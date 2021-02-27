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Все вы, наверняка помните Георгия Петровича, командира эскадрона, которого блестяще сыграл Владимир Дружников. Роль не большая, но очень и очень яркая. Именно комэск сыграл главнейшую роль в жизни и Ивана Варавы и Алексея Трофимова.
После его гибели, Алексей на память забирает его портсигар с гравировкой. И я не всегда успевал прочесть, что там написано.
После его гибели, Алексей на память забирает его портсигар с гравировкой. И я не всегда успевал прочесть, что там написано.
А надпись следующая:
Георгiю Петровичу.
Его Благородiю го-сподину
поручику, ротному командиру
отъ нижнихъ чиновъ
и унтрер-офицеровъ
на добрую памятъ
Августъ-1915. Галицiя
Все четко и понятно. Кадровый офицер, не в первом поколении уже (династия). Поручик - обер-офицерский чин, XI или X класса. По современным реалиям - лейтенант.
В сценарии немного иная надпись. «ЕГО БЛАГОРОДИЮ ГОСПОДИНУ РОТНОМУ КОМАНДИРУ ПОРУЧИКУ ГЕОРГИЮ ПЕТРОВИЧУ МАКСИМОВУ НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ, 7-я РОТА ЕПИФАНСКОГО ПОЛКА. ГАЛИЦИЯ. 1915 ГОД»
Ротой командовал обычно капитан, но учитывая тяжелое лето 1915 года в Галиции, вполне вероятно, что он принял командованием подразделением на себя. Полная штатная численность роты составляла 226 человек.
Георгiю Петровичу.
Его Благородiю го-сподину
поручику, ротному командиру
отъ нижнихъ чиновъ
и унтрер-офицеровъ
на добрую памятъ
Августъ-1915. Галицiя
Все четко и понятно. Кадровый офицер, не в первом поколении уже (династия). Поручик - обер-офицерский чин, XI или X класса. По современным реалиям - лейтенант.
В сценарии немного иная надпись. «ЕГО БЛАГОРОДИЮ ГОСПОДИНУ РОТНОМУ КОМАНДИРУ ПОРУЧИКУ ГЕОРГИЮ ПЕТРОВИЧУ МАКСИМОВУ НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ, 7-я РОТА ЕПИФАНСКОГО ПОЛКА. ГАЛИЦИЯ. 1915 ГОД»
Ротой командовал обычно капитан, но учитывая тяжелое лето 1915 года в Галиции, вполне вероятно, что он принял командованием подразделением на себя. Полная штатная численность роты составляла 226 человек.
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