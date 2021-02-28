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Ресторан в США заполнил пустой зал восковыми фигурами

Ресторан в США заполнил пустой зал восковыми фигурами (7 фото)

Автор:
28 февраля 2021 08:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: восковые фигуры   знаменитости   пустой зал   ресторан   сша   фото   
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Что, если бы вы могли съесть чизбургер с Джоном Хэммом? Или нарезать стейк с Одри Хепберн?
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Метки: восковые фигуры   знаменитости   пустой зал   ресторан   сша   фото   
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Alex 20 минут назад
Интересно, а лицам башляют?
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