (диктор). За его голову была обещана награда - 250 тыс. немецких марок.
Иногда войскам приходилось использовать ослов в качестве тягловой силы. Однако эти животные известны своим упрямством. И в некоторых случаях солдатам приходилось тащить их на себе.
Немецкая разведка успешно действовала в советском тылу. Абсолютно везде, кроме Ленинграда. Немцы посылали шпионов в блокадный город, снабжая их всеми нужными вещами: документы, одежда, деньги и т.п. Однако их вычислял первый попавшийся патруль при проверке документов. Немцы испробовали все уловки, добились полного сходства поддельных документов с настоящими. Но все равно «липу» обнаруживал любой полуграмотный боец, призванный из Средней Азии. Немцы так и не смогли решить эту проблему. А причина была проста: наши делали скрепки для листов из обычного железа, а противник из нержавейки. Соответственно, в блокадном Ленинграде не было человека, который имел бы документы с новыми скрепками, у всех они были ржавые. А немецкие выдавали себя своим блеском.
Фашистская подводная лодка обнаружила транспортные суда, которые везли из Америки в Мурманск боеприпасы, топливо и танки. Так как суда практически не были вооружены, немцы, видимо, решили поиздеваться. Они всплыли рядом с одним кораблем на расстоянии 20-30 метров и выпустили в упор торпеду. Взрывная волна подняла в воздух танки, которые стояли на палубе. Два из них упали прямо на подлодку, та получила пробоину и затонула
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Метки: Великая Отечественная люди факты
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