Задержанный с наркотиками экс-футболист обвинил полицейских в фальсификации улик

Защита подозреваемого уверяет, что наркотики ему подбросили.
Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев подал гражданский иск на 5 млн рублей к ГУ МВД Краснодарского края из-за опубликованного силовиками ролика с обнаружением у него наркотиков. Бугаев и его защита утверждают, что опубликованное видео, в котором полицейский достаёт из его кармана увесистый свёрток с наркотиками, является фальсификацией.
"Сотрудниками, проводившими личный досмотр, опубликована видеозапись в публичный доступ. Наркотики, которые якобы при нем находились, были помещены ему перед этой видеозаписью, перед личным досмотром. Суть иска в том, что искажены обстоятельства этой записи. У него не было никаких наркотических средств. Ввиду этого он (Бугаев) заявил иск о моральной компенсации за то, что его честь и достоинство этой записью были опорочены путем ее публикации", — сообщил адвокат экс-футболиста Константин Жеребцов.
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Напомним, что о задержании Алексея Бугаева стало известно 1 ноября. По данным МВД, его задержали в ночь на 29 октября в Краснодаре, при нём был обнаружен свёрток, в котором находилось 500 грамм с мефедрона. В начале ноября Прикубанский районный суд Краснодара отправил Бугаева в СИЗО до 31 декабря. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту и транспортировке наркотиков в особо крупном размере).
Известно, что ранее адвокат экс-футболиста Екатерина Макличенко заявляла, что полицейские подбросили наркотики её подзащитному и требовали взятку в размере трёх миллионов рублей. Насколько известно, защита уже направила соответствующее заявление в краевое управление Следственного комитета.
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Там из других источников известно, что подработать он решил.
А где он нарыл бабла на этом мешок? Я в ценах не силён, но он стоит не мало.
его мундир чистит...
Генерал думает:"Вот опозорился, наверное, вчера весь мундир обблевал?"
Подходит он к рядовому и говорит:
- Представляете, тов.рядовой, иду вчера вечером, вдруг мне навстречу
в жопу пьяный рядовой Иванов. Подошел ко мне и весь мундир мне оббле
вал, ну я ему 10 суток дал!
- Мало дали, тов.генерал, он вам еще и в штаны насрал...
Не дал бедненьким денежек отжать.
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"Известно, что ранее адвокат экс-футболиста Екатерина Макличенко заявляла, что полицейские подбросили наркотики её подзащитному и требовали взятку в размере трёх миллионов рублей."
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Едет хз кто по трассе и менты такие, а давайка с него три ляма стрясем. И не 10 грамм подкинем, а сразу полкило. Вот точно знаю, у каждого мента в кармане полкило наркоты, на всякий случай.
Хотя конечно умные фасовщики в перчатках работают, и в целом тот кто фасует , и тот кто возит - разные люди. Тут прям вес большой. Думаю, если б менты хотели подкинуть (а такое, увы случается) то запихали б ему куда-нить пакетик с 10 граммами или около того. А тут прям пол кило.
Тем более тут не какой-то действующий футболист с кучей бабла, а человек который 10 лет назад завершил карьеру. Маловероятно что прям его вот очень хотели подоить.. скорее всего, денег у него нету, подзаработать решил сразу и по крупному, а канал сбыта, который он решил поддержать - либо пасся операми, либо принадлежит силовикам. Вот его и взяли сразу с поличным.
*я не минусил.. если что.. ваш коммент.