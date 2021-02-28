Ресторан в США заполнил пустой зал восковыми фигурами

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Что, если бы вы могли съесть чизбургер с Джоном Хэммом? Или нарезать стейк с Одри Хепберн?
Популярный стейк-хаус Нью-Йорка Peter Luger, частично пустующий во время пандемии, установил в зале восковые фигуры актрисы Одри Хепберн, шоумена Джимми Фэллона и других знаменитостей.
Согласно правилам, на время пандемии COVID-19 заведения общественного питания в США могут быть заполнены не больше, чем на 35%. Почти пустующий зал выглядит уныло, говорят хозяева Peter Luger, а «звездная» компания поднимает немногочисленным посетителям настроение.
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Ресторан в Бруклине одолжил все манекены у своего партнера — Музея мадам Тюссо. Они простоят в зале еще несколько дней.
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