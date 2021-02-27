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Декор для дома: смартфон в разобранном виде

Декор для дома: смартфон в разобранном виде (17 фото)

Автор:
27 февраля 2021 09:16
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Декор для дома   декор   креатив   смартфон   смартфон в разобранном виде   фото   
129
17
GRID - компания, которая уже некоторое время продает электронные изделия в рамке, и все они кажутся довольно крутыми. Для поклонников Apple у них есть модели с iPhone 3GS, iPhone 4s, iPhone 5 и iPod touch второго поколения.
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Метки: Декор для дома   декор   креатив   смартфон   смартфон в разобранном виде   фото   
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1  комментарий
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Taras Kozalupko Полчаса назад
Типа сдаешь свой старый мобильник, а тебе из него делают чучело на память
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