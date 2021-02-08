15 фотографий без фотошопа, где реальность граничит с иллюзией

Мы никогда не знаем, где и когда нам попадётся что-то неизвестное, красивое, и на первый взгляд, нереальное. В этом посте вы увидите потрясающие кадры, которые показывают нам окружающий мир с непривычного ракурса.
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Соленое озеро Эльтон — самое большое минеральное озеро Европы и одно из самых минерализованных в мире
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После обработки набора снимков, так что "без фотошопа" не прокатит.