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Что за гравировка на портсигаре комэска Георгия Петровича в фильме "Офицеры"

Что за гравировка на портсигаре комэска Георгия Петровича в фильме "Офицеры" (2 фото)

Автор:
27 февраля 2021 04:42
Метки: Георгий Петрович   гравировка   комэск   офицеры   портсигар   фильм   
549
2
Все вы, наверняка помните Георгия Петровича, командира эскадрона, которого блестяще сыграл Владимир Дружников. Роль не большая, но очень и очень яркая. Именно комэск сыграл главнейшую роль в жизни и Ивана Варавы и Алексея Трофимова.
После его гибели, Алексей на память забирает его портсигар с гравировкой. И я не всегда успевал прочесть, что там написано.

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Метки: Георгий Петрович   гравировка   комэск   офицеры   портсигар   фильм   
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8  комментариев
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−20
vasisdas warum 3 часа назад
Бл.. Вам бы в овечьем говне копаться, фильм об эмоциях, любви и дружбе, а такие говнокопатели сводят всё на нет
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1.6M
Иван Кемеров Автор поста vasisdas warum 3 часа назад
Вам бы пойти подальше. И ты ради этого "глубокомысленного" высказывания зарегистрировался или сегодня будешь срать в каждом посте?
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44
Kurt Meyer 2 часа назад
Поручик в современных реалиях - это старший лейтенант.

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40k
doker 3 часа назад
Так ведь фильм и называется - "Офицеры".
Показывается преемственность защитников Отечества.
В царской России офицеров полиции не было, кажется, кроме корпуса жандармов.
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650
Serg Dex doker 2 часа назад
Офицерами они может и считались но в офицерские собрания не допускались.
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53k
Андрей Serg Dex 47 минут назад
Господа офицеры брезговали жандармскими коллегами - и закономерно кончились.
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−20
vasisdas warum 3 часа назад
Армянские мультики посмотри .. 90-х
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Иван Кемеров

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