Декор для дома: смартфон в разобранном виде

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GRID - компания, которая уже некоторое время продает электронные изделия в рамке, и все они кажутся довольно крутыми. Для поклонников Apple у них есть модели с iPhone 3GS, iPhone 4s, iPhone 5 и iPod touch второго поколения.
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