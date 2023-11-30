Задержанный с наркотиками экс-футболист обвинил полицейских в фальсификации улик

Напомним, что о задержании Алексея Бугаева стало известно 1 ноября. По данным МВД, его задержали в ночь на 29 октября в Краснодаре, при нём был обнаружен свёрток, в котором находилось 500 грамм с мефедрона. В начале ноября Прикубанский районный суд Краснодара отправил Бугаева в СИЗО до 31 декабря. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту и транспортировке наркотиков в особо крупном размере).





Известно, что ранее адвокат экс-футболиста Екатерина Макличенко заявляла, что полицейские подбросили наркотики её подзащитному и требовали взятку в размере трёх миллионов рублей. Насколько известно, защита уже направила соответствующее заявление в краевое управление Следственного комитета.