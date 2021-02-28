Этот модный “дипломат”

Для учебников и тетрадей «дипломат» оказался очень удобным. Туда легко вмещалось необходимое количество всех учебных принадлежностей, причем в «дипломате» ничего не мялось и не загибалось.



А еще «дипломат» обязательно украшался наклейками и переводками, появившимися в то время в огромном количестве. Ими были обклеены «дипломаты» и снаружи и внутри. По этим наклейкам и узнавали свой «дипломат» из кучи похожих. У всех были почти одинаковые «дипломаты», и отличить груду мальчишеских от груды девчоночьих можно было лишь по видам наклеек.