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15 фотографий без фотошопа, где реальность граничит с иллюзией

15 фотографий без фотошопа, где реальность граничит с иллюзией (16 фото)

Автор:
08 февраля 2021 23:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Граничит   Потрясающие   без фотошопа   иллюзия   невозможное   реальность   фото   
1299
16

Мы никогда не знаем, где и когда нам попадётся что-то неизвестное, красивое, и на первый взгляд, нереальное. В этом посте вы увидите потрясающие кадры, которые показывают нам окружающий мир с непривычного ракурса.

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Метки: Граничит   Потрясающие   без фотошопа   иллюзия   невозможное   реальность   фото   
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6  комментариев
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851
Владимир 2 часа назад
Плавучий рынок точно в Сан-Франциско или я какой-то Сан-Франциско не знаю?
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8k
Владимир Полчаса назад
>> Панорамная фотография, сделанная дроном
После обработки набора снимков, так что "без фотошопа" не прокатит.
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498
Миша 57 минут назад
Конечно без фотошопа, это Корел фото пейнт.
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9
Maria P. 2 часа назад
Автору что Сан-Франциско, что Малайзия - всё едино
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