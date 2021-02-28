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Этот модный “дипломат”

Этот модный “дипломат” (10 фото)

Автор:
28 февраля 2021 16:38
Метки: Время   вещи   люди   
768
10
Еще в середине 70-х он появился в руках сотрудников наших посольств. Поэтому, скорее всего, этот портфель и получил название – «дипломат». И завезли моду на «дипломаты» работники МИД.
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Метки: Время   вещи   люди   
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15  комментариев
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19k
Добрый Алабай 2 часа назад
Объявление.
Внимание! Утерян большой чёрный дипломат! Нашедших просим вернуть этого алкаша в посольство Нигерии.
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1
BT_MAX Час назад
В школе, во втором классе, был пацан, который почему-то очень хотел меня победить в драке. После уроков он настойчиво звал меня разобраться, я его валял по земле - снегу, на следующий день все с начала. У него был четкий "дипломат", у меня рублевый ранец, Ну и как-то раз, я послал его, типа - надоело уже каждый день тебя валять, развернулся и пошел. Он схватил меня за ранец, дернул и порвал лямки :)). Потом я пару минут прыгал по нему и его дипломату. Сломал каркас - дипломату, не пацану. В результате почему-то родители заплатили его родителям за испорченный "дорогой" дипломат, хотя у моего ранца тоже порвали лямки :). Мир не справедлив. Пы.Сы. не такие уж они и прочные эти "дипломаты"
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9k
Сергей Час назад
Еще «дипломат» был дембельский.
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5k
лигурийский регулировщик Час назад
Ходил с дипломатом стал дипломатом, ходил с ранцем стал ........Продолжим?
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5k
Нестерин Сергей Час назад
У меня был самодельный, из фанеры, обитый чёрным дермантином. Стебался весь класс. А потом купили нечто, что совмещало в себе внешний вид "дипломата", а при пристёгнутых ремнях либо сумку через плечо, либо ранец. Из коричневого кожзама. Сумке той давно звИзда, а чемоданчик цел.
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12k
Алексей 2 часа назад
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919
Oldman Алексей Час назад
Ссылка www.youtube.com
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
У меня на шкафу до сих пор лежит мой ШКОЛЬНЫЙ дипломат....
Дермантиновый. Два года мне отслужил, до сих пор как новенький.
И не пользуюсь, и выбросить жалко...
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4k
Elmaestro 2 часа назад
да да, помню этот колхоз.
у каждого второго школьника с дипломатом - сколиоз.
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22
Сергей 3 часа назад
Классная вещица была для детей. Привет сколиоз. Самое интересное, что дети загнивающего запада всегда носили рюкзаки. И спине удобно и руки свободны. Хорошо, что и мы до этого дошли.
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539
Виктор Сергей 18 минут назад
До рюкзака в Ваше любимом сша, был РАНЕЦ !
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539
Виктор Сергей 18 минут назад
С уважением , Сер-Гей )
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28k
bgv 3 часа назад
интересный факт:
В школе дипломаты не помещались в штатные места для портфелей в партах и не пристраивались на крючки для сумок у столов ,поэтому дипломат ставили рядом, в проход.
Благодаря неустойчивой форме они имели свойство время от времени громко падать ,что в тишине урока звучало как выстрел.
А так как в классе из сорока человек дипломаты было больше чем у половины, регулярная "стрельба" была обычным делом.
ну и известен такой факт как "цепная реакция" - стоило упасть одному, как сыпались дипломаты у остальных. (не всегда сами по себе ,понятно).
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9k
Маламут Уральский 3 часа назад
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36k
parallax 3 часа назад
Вот так выглядит турецкий диплломат.
Так немцы называют пластиковые пакеты продуктовых дискаунтов, которы турки используют как повседневные сумки.
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