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"Больше ни ногой с женой в магазин!": бедные мужики на шоппинге

"Больше ни ногой с женой в магазин!": бедные мужики на шоппинге (15 фото)

Автор:
27 февраля 2021 08:31
Сообщество : Юмор
Метки: бедные мужики   в магазине   мужчины и шоппинг   прикол   шоппинг   шоппинг с женщинами   
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15
Многие женщины обожают ходить по магазинам. Продуктовым, с одеждой, косметикой - не важно, главное, что есть возможность делать покупки и выбирать. Однако не все мужчины разделяют пристрастия своих половинок.
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Метки: бедные мужики   в магазине   мужчины и шоппинг   прикол   шоппинг   шоппинг с женщинами   
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10k
Великий Кормчий 42 минуты назад
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3k
Мистер Фикс 12 минут назад
Обычно раз в месяц жена с подругами ездит, это на целый день. Смотрят, меряют, покупают... а потом я с ней еду менять или возвращать половину
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6k
Valiko 13 минут назад
Если муж не участвует, нафиг он потащился за женой?
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826
Yuri 13 минут назад
Продвинутые магазины, ориентированные на женщин (не у нас), делают комнату ожидания с теликом, кофе, печеньками, соответствующими журналами (включая плейбой), а ещё и пишут "only for men"
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952
him67 Полчаса назад
Есть решение, правда оно больше подходит для продуктовых магазинов. Жена идет за покупками ОДНА. Выбирает, набирает оплачивает покупки. Запирает покупки в камере хранения при входе. Приносит домой ключ от ячейки. Муж ОДИН идет в магазин и забирает из камеры хранения покупки жены.
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10k
Андрей Ватрушкин Час назад
Ссылка youtu.be
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