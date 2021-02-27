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Прикольные комментарии в соцсетях

Прикольные комментарии в соцсетях (17 фото)

Автор:
27 февраля 2021 16:46
Метки: картинка   комментарий   переписка   прикол   смешная   
3065
17
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Метки: картинка   комментарий   переписка   прикол   смешная   
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41  комментарий
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19k
ПаганецЪ 4 часа назад
Комментарий к фото
В левом ухе - возможно.
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24k
turyst 15 минут назад
Комментарий к фото
Я, что-то похожее, в каком-то документальном кино видел.
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24k
turyst 19 минут назад
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540
Умница-красавица 24 минуты назад
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ЭМЯБТ?
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540
Умница-красавица Полчаса назад
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Это как сказать, похоже, банку с последними огурцами с грядки отдала. Это которые уже в конце лета такие все корявые вырастают. Короче, что сами есть не будут. В общем, ты меня поняла...
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301
мелкий кыШ Полчаса назад
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трижды
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301
мелкий кыШ Полчаса назад
Комментарий к фото
вот что порно животворящее делает
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27k
Макарыч Полчаса назад
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"Когды"! Сука! Вырвите мне глаза за то, что я увидел это! Когды! Пилять!
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24k
turyst Макарыч 19 минут назад
Комментарий к фото
Думаю, что в данном случае, это опечатка.
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1k
Basket 40 минут назад
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Комментарии "Где посмотреть видео с расстрелами, друг просил?" уже были?
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24k
turyst Basket Полчаса назад
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Были, но их уже расстреляли.
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274
andrey 50 минут назад
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Интересно глянуть как она будет подготавливать спортсменов !
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17k
babuby Час назад
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Северокорейское порно!? Вот честно, я-бы очень хотел это посмотреть! Потому как представить это, у меня фантазии не хватает.
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27k
winergy2012 babuby 4 минуты назад
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Что ж у тебя с головой ,бедненький.
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39k
Андрей Бертон Час назад
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Где видео можно посмотреть?
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
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Судя по бл...дскому взгляду, мама твердо уверена, что всё так и будет
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
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Поправочка - еще не утешают.
Только собираются утешить
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29k
KiploksAKS 2 часа назад
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Парегь - справа внизу?
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53k
Андрей 2 часа назад
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Ска, клоуна родила! А акушёры от смеха его не уронили?
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24k
turyst Андрей 23 минуты назад
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Да, так и появился Джигурда.
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53k
Андрей 3 часа назад
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Им от нас только одно и надо...
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9k
vvv 3 часа назад
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Парень, моргни, если она удерживает тебя против твоей воли!
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845
Лучший Друг 3 часа назад
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Ах-у-ёлка!
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845
Лучший Друг 3 часа назад
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Ипликатор Кузнецова
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16k
Олег 3 часа назад
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Сверху он соскальзывает, сзади не достаёт, а снизу боится...
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