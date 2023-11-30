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Задержанный с наркотиками экс-футболист обвинил полицейских в фальсификации улик

Задержанный с наркотиками экс-футболист обвинил полицейских в фальсификации улик

Автор:
30 ноября 2023 17:50
Сообщество : Спорт
Метки: Алексей Бугаев   Видео   Наркотики   иск   полиция   фальсификация улик   
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Защита подозреваемого уверяет, что наркотики ему подбросили.

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев подал гражданский иск на 5 млн рублей к ГУ МВД Краснодарского края из-за опубликованного силовиками ролика с обнаружением у него наркотиков. Бугаев и его защита утверждают, что опубликованное видео, в котором полицейский достаёт из его кармана увесистый свёрток с наркотиками, является фальсификацией.


"Сотрудниками, проводившими личный досмотр, опубликована видеозапись в публичный доступ. Наркотики, которые якобы при нем находились, были помещены ему перед этой видеозаписью, перед личным досмотром. Суть иска в том, что искажены обстоятельства этой записи. У него не было никаких наркотических средств. Ввиду этого он (Бугаев) заявил иск о моральной компенсации за то, что его честь и достоинство этой записью были опорочены путем ее публикации", — сообщил адвокат экс-футболиста Константин Жеребцов.

Напомним, что о задержании Алексея Бугаева стало известно 1 ноября. По данным МВД, его задержали в ночь на 29 октября в Краснодаре, при нём был обнаружен свёрток, в котором находилось 500 грамм с мефедрона. В начале ноября Прикубанский районный суд Краснодара отправил Бугаева в СИЗО до 31 декабря. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту и транспортировке наркотиков в особо крупном размере).


Известно, что ранее адвокат экс-футболиста Екатерина Макличенко заявляла, что полицейские подбросили наркотики её подзащитному и требовали взятку в размере трёх миллионов рублей. Насколько известно, защита уже направила соответствующее заявление в краевое управление Следственного комитета.

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Метки: Алексей Бугаев   Видео   Наркотики   иск   полиция   фальсификация улик   
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20  комментариев
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30k
Юрьевич 2 часа назад
То есть, ему положили в карман куртки пакет весом полкило, включили камеру и попросили поднять руки? И он всё в точности выполнил?
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38k
Александр 16 минут назад
Ему еще повезло, мне вот менты мешок героина подбросили. На обыске достали, как ни в чем не бывало, прямо из трусов. А там 50 килограмм. И ведь незаметно так подбросили, я аж сам офигел.
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2k
Николай 24 минуты назад
Нефиговый такой пакет для "подработать в даркнете"...
Там из других источников известно, что подработать он решил.
А где он нарыл бабла на этом мешок? Я в ценах не силён, но он стоит не мало.
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48k
Максим Т. 42 минуты назад
Просыпается генерал утром: голова болит, ничего не помнит, а рядовой
его мундир чистит...
Генерал думает:"Вот опозорился, наверное, вчера весь мундир обблевал?"
Подходит он к рядовому и говорит:
- Представляете, тов.рядовой, иду вчера вечером, вдруг мне навстречу
в жопу пьяный рядовой Иванов. Подошел ко мне и весь мундир мне оббле
вал, ну я ему 10 суток дал!
- Мало дали, тов.генерал, он вам еще и в штаны насрал...
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31k
Григорий 52 минуты назад
Здесь не упоминали, что ему 42. Денег и работы нет. Уже написали, что он признался и сказал, что решил подработать в Даркнете.
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17k
Марина Час назад
Менты хотели по-тихому быстренько бабла срубить, а нехороший адвокат вой поднял.
Не дал бедненьким денежек отжать.
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45
antipenk Марина 40 минут назад
А нехороший подзащитный зарегистрирован в даркнет, послушно себя ведёт на досмотре ПРИ СВИДЕТЕЛЯХ. Ну точно, денюжек не дал, ага.
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3k
Yus Час назад
То есть, 13 лет никому неизвестному чуваку, что то подбросили?
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"Известно, что ранее адвокат экс-футболиста Екатерина Макличенко заявляла, что полицейские подбросили наркотики её подзащитному и требовали взятку в размере трёх миллионов рублей."
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Едет хз кто по трассе и менты такие, а давайка с него три ляма стрясем. И не 10 грамм подкинем, а сразу полкило. Вот точно знаю, у каждого мента в кармане полкило наркоты, на всякий случай.
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13k
кот базилий 2 часа назад
Тест ему на наличие говна в крови - вот и весь вопрос
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
да-да..подбросили..как в России 90-х...
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45
antipenk ☭Cheкаво☭ZOV☭ 17 минут назад
Ага, особенно бывших футболистов, особенно российских... Не умеют играть, так и развозить дрянь не способны.
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