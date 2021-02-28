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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
28 февраля 2021 10:18
Метки: Юмор   картинки   приколы   
1316
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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10k
Лехахуторской Час назад
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521
Умница-красавица 4 минуты назад
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Приходи смело, там все свои!
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Умница-красавица 6 минут назад
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Когда ее киска пялится на тебя
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5k
Regerald Полчаса назад
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Для прогулки что-то посерьёзнее надо, слякоть месить.
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3k
Тамара 38 минут назад
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Новое изобретение от персонажа из "Наша Раша"

- Ты зачем батарею на улице поставил?
- На улице тепло - дома тепло
(цы. неточная)
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4k
Евгений 48 минут назад
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У Перельмана, кажется, такая задача была: "Охладится или нагреется воздух в комнате, если открыть дверцу холодильника?"
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10k
Лехахуторской Час назад
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350
Алекс Час назад
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потом не удивляйтесь, почему его батя шарахаться будет
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3k
Федор Час назад
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Скотина шерстяная..
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350
Алекс Час назад
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а потом батя идёт смотреть телик, ты подходишь по делу: "батя, батя!", а он: "отвали, я птичек смотрю"
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27k
Acu900 Час назад
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Каждая погода благо#лять:)
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26k
АнтонПолднев Час назад
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454
sedoisever 2 часа назад
Ну, когда гастарбайтер пишет "камешек", вместо "каменьщик", это смешно. Но когда его стебёт рускоязычный и пишет "врачЕм", то это уже печально...
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