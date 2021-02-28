Этот модный “дипломат”

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Еще в середине 70-х он появился в руках сотрудников наших посольств. Поэтому, скорее всего, этот портфель и получил название – «дипломат». И завезли моду на «дипломаты» работники МИД.
Кто сейчас помнит этот модный портфель из тех времён, такое “чудо с ручкой”? А тогда его носило население всех стран, в том числе и советский народ. Очень удобная была вещь – плоский ящик обшитый кожей, дерматином или отделанный черным пластиком. Потом вытеснили его полиэтиленовые пакеты. А жаль… Поскольку поначалу это была очень дефицитная вещь, наш народ – умелец “насобачился” изготавливать «дипломаты» кустарным способом. Стоила эта халявная продукция намного дешевле, чем импортная, но и вид у неё был довольно-таки неказистый.
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Были «дипломаты» и попроще, выполнены они были из дерматина или пластмассы, с пластмассовой ручкой и с одним-двумя отделениями.
Такие и были у большинства, но они быстро рвались или ломались.
Такие и были у большинства, но они быстро рвались или ломались.
Позже промышленность стала выпускать небольшие «дипломаты», приспособленные для учеников. У такого «дипломата» корпус и ручка были единым целым, а застежка была уже прочной и фиксировалась, так, что на весу дипломат открыть было уже затруднительно. Такие школьные варианты как нельзя лучше подходили для школы.
Для учебников и тетрадей «дипломат» оказался очень удобным. Туда легко вмещалось необходимое количество всех учебных принадлежностей, причем в «дипломате» ничего не мялось и не загибалось.
А еще «дипломат» обязательно украшался наклейками и переводками, появившимися в то время в огромном количестве. Ими были обклеены «дипломаты» и снаружи и внутри. По этим наклейкам и узнавали свой «дипломат» из кучи похожих. У всех были почти одинаковые «дипломаты», и отличить груду мальчишеских от груды девчоночьих можно было лишь по видам наклеек.
А еще «дипломат» обязательно украшался наклейками и переводками, появившимися в то время в огромном количестве. Ими были обклеены «дипломаты» и снаружи и внутри. По этим наклейкам и узнавали свой «дипломат» из кучи похожих. У всех были почти одинаковые «дипломаты», и отличить груду мальчишеских от груды девчоночьих можно было лишь по видам наклеек.
«Дипломаты» удобно ставились у стенки перед кабинетом, в ожидании его открытия. Выстраивалась целая батарея. Да и удобно размещались у парты, не вываливаясь в проход. Зато и падали плашмя с грохотом.
Конечно, не обходилось и без шалостей. «Дипломат» легко открывался на ходу, чем и пользовались мальчишки. Пробегая мимо, любой мог открыть застежки, «дипломат» распахивался, и все содержимое мгновенно вываливалось на пол. Иной раз в девичьи «дипломаты» подкладывали насекомых, птичек, и мышек. Открывает девчонка «дипломат» — и визг на всю школу.
Конечно, не обходилось и без шалостей. «Дипломат» легко открывался на ходу, чем и пользовались мальчишки. Пробегая мимо, любой мог открыть застежки, «дипломат» распахивался, и все содержимое мгновенно вываливалось на пол. Иной раз в девичьи «дипломаты» подкладывали насекомых, птичек, и мышек. Открывает девчонка «дипломат» — и визг на всю школу.
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Внимание! Утерян большой чёрный дипломат! Нашедших просим вернуть этого алкаша в посольство Нигерии.
Дермантиновый. Два года мне отслужил, до сих пор как новенький.
И не пользуюсь, и выбросить жалко...
у каждого второго школьника с дипломатом - сколиоз.
В школе дипломаты не помещались в штатные места для портфелей в партах и не пристраивались на крючки для сумок у столов ,поэтому дипломат ставили рядом, в проход.
Благодаря неустойчивой форме они имели свойство время от времени громко падать ,что в тишине урока звучало как выстрел.
А так как в классе из сорока человек дипломаты было больше чем у половины, регулярная "стрельба" была обычным делом.
ну и известен такой факт как "цепная реакция" - стоило упасть одному, как сыпались дипломаты у остальных. (не всегда сами по себе ,понятно).
Так немцы называют пластиковые пакеты продуктовых дискаунтов, которы турки используют как повседневные сумки.