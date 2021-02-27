"Больше ни ногой с женой в магазин!": бедные мужики на шоппинге

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Многие женщины обожают ходить по магазинам. Продуктовым, с одеждой, косметикой - не важно, главное, что есть возможность делать покупки и выбирать. Однако не все мужчины разделяют пристрастия своих половинок.
1. В инстаграме есть профиль, в котором регулярно появляются фотки бедных мужчин, ожидающих, пока женщины сделают покупки
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